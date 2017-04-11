12 апреля традиционный День Государственного Совета состоится в столице Удмуртии. Депутаты республиканского парламента во главе с Председателем Государственного Совета Владимиром Невоструевым проведут анализ исполнения региональных законов в муниципальном образовании «город Ижевск».
Помимо реализации республиканского законодательства на местах, выявления существующих проблем и путей их решения, одной из важных задач проведения Дня Госсовета является налаживание взаимодействия депутатов муниципального и республиканского уровней.
В Ижевске будут традиционно организованы восемь тематических секций, работу которых координируют председатели постоянных комиссий. Депутаты республиканского и муниципального уровней рассмотрят не только реализацию профильных законов, но и обсудят актуальные для жителей города вопросы. Участниками секций, помимо парламентариев, станут представители министерств и ведомств, городской администрации, представители предприятий и организаций, члены общественных объединений города и республики. Кроме того, в рамках проведения Дня Государственного Совета предусмотрено посещение городских объектов.
В ходе мероприятия планируется провести детальный анализ исполнения законов, касающихся организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, защиты здоровья, развития и безопасности детей, адресной социальной защиты населения.
Будут рассмотрены вопросы законодательного регулирования оказания населению бесплатной юридической помощи, государственной молодёжной политики, обращения с задержанными транспортными средствами. Парламентарии планируют обсудить исполнение закона Удмуртской Республики об ограничении розничной продажи алкогольной продукции и вопрос реализации бюджетного законодательства в части возможных мер дополнительной поддержки социально-экономического развития города Ижевска.
В рамках Дня Госсовета спикер республиканского парламента Владимир Невоструев посетит ряд объектов социальной и промышленной сферы.
Итоги мероприятия подведут на общем заседании, где руководители постоянных комиссий обозначат выявленные проблемы и возможные пути их решения на муниципальном, региональном или федеральном уровнях, а также определят приоритеты дальнейшей совместной деятельности с муниципальными коллегами.
Фото: fedpress.ru
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