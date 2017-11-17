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Инженерные системы готовы к работе

16 ноября
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Жители