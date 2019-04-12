Первому полёту человека в космос 12 апреля исполняется 58 лет. Месяц назад Россия отпраздновала 85 лет со дня рождения первого космонавта планеты Юрия Гагарина. Начало космической эры с каждым годом оказывается всё дальше от нас, из категории исторической тема человека в космосе всё больше становится философской и культурологической (прежде всего благодаря массовой культуре – кинематографу, комиксам, литературе в жанре космической фантастики). Выставка «К звёздам!», открывшаяся в УРМИИ, объединяет историческую хронику и искусство.
Выставка, занявшая все три зала на втором этаже Удмуртского республиканского музея изобразительных искусств, разносторонне исследует эру человечества в космосе – от трансляции документальной хроники запуска корабля «Восток-1» с Юрием Гагариным на борту до несколько шутливой инсталляции «Гагарин – наш герой», предлагающей разрисовать цветными карандашами огромный, во всю стену портрет Гагарина, составленный из распечатанных на принтере листов бумаги. Между этими крайними точками – документом и приёмом современного интерактивного музея – поместилась полувековая история изобразительного искусства, так или иначе осмысливающего новую реальность: мир, в котором человек поднимается к звёздам.
Космическая иконография
Экспозиция состоит из более чем 30 произведений отечественной живописи и графики из собрания Музея изобразительных искусств и из частных коллекций художников. Работая над созданием выставки, сотрудники музея достали из фондов в числе прочих работы, которые вообще никогда раньше не экспонировались (например, произведения графики народного художника Белоруссии Георгия Поплавского).
Очевидно, что с темой космонавтики работали художники самых разных жанров и вкусов, в том числе немудряще обслуживавших соцзаказ, но коллекция нашего музея подобрана так, что типового соцреализма в ней нет совсем.
Мощь космических кораблей очевидно вдохновляла художника-абстракциониста Йонаса Шважаса. В 1970 году он написал картину «Космодром», нагромождение абстрактных фигур на которой напоминает отрывающуюся от земли ракету, а энергия движения передана через экспрессию цвета.
Наследующий постмодернистам Энвиль Касимов представлен серией картин «Поехали!», в которых художник приближает Юрия Гагарина к простым людям, одновременно снимая с него героический ореол и романтизируя его фигуру уже в качестве «простого замечательного парня».
Едва ли не единственной живописной реалистической по манере письма работой на выставке оказывается масштабное полотно Бориса Окорокова «Утро нового дня» (1983 г.), – многомерное, многоуровневое. Центральный герой картины, Юрий Гагарин, здесь двоится – его «живую» фигуру мы видим со спины, сидящей в кресле, а лицо – в отражении зеркала большого трюмо. В его створках, как в боковых досках иконы-складня, отражаются космонавт-дублёр Герман Титов и академик Мстислав Келдыш, который вместе с Сергеем Королёвым отвечал за подготовку к первому полёту. Сама композиция подталкивает зрителя к ассоциации, что космонавтика может стать чем-то вроде религии будущего, основанной на вере в безграничные возможности человека. И судя по узнаваемой широкой улыбке Гагарина, это будущее должно стать счастливым. Пространство картины ещё больше расширяется за счёт отражений в высоких окнах – в одном светят огни домов-высоток, во втором срывается в небо ракета, окутанная клубами дыма, – сюжет от реализма далёкий (жилых домов в пределах видимости от космодрома быть не может), но предельно метафоричный.
Напротив «Утра нового дня», через прострел анфилады музейных залов, висит картина Рубена Гевондяна «Звёздный час» (1960 г.) – поэтическое по своей сути осмысление космической эры: над астронавтом, идущим навстречу зрителю уверенно и спокойно, распростёр крылья белый голубь. В символике 1960-х это, скорее, «голубь мира», но с дистанции времени кажется очевидным, что художник использовал иконографический образ святого духа, а снисходящего с неба астронавта ассоциировал с новым Мессией. Эти две неожиданно перекликающиеся картины сигналят: в ХХ веке космос с его законами и бесконечной гармонией стал новейшим заветом, где человек не только поднимается в небо, но и возвращается обратно к людям, принося светлую весть.
Ретрофутуризм
Графические циклы, входящие в экспозицию, представляют стиль и концепции, которыми художники, работающие с космической тематикой, пользуются до сих пор. Серии Иллариона Некрасова, Александра Дамбо, Виктора Карпова, созданные в 1970-1980-е гг., выглядят как умные и изысканные концепт-арты к кинематографическим космическим сагам или плакаты в ретро-стиле, чрезвычайно популярные в последние годы. Художники создают объёмную мифологию космонавтики, восходящую буквально ко временам Адама и Евы: путь познания, начавшийся с надкусанного плода, привёл человечество к звёздам. Формулы расчётов космических полётов похожи на древние пиктограммы и отмечают новый виток развития цивилизации. Чертежи, схемы, формулы теперь навсегда вплетены в летопись человеческой жизни, проступают сквозь неё, как написанные невидимыми чернилами: даже если мы их не замечаем, они там.
Серия Василия Арлашина «Космос. Хроника» (1971 г.) представляет собой огромные – от пола до потолка – бумажные ленты, стилизованные под обрывки кинохроники. Лицо Гагарина в гермошлеме, турбины космического корабля перед стартом, космонавт в открытом космосе, астронавт, шагающий по Луне, – серия фиксирует ключевые образы истории освоения космоса. Изображение двоится, троится – зрители буквально чувствуют тряску «Востока-1» и помехи на съёмках в открытом космосе, а повторяющиеся «бегущие» кадры создают эффект динамики происходящего.
Гагарин как поп-звезда космического масштаба
Открывая выставку, директор УРМИИ Вера Вахрушева сказала: - Мы предлагаем зрителю познакомиться с темой космоса через образ Юрия Гагарина, который останется героем для всех и во все времена. Не случайно в залах соседствуют произведения, созданные художниками – современниками знаменательного события – первого полёта человека в космос, и произведения нынешнего поколения художников. Так, графика Василия Арлашина «12 апреля 1961 года» из серии «Космос. Хроника» (1979) перекликается с работами ижевского художника Энвиля Касимова, которые рассматривают Гагарина как народного героя. Все эти произведения отсылают, в свою очередь, к работам Энди Уорхола, запечатлевшего поп-звёзд, и возводят Гагарина тоже в ранг поп-звёзды мирового масштаба. Эта позиция позволяет взглянуть на образ первого космонавта немного иначе, без излишнего пафоса. Та же идея лежит в основе интерактивной инсталляции «Гагарин – наш герой», которая создана из распечатанных фотографий на обычном офисном принтере и листах бумаги «Снегурочка». Этот материал не воспринимается как пригодный для создания произведений искусства, но благодаря участию зрителей становится таковым. Взаимодействуя с этой композицией – раскрашивая её карандашами и дополняя стикерами, посетители создадут своё масштабное полотно, которое можно будет смело назвать произведением искусства XXI века.
Выставка «К звёздам!» (0+) будет работать до 12 мая.
Кстати
В день открытия выставки во внутреннем дворе музея была заложена капсула времени, наполненная рисунками детей, пришедших в этот день в музей. Созданные ими комиксы были аккуратно сложены в большую жестяную коробку. Обернув затем жестянку полиэтиленом для защиты от сырости, сотрудники музея погрузили её глубоко в грунт. Извлечь «капсулу» планируется через пять лет. Это игровое «послание» стало ироничным творческим переосмыслением многочисленных «посланий потомкам», которые в 1960-е массово отправляли на орбиту, замуровывали в корпуса строящихся исследовательских центров, закладывали в фундаменты новых институтов.
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