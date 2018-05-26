Анализ основан на общей информации о продолжительности мобильных переговоров, интернет-аппетитах и географических предпочтениях бизнес-абонентов компании. По данным связистов, среди соседних регионов в мобильной сети «МегаФона» больше всего ИП зарегистрировано в Кировской области, следом идут Пермский край и Удмуртия. В бизнесе мужчин по-прежнему больше, чем женщин.
Предприниматели Удмуртии и Кировской области решают дела с утра. Об этом свидетельствует рост их мобильной активности до 14.00. Для сравнения – в Пермском крае владельцы бизнеса одинаково активны - и утром и вечером.
Почти 60% уральских бизнесменов ежедневно пользуются мобильным интернетом, из них - каждый третий подключен к 4G. Главным интернет-серфером в сети уральского «МегаФона» признан предприниматель из Перми, который ежемесячно скачивает объем данных равный 6 800 фильмов. Удмуртия входит в тройку интернет-активных регионов – самый интернет-продвинутый бизнесмен Ижевска скачивает в месяц объем данных, сравнимый с 1 020 фильмов.
«С начала года бизнесмены стали еще больше времени проводить в онлайне, сокращая объем голосовых переговоров и личных SMS-переписок. Эта тенденция актуальна и во время путешествий: Таиланд, Италия и Объединенные Арабские Эмираты в этом году возглавили рейтинг самых популярных стран для интернет-общения и отдыха индивидуальных предпринимателей Урала», — отметила Инна Смирнова, директор по развитию корпоративного бизнеса «МегаФона» на Урале.
Для руководителей бизнеса «МегаФон» предлагает тариф-конструктор «Управляй! Руководитель». Наряду с традиционными услугами – пакетами минут, трафика и SMS в рамках тарифа клиенту предоставляется пакет бесплатных входящих звонков в Европе, а также безлимитный трафик на мессенджеры, почту, облачные хранилища, навигацию и соцсети. Впервые оператор возвращает на лицевой счет клиента 7% от ежемесячных мобильных затрат. Подробнее на сайте.
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