Ожидается, что уже на осенней сессии депутаты Госдумы РФ скорректируют законопроект об изменениях в пенсионной системе. Это будет сделано с учётом предложений Президента РФ Владимира Путина. Во время подготовки ко второму чтению законопроекта председатель правительства РФ Дмитрий Медведев сказал, что с принятием пенсионного законодательства и подзаконных актов «работа не просто не закончится, она, в известной степени, только начинается». В течение всего переходного периода будет отслеживаться, как законодательство работает.
– Мы должны исходить просто из реалий и откликаться на те проблемы, которые могут возникать, – заявил премьер. – И не надувать щёки, а принимать решения. Может быть, даже что–то придётся скорректировать. К этому нужно быть готовым.
Дмитрий Медведев отметил, что необходимо смотреть за тем, как меняется рынок труда, развиваются взаимоотношения между работниками и работодателями в контексте изменений в пенсионном законодательстве.
Фото Дмитрий Астахов
Комментарии
Написать комментарий
Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети
Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.