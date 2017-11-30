Мечта о части
Этим указом глава государства утвердил предложенный разработчиками алфавит, поручил правительству Казахстана создать национальную комиссию и обеспечить поэтапный перевод государственной письменности на латиницу, а также принять меры организационного и законодательного характера. Не трудно предположить, что мерами «организационного характера» станет массированная пропаганда необходимости такого перевода. Кстати, она идет уже не первый год и встречает как поддержку, так и протест против решения, которое в перспективе породит множество проблем в культурном, экономическом и общественном развитии.
Защитники языковой реформы занимают жесткую позицию по отношению к тем, кто на эти проблемы указывает.
‒ Думаю, казахский социум сам разберется, какая графика ему нужна, ‒ заявляет казахстанский политолог Ерлан Саиров. ‒ Суть латиницы ‒ приближение и интеграция с мировым технологическим и гуманитарным пространством. То, что в нашем обществе идет бурное обсуждение новой графики, не означает каких‒то внутренних противоречий. Общество в абсолютном большинстве поддерживает именно латиницу. Наоборот, путем прямой демократии решается одна из приоритетных задач казахстанского общества. Открыто и транспарентно. Общество хочет быть частью мирового пространства.
Каким путем определяется это «абсолютное большинство», сказать сложно. С не меньшим успехом можно заявить, что оно за сохранение действующего пока алфавита, который никак не может помешать казахстанскому обществу стать частью мирового Пространства.
Продолжение революции
Кстати, идея латинизации казахского языка абсолютно не нова, и она очень близка к тем, что в конце 1920‒х годов существовала в России в первые годы после революции. В противовес русификации, проводимой царским правительством, новая власть взяла курс на национальное развитие всех населявших СССР народов, в том числе и их языков. Но некоторые народы вообще не имели своей письменности, а мусульманское население пользовалось арабской письменностью, что тогда сочли непригодным. Почему? В 20‒е годы коммунисты еще верили в скорую победу мировой революции, которая рано или поздно должна была привести к созданию всемирного языка для общения трудящихся разных стран и континентов. Кириллица для этого не подходила, поскольку ассоциировалась с ненавистным царским строем. Оставалась только латиница, которая тогда ни с каким конкретным языком не соотносилась ‒ ее часто называли «алфавитом революции». Был и другой важный аргумент: в 1928 году на латинский алфавит перешла дружественная СССР кемалистская Турция, проводившая в те годы форсированную европеизацию всех сфер общественной жизни. Поэтому сначала на латиницу перевели все языки мусульманских и буддистских народов СССР и тех, кто ранее не имел своей письменности. Под латинизацию даже попали якутский язык и язык коми, до этого пользовавшиеся кириллицей. По существу получается, сегодня Казахстан берет в свои руки продолжение Октябрьской революции. А что происходит на самом деле?
Бонусы от перевода
Политолог‒аналитик Александр Асафов указывает на то, что, если правительство Казахстана планирует получить некоторые политические бонусы от перехода на латинскую графику, обычным людям такие изменения не сулят ничего хорошего, их ожидают только трудности.
‒ Все страны бывшего СССР применяют различные аспекты дистанцирования: и в культурной, и в языковой среде. Они ставят эксперименты со своей древней историей. Конечно, переход на латиницу имеет прежде всего политический подтекст, потому что такой переход обычно связан с колоссальными трудностями для носителей языка в существующем виде. Это же не просто изменение вывесок. Это изменение менталитета общества, ‒ пояснил он.
Российский писатель Герман Садулаев прокомментировал намерение Казахстана перевести казахский алфавит на латиницу в большой статье.
«Когда видишь картинку человека, раскоряченного в невозможной позе в невероятном месте, всегда возникают два вопроса: как и зачем? То же самое я думаю относительно перевода казахской письменности на латиницу», ‒ говорит писатель. Штатные и внештатные успокоители поспешили утешить взволнованное российское общество: не волнуйтесь, Казахстан ‒ наш стратегический партнер, друг, почти что брат, перевод письменности с кириллицы на латиницу ‒ вовсе не политический шаг. You think so? Really? Come on! Конечно, это политический шаг. Какой же еще? В нашем политическом мире любой шаг ‒ политический. И нет ничего более политического, чем манипуляции с языком, письменностью и прочими символами культуры… И message руководства Казахстана, посылаемый неограниченному кругу лиц этим самым политическим шагом и жестом, до неприличия прост. Смотрите, мы не с Россией, которая изгой, защитник Асада, союзник Ирана и КНДР, оккупант Восточной Украины и вообще bad guy, мы с вами, с цивилизованным мировым сообществом, с Турцией, Западом и, конечно, с Америкой. Мы даже латиницу у себя внедряем, чтобы вашим солдатам было легче прочитать Chaihana на вывесках наших гостеприимных ресторанов, когда базы НАТО встанут на нашей земле…
«Нет, нет! ‒ кричат успокоители. ‒ Вы нагоняете панику! Дело не в этом, а в фонетике. Просто кириллица не подходит фонетическому строю казахского языка!» Правда, что ли, не подходит? Ах, как жаль… Кириллица не подходит, значит. А латиница, значит, подходит? Вы сами себя послушайте со стороны. А лучше послушайте какого‒нибудь филолога. Хотя бы любителя. Или студента. И не обижайтесь, но он вам одну вещь скажет: никакой чужой алфавит не подходит никакому чужому языку…
История по‒другому и о другом
Отказываясь от кириллицы, Казахстан обнуляет свою общую с Россией историю, русскую историю, советскую историю. Новые учебники и новые книги на латинице будут написаны по‒другому и о другом. Придумают «древних казахов», которые выкопали Каспийское море и насыпали буруны в степи. Откроют музеи «советской оккупации». А еще кое‒кто из ближайшего окружения казахского президента напилит себе денег на переиздании учебников и прочей обязательной литературы. По сравнению с политикой символического это, конечно, мелочь. Но приятно...»
