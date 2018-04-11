Тут же нашлись люди, которым количества погибших показалось мало. В соцсетях с огромной скоростью начали распространяться слухи о том, что счет погибших и пострадавших в Кемеровском пожаре на самом деле исчисляется сотнями. Сейчас уже установлено, что автором этой лжи стал украинский пранкер Евгений Вольнов, который обзванивал кемеровские морги, представляясь сотрудником российских правоохранительных органов. В телефонных разговорах он специально распространял фальшивую информацию о трех сотнях погибших, чтобы посеять панику и вызвать в городе волнения. В итоге Басманный суд Москвы арестовал гражданина Украины заочно. Однако помимо зачинщика, в распространении фейка поучаствовали и известные российские блогеры, и простые пользователи социальных сетей, которые, хоть и действовали из добрых побуждений, теперь могут оказаться наказаны по российским законам.
Новые технологии фейка
К сожалению, в нынешний век технологий именно социальные сети всё чаще становятся источником фейковой информации. Распространить её не слишком сложно - достаточно громкого заголовка и ссылки на анонимные, но очень информированные источники. А дальше потоки лжи текут дальше сами собой, распространяясь по социальным сетям как вирус - с помощью лайков и перепостов.
Убедиться в том, как работают эти технологии, пришлось и жителям Удмуртии. После трагического инцидента в ноябре 2017 года, когда в Ижевске из-за взрыва бытового газа в жилом доме обрушилась часть подъезда, в спасательные службы Удмуртии хлынула настоящая лавина звонков о якобы заложенных там и сям взрывных устройствах.
Всего за сутки после происшествия было зарегистрировано почти полсотни таких звонков. Из-за них пришлось эвакуировать больше трех тысяч человек, но ни в одном случае взрывные устройства, конечно, обнаружены не были. Расчет лже-минеров был прост - посеять панику среди простых горожан и как можно больше затруднить работу спасательных служб и правоохранительных органов. Не получилось - все экстренные службы в той ситуации сработали четко и слаженно. Как потом удалось установить, все звонки о минированиях были сделаны с помощью технологии IP-телефонии с территории Украины.
И вот новая попытка. Первого апреля 2018 года в социальной сети ВКонтакте появилось видео с громким названием «Спецслужбы готовят теракт в Сарапуле 13 апреля 2018 года».
В пятиминутном (и говоря честно, довольно неуклюже и непрофессионально сделанном) видео рассказывается о том, что в социальных сетях существует некая страница, на которой якобы заранее рассказывается о том, где, когда и какое происшествие случится. Автор страницы, которого создатель видео называют сотрудником российских спецслужб, якобы предупреждает о готовящихся терактах за несколько дней.
Страница-первоисточник при этом выглядит довольно незатейливо, и наполнена лишь странными фото и зловещими предсказаниями. Автор, в духе этой мистической атмосферы, называет себя Люцифер.
Следующий «предсказанный» им теракт якобы должен произойти в удмуртском городе Сарапул 13 апреля, на городском фестивале «Сарапул молодой».
К сожалению, эта откровенно фейковая информация начала быстро распространяться среди жителей Сарапула. Сарапул - город небольшой, но именно здесь расположено крупное предприятие военно-промышленного комплекса России. Сарапульский электрогенераторный завод специализируется на разработке и производстве авиационного электрооборудования. Именно поэтому возле центральной проходной завода стоит памятник самолету МиГ-21. Видимо, именно этот факт и привлек внимание любителей распространять обман.
Казалось бы, кто может отнестись к этому серьезно? Но, как выяснилось, даже из чьих-то досужих домыслов можно раздуть огонь паники, если задаться такой целью.
Информацию со страницы ВКонтакте весьма оперативно размещают на еще одной странной странице в социальных сетях, на этот раз на ресурсе Livejournal (Живой Журнал).
