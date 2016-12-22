Работа над бюджетом велась в непростых условиях, однако все социальные обязательства перед гражданами будут выполнены, считает первый заместитель руководителя фракции Партии Андрей Исаев.
Первый заместитель руководителя фракции Партии Андрей Исаев во время выступления на выездном заседании фракции «Единая Россия» подвел итоги законопроектной деятельности депутатов.
«Сессия была короткая и насыщенная. За 77 дней мы успели рассмотреть 346 законопроектов, из них было принято 120 законов, в том числе внесенных президентом 20 законодательных инициатив, правительством РФ 76 инициатив, два из принятых законов были внесены депутатами всех фракций. Депутатами фракции «Единая Россия» было внесено семь принятых законов и депутатами «Единой России» совместно с представителями других фракций четыре законопроекта», - сказал Исаев.
По его словам, самым важным рассмотренным блоком законодательства был блок законов, посвященный бюджету.
«Это закон о федеральном бюджете на 2017 год и плановый период 2018-2019 года, закон о бюджетах внебюджетных социальных фондов - Пенсионного фонда, Фонда социального страхования, фонда ОМС. Мы начинали работу в крайне непростых условиях. Можно сказать, что были худшие для рассмотрения условия за все последние созывы. Это связано с тремя факторами. Во-первых, мы начали работу над бюджетом в условиях только что завершившейся избирательной кампании. Она, с одной стороны, поднимала планку, в то же время мы понимали, что начинаем работу в непростой экономической ситуации. И огромное количество политических обозревателей ожидали, что сейчас начнет рушиться рейтинг «Единой России». Это осложняло нашу потенциальную работу. Второй фактор – это реальная экономическая ситуация. Мы занялись подготовкой бюджету в условиях снижения ВВП, в условиях, когда экономический кризис достиг пика. И третий фактор заключался в том, что мы получили гораздо меньше времени на рассмотрение и подготовку бюджета, чем предыдущие созывы», - отметил первый заместитель руководителя фракции Партии.
По его словам, в нынешней ситуации фракция избрала единственную возможную правильную тактику, которая заключалась в двух важных факторах: абсолютная открытость обществу при рассмотрении бюджетных вопросов и определение приоритетов.
«Это безусловное исполнение государством своих социальных обязательств, это исполнение майских указов президента, а также финансовая поддержка регионов. Также это отказ от повышения налогов (и отказ от усиления давления на бизнес), это поддержка приоритетных проектов и тех проектов, которые стали государственными программами по предложению «Единой России». Это поддержка стратегических отраслей нашей экономики, в первую очередь ОПК и АПК», - сказал он. - Мы добились полного исполнения майских указов, в том числе по повышению зарплат учителям, врачам, работникам бюджетной сферы».
Он подчеркнул, что были вдвое увеличены бюджетные кредиты регионам - до 200 млрд. руб., объем дотации для выравнивания их бюджетной обеспеченности – на 100 миллиардов. На поддержку АПК выделено дополнительно 33,6 миллиардов, на образовательную среду 25 млрд, на развитие комфортной городской среды – 30,5 млрд, на санитарную авиацию – 3 млрд, на строительство спортзалов на селе - 1,5 млрд. руб.
«В непростой ситуации мы принимали сложные решения в социальной сфере. Они полностью оправданы. Мы добились продления программы «Земский доктор», принято решение о выплате 5 тысяч рублей всем категориям пенсионеров. Важнейшее достижение – восстановление с 2017 года полноценной индексации пенсий неработающим пенсионерам, с 1 февраля будут индексироваться ежемесячные денежные выплаты», - отметил Исаев.
Фото: udmurt.er.ru
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