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Исследуй Поволжье и расскажи всему миру!

19 июня
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Росмолодёжь объявляет набор участников в этнотуристические экспедиции по нашей стране. Проект «Маршруты России» пройдёт во второй раз, и в этом году одним из маршрутов станет Поволжье.

Dji 17 0197 Исследуй Поволжье и расскажи всему миру!

Попробовать марийскую лашку, примерить татарские ичиги или станцевать удмуртский тыпыртон смогут блогеры, видеоблогеры, журналисты, специалисты в сфере межнациональной политики и специалисты в сфере туризма в возрасте от 18 до 30 лет. Они будут выполнять тематические задания, общаться с коренными народами России и проводить яркие интерактивы. В ходе путешествий участникам предстоит выпускать собственное трэвел-шоу, исходя из ежедневных заданий. Первый маршрут пройдёт с 25 июня по 2 июля по территории Восточной Сибири. А уже с 13 по 19 августа участники объедут Поволжье: второй маршрут включает Республику Башкортостан, Республику Марий Эл, Республику Татарстан, Удмуртскую Республику и Чувашскую Республику.

Участников Маршрутов России помимо ежедневных тематических заданий ждет насыщенная познавательная программа: они посетят национальные памятники культуры, музеи, выставки, культурные центры, национальные парки, соборы и храмы, места, известные своей национальной кухней и проведут встречи с представителями органов власти и молодежных общественных организаций. Экспедиции проводятся с целью развития внутренних туристических направлений в России, диалога национальных культур, гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений.

Для успешного прохождения отбора, претендентам необходимо: продемонстрировать интерес к тематике экспедиций; обладать наибольшим количеством подписчиков в социальных сетях; качественно заполнить анкету и оригинально ответить на вопросы; быть заинтересованным в видеосъемках. Организаторы сообщают, что заинтересованный в проекте много, только в прошлом году конкурс на один из маршрутов составлял 10 человек на место.

Зарегистрироваться экспедицию по Приволжскому федеральному округу можно до 20 июля на сайте «Молодежь России»: https://ais.fadm.gov.ru/event/10518/

фото с сайта Росмолодёжи

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Автор статьи

E772muxrpyq Анжела ПОЗДЕЕВА Все материалы этого автора

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