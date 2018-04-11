Депутаты фракции «Единой России» вместе с членами Правительства РФ будут работать над решением задач в социальной сфере, поставленных Президентом РФ Владимиром Путиным в Послании Федеральному Собранию. Об этом заявил Первый заместитель Руководителя фракции по законопроектной деятельности Андрей Исаев на расширенном заседании фракции.
По его словам, в ходе сегодняшней встречи с представителями социального блока Правительства будут подведены промежуточные итоги работы депутатов с Кабмином РФ, в том числе по реализации предвыборной программы Партии. «Многого реально удалось достичь. Например, в основном решена проблема обеспечения местами в детских садах детей в возрасте от трех до семи лет, реализуется программа реконструкции школ, очень серьезные позитивные сдвиги произошли в здравоохранении, связанные с ростом количества высокотехнологичных операций», - рассказал Исаев.
Кроме того, по инициативе Президента принято важнейшее решение - с 1 мая 2018 года минимальный размер оплаты труда устанавливается на уровне прожиточного минимума, добавил первый замруководителя фракции.
«Есть еще, разумеется, и нерешенные вопросы, которые мы будем обсуждать сегодня с тремя министрами, участвующими в работе секций: это министр труда и социальной защиты, министр здравоохранения, министр образования и науки. Мы будем задавать вопросы, связанные с реализацией Послания Президента», - сказал Исаев.
16 марта уже вышло распоряжение Президента, касающееся реализации Послания, которое адресовано и Администрации, и Правительству РФ, напомнил он.
По словам Исаева, главой государства поставлены очень важные задачи в социальной сфере. «Мы должны войти в «клуб 80+», создать программу активного долголетия, обеспечить устойчивый рост доходов населения, без чего нельзя повысить покупательную способность, необходимую для выхода из кризиса. Впервые за долгие годы Президентом поставлена задача: рост пенсий должен опережать уровень инфляции, а не индексироваться исключительно по инфляции», - указал первый замруководителя фракции.
«Это сложные задачи, и мы будем беседовать с министрами о том, каким образом эти задачи Правительство собирается решать. Со своей стороны, могу сказать, что Государственная Дума имеет свои предложения: межфракционная рабочая группа пока имеет в планах 70 законопроектов, касающихся реализации Послания Президента. Уверен, что после сегодняшней встречи появятся идеи и других законопроектов», - заключил Исаев.
Комментарии
Написать комментарий
Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети
Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.