Здесь скупые картинки первоисточника уже дополнились обстоятельным, хоть и вызывающим сомнения в адекватности и психическом здоровье автора, анализом. А сам автор фейка внезапно стал «сотрудником спецслужб». Особенно ЖЖ-автор напирает на даты публикации постов таинственного «предсказателя» - все они якобы сделаны за несколько дней до происшествий в Ижевске и Кемерово.
Как говорят опрошенные нами IT-эксперты, изменить эту самую дату публикации в соцсетях очень просто. Соцсеть ВКонтакте, действительно, не позволяет публиковать записи "задним числом", но изменить дату уже опубликованного поста, перенеся ее хоть на год, хоть на два дня назад - элементарно.
«На всякий случай предупредите людей. найдите группы Сарапула и попросите админов предостеречь своих жителей, что в час дня от туда держались подальше и вообще разузнайте где возле самолетов "Миг" будет проходить что-то. Если есть где-то памятники, держитесь от того места подальше и ни в коем случае не пускайте туда детей. Чем больше шума, тем больше вероятности, что очередной трагедии как в Кемерово, Ижевске, Одессе Второго Мая и других городах большой Руси, удастся избежать и пусть лучше меня от не совершившегося называют параноиком, нежели это горе на Руси повторялось каждый месяц», - нагнетает панику автор (орфография источника сохранена).
Но стоит внимательнее присмотреться к ЖЖ-странице, и что же мы обнаруживаем? Что его автор и создатель - житель Украины!
Чтобы найти первоисточник взволновавшего сарапульчан видео, мы отправились на Youtube - канал его автора, который представляется как Андрей Шутов. Само за себя говорит уже название канала - «Против зла». Усомниться в адекватности автора заставляет и описание канала. «Мой канал создан для борьбы с сатанизмом, сионизмом, жидомасонством, хасидизмом, иллюминатией. Я являюсь подконтрольным объектом спецслужб (карательных организаций - пситерроризма)», - заявляет автор, который, к слову, не скрывает, что живет в Белоруссии.
Кстати, сам первоисточник фейка ВКонтакте уже поспешил откреститься от них, удалил записи и заявил, что это была первоапрельская шутка.
Как защититься от фейков в интернете?
Таким образом, на примере этого случая можно наглядно проследить механизм создания фейка. Для раздувания слухов и домыслов их авторы часто используют людей с нездоровой психикой, тревожных и легко поддающихся информационному влиянию. На их страницах или с помощью страниц-клонов фейковая информация размещается изначально. А потом, для получения большего охвата, тиражируется во всех возможных форматах, «вбрасывается» в группы городских сообществ в социальных сетях, распространяется через спам-рассылки в чатах и мессенджерах.
Трагедия в Кемерово показала, что основная цель таких информационных вбросов - спекуляция на трагических событиях и раздувание панических слухов. Все чаще звучат слова о так называемой информационной гигиене, когда ответственность за распространение лживой и непроверенной информации ложится на каждого пользователя сети интернет.
К сожалению, как мы видим, информационная война, ведущаяся против России, трансгранична. В ней могут участвовать жители самых разных стран, в том числе и вполне дружественных. Действовать вопреки интересам своей страны могут и наши сограждане, когда, поддавшись эмоциям, бездумно начинают тиражировать непроверенные слухи и сплетни.
Так что, увидев в социальных сетях шокирующий слух, информацию, предупреждение - отнеситесь к ней критически, не стесняйтесь ее проверить! Иногда достаточно просто вбить название новости в поисковых системах и посмотреть, от кого она исходит. Публиковать информацию на своей странице в соцсетях можно, только если источник однозначно заслуживает доверия. Иначе вы рискуете оказаться разносчиком домыслов, от которых могут пострадать ни в чем неповинные люди.
Материал с сайта https://sm-news.ru/news/analitika/ishchi-komu-vygodno-v-sotssetyakh-rasprostranili-feykovoe-video-o-gotovyashchemsya-v-udmurtii-terakt/
Комментарии
Написать комментарий
Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети
Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.