«Бессмертный полк» вновь пройдёт по улицам Ижевска В этот раз шествие завершат у здания администрации Ижевска. Там будут организованы праздничная програ...

Чернорабочие Земли пускают в космос корабли В редакцию «Удмуртской правды» пришёл один из десятков ижевчан, служивших на космодроме Байконур...