Узбекский поэт Мухаммад Салих, живущий в Стамбуле, обратился к руководству и жителям Казахстана по поводу перехода на латинский алфавит, призвав их не повторять «узбекскую ошибку». По словам Салиха, при переходе на латиницу в Узбекистане не учли проблему дифтонгов, сингармонизмов и приняли «алфавит с изъяном».
«Мы жаловались, что кириллица не отражает сигармонистических особенностей узбекского языка (гармония гласных звуков), кроме того, такие буквы как «щ», «ч» мы тоже обрели в кириллическом написании и пользовались этим алфавитом с 1939 по 1990 годы прошлого века. При переходе на латиницу узбекские чиновники также не решили эту проблему», ‒ убеждает соплеменников Салих.
Если поторопиться с латиницей, это может помешать скорости развития нашего народа ‒ это позиция известного поэта Олжаса Сулейменова. Писатель считает, что кириллица является общим культурным достоянием для тюрков кипчакской группы и славян. ‒ Кириллицу надо осознать как ценность, от этой ценности отказываться нельзя. И об этом я писал в книге «Тюрки в доистории». Она вышла в 2001 году, Академия наук эту книгу наградила премией Культегина, но, видимо, не прочла. Иначе давно этот вопрос был бы прояснен, обсуждался бы в научных кругах. Но этих кругов я не вижу тоже, ‒ заявляет Олжас Омарович.
‒ В 1929 году мы однажды попробовали перейти на латиницу. В то время мы подражали Ататюрку, прогрессивному деятелю, который, стремясь выйти из‒под эгиды ислама и приблизиться к Европе, заменил арабский алфавит на латинский. Но проблема была в том, что латинский пришел без языка, а просто как механический набор знаков, ‒ говорит Сулейменов.
По его словам, борьба между латиницей и кириллицей характерна для всего мира. Писатель уверен, что пока есть время на раздумья, нужно взвесить все «за» и «против» относительно перехода на латинский алфавит. ‒ Не только правительство решает, правда же? Мы живем в демократической стране, давайте будем обсуждать, и выбирать свой путь, ‒ говорит поэт.
Специалисты‒языковеды утверждают: латиница ‒ это довольно бедный алфавит. Даже европейские народы вынуждены использовать дополнительные диакритические знаки, чтобы передать на письме звуки своих языков. Умлауты и всё прочее. Алфавиты, разработанные для языков народов СССР в советское время на основе кириллицы, тоже не являются кириллицей. Они полны специальных знаков. И так всегда. И к латинице придется прибавлять знаки. Не хватит латиницы. Так зачем же нужна эта бессмысленная реформа казахского языка?
Выводы для понимания
Представители старшего поколения так и будут пользоваться кириллицей, и читать литературу на кириллице, молодежь будет пользоваться латиницей, и ее кругозор резко сузится из‒за скудости изданий на латинице.
Безусловно, молодежь окажется оторванной от всей литературы советского периода, а также от произведений дореволюционных казахских поэтов, писателей, ученых, общественных деятелей, которые издавались и переиздавались в советском Казахстане. Недоступна для них будет и мировая классика на родном языке, переведенная советскими литераторами (равно как и ее русские переводы).
Еще одной проблемой станет плохое знание русского языка. Сейчас около 95 процентов жителей Казахстана знают русский язык. Это значит, что они не просто говорят по‒русски (часто совершенно без акцента, как на родном), но и прекрасно читают и пишут по‒русски. Разумеется, переход на латиницу сразу же никак не повлияет на знание русского; от смены алфавита никто не утеряет свои языковые умения. Но для следующих поколений, которые в школе будут изучать латиницу, возможно, русский язык станет уже разговорным. Заполнить документ, прочитать газету на русском они уже не смогут. А это значит, что, приезжая в Россию, молодые казахи будут обречены занимать самые низкие социальные позиции. Если сейчас ребята из Казахстана становятся студентами российских вузов, занимаются бизнесом, работая в солидных фирмах, то лет через 20‒25 такие же ребята будут работать на стройках вместе с узбеками и таджиками. Полуграмотностью этих людей будут пользоваться разного рода бесчестные люди как из среды чиновников и работодателей, так и банальные мошенники.
Постсоветские тюркские режимы, в том числе и казахстанский, очень боятся роста исламистских настроений. Однако переход на латиницу именно их и подхлестнет, ведь на турецком существует огромное количество исламистской, экстремистской литературы. Вместо тысяч англоязычных молодых казахов сторонники латиницы в Казахстане рискуют получить тысячи молодых казахов ‒ сторонников ИГИЛ (запрещенной организации в России), воспитанных турецко‒язычными брошюрами и интернет‒сайтами.
Короче говоря, с какой стороны ни посмотри, эта реформа ‒ не самая лучшая идея для Казахстана. Мне скажут: есть пример Азербайджана, где реформа языка за 10 лет прошла успешно. Желая получить честный ответ, я обратился к друзьям из Баку, преподавателям языка, чтобы они высказали свою позицию. Привожу ее дословно. «До сих пор не привыкну. Азербайджанская фонетика не всегда передается латиницей. Есть, конечно, трудности, не могу сказать, что я свободно пишу, часто бывает, путаю буквы при письме, читать легче, чем писать».
Знаете, какой вывод я для себя сделал? По‒моему, никто не задумывается о будущем литературы стран, перешедших на иную письменность, о том, сколько поэтов они потеряют в будущих десятилетиях. На каком алфавите они будут писать?
По материалам открытой печати
Фото: https://liter.kz/
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