На севере Удмуртии состоялся исторический эксперимент «Огни ДондыДора». 24 февраля на семи чепецких городищах примерно в одно и то же время зажглись сигнальные костры. Протяженность эксперимента растянулась на три района: Ярский, Глазовский и Балезинский.
По условиям эксперимента, дым с Учкакара (городище в Ярском районе) должны были увидеть в Эбгакаре (Глазовский район), Эбгакарский сигнал увидели в Утемкаре (Глазовский район), огонь с соседнего городища заметили в Кардаче (гора Солдырь, г.Глазов), далее эстафету подхватили в Гурьякаре (Балезинский район). Таким образом на практике проверили теорию «сигнальных огней», которыми пользовались жители городищ тысячу лет назад.
Организатором мероприятия выступил Центр культуры и туризма Глазовского района при поддержке благотворительного фонда Тимченко, Удмуртского института истории, языка и литературы Уральского отделения Российской академии наук, и энтузиастов города Глазова.
После зажигания костров большинство участников эксперимента съехались в деревню Адам - на место, где в 2018 году должен появиться средневековое финно-угорское городище, в котором проживали наши предки. Напомним, проект культурно-туристического парка «ДондыДор», созданный Центром культуры и туризма Глазовского района, победил на всероссийском конкурсе «Культурная мозаика: партнерская сеть», и получил грант благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко.
Здесь завершающим аккордом исторического мероприятия стало проведение ритуала по добыче живого огня. Сюда приехала и делегация почетных гостей, прибывшая с городища Гурьякар, расположенного в Балезинском районе - депутат Госдумы РФ Алексей Загребин, зам министра культуры и туризма УР Денис Утробин, руководитель Агентства по государственной охране объектов культурного наследия УР Юрий Перевозчиков, врио директора Удмуртского института истории, языка и литературы УрО РАН Александр Егоров, глава Глазовского района Вячеслав Сабреков.
Депутат Госдумы РФ Алексей Загребин обратился к присутствующим с приветственным словом:
– Дорогие друзья, здесь, на чепецких городищах, зарождалась наша цивилизация, здесь жили наши предки. И сегодня, зажигая костры, мы вспоминаем тех, кто жил перед нами, и эти костры говорили о том, кому плохо - к ним придет помощь, и сегодня мы говорим также: кому нужна помощь - помощь придет, потому что мы люди разных вер и разных народов и живем вместе. И сегодня мы будем говорить такие модные слова как инвестиции и инновации, а самое главное, мы обсудим как нам прожить и преумножить богатства нашей земли. Когда есть традиции - есть на чем строить. Давайте строить вместе!
Затем Алексей Загребин наравне с другими мужчинами помог добыть живой огонь. Считалось, что огонь, добытый трением, имеет живительную силу. Этим огнем зажигались печи в домах, люди верили, что он очищает жилища.
На месте будущего культурно-туристического парка «ДондыДор», в пятницу, 24 февраля, был проведен и круглый стол на тему развития этого проекта.
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