В сентябре 2018 года на Центральной площади Ижевска пройдёт IV Открытый фестиваль «Карнавал профессий...

В понедельник, 18 июня, Глава Удмуртии Александр Бречалов провёл приём граждан в Приёмной Президента ...

Причастность к комсомолу, может быть, впервые и по-настоящему я испытал, убирая целинный урожай 1957 ...