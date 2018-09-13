Путь отсортированного мусора. 3 шага по превращению мусора в упаковочную ленту **Контейнеры для раздельного мусора возвращаются в ижевские дворы, а вскоре будут установлены и по вс...

В Удмуртии завершены ремонты дорог по проекту «Безопасные и качественные дороги» **Ремонты по проекту «Безопасные и качественные дороги» в Удмуртии завершены. Акт приёмки последнего ...

Штрафы за несоблюдение дизайн–кода ввели в Удмуртии **В Удмуртии ввели шрафы за несоблюдение дизайн–кода. Соответствующий законопроект принял Госсовет ре...