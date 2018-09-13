Главная » Общество » Исходить из реалий. Работа над новым пенсионным законом продолжится и после его принятия

Исходить из реалий. Работа над новым пенсионным законом продолжится и после его принятия

12 сентября
0

Ожидается, что уже на осенней сессии депутаты Госдумы РФ скорректируют законопроект об изменениях в пенсионной системе. Это будет сделано с учётом предложений Президента РФ Владимира Путина. Во время подготовки ко второму чтению законопроекта председатель правительства РФ Дмитрий Медведев сказал, что с принятием пенсионного законодательства и подзаконных актов «работа не просто не закончится, она, в известной степени, только начинается». В течение всего переходного периода будет отслеживаться, как законодательство работает.

%d0%9c%d0%b5%d0%b4%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%b2 %d0%a4%d0%be%d1%82%d0%be %d0%94%d0%bc%d0%b8%d1%82%d1%80%d0%b8%d0%b9 %d0%90%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%85%d0%be%d0%b2 Исходить из реалий. Работа над новым пенсионным законом продолжится и после его принятия

– Мы должны исходить просто из реалий и откликаться на те проблемы, которые могут возникать, – заявил премьер. – И не надувать щёки, а принимать решения. Может быть, даже что–то придётся скорректировать. К этому нужно быть готовым.

Дмитрий Медведев отметил, что необходимо смотреть за тем, как меняется рынок труда, развиваются взаимоотношения между работниками и работодателями в контексте изменений в пенсионном законодательстве.

Фото Дмитрий Астахов

Комментарии

нет комментарев

Написать комментарий

Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети

Войти через Facebook Войти через Vkontakte Войти через Twitter Войти через Google Войти через Yandex

Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.

Автор статьи

Ольга АНЮХИНА Все материалы этого автора

Читать также

Путь отсортированного мусора. 3 шага по превращению мусора в упаковочную ленту
12 сентября
**Контейнеры для раздельного мусора возвращаются в ижевские дворы, а вскоре будут установлены и по вс...
В Удмуртии завершены ремонты дорог по проекту «Безопасные и качественные дороги»
12 сентября
**Ремонты по проекту «Безопасные и качественные дороги» в Удмуртии завершены. Акт приёмки последнего ...
Штрафы за несоблюдение дизайн–кода ввели в Удмуртии
12 сентября
**В Удмуртии ввели шрафы за несоблюдение дизайн–кода. Соответствующий законопроект принял Госсовет ре...
В День оружейника в Ижевске выступит группа «Любэ»
12 сентября
**В рамках Дня оружейников России 19 сентября в 20.00 часов в Ижевске возле монумента «Навеки с Росси...

Вопросы и ответы Rss

вопрос 21 июня 2016
О строительстве Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков
ответ
вопрос 24 мая 2016
В размере 60 процентов от заработка
ответ
вопрос 24 мая 2016
Хочу узнать, откуда я родом и кто мой отец
ответ
вопрос 27 апреля 2016
ответ
Задать вопрос

Час письма Rss

Любовь Ионова, Борис Решетников, Анна Кузнецова, Любовь Репина, Вероника Санникова, Мария Шелемова, пос. Кизнер
«Наша работа - о людях забота»
Юрий ПОЛУПУДНОВ, г. Самара
Заехал к другу в Акилово
Светлана РОДИОНОВА, г. Сарапул
Не называйте «детьми войны»
Тимиргузяль Гафурова
Праздничный маршрут
Написать письмо