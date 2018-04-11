Политическая партия «Единая Россия» запустила региональные дискуссии, направленные на сбор предложени...

Прежде мне приходилось слышать сравнения Удмуртской Республики с сонной лощиной: размеренный темп жиз...

Секретарь Генерального совета «Единой России» Андрей Турчак в своей авторской колонке в «Независимой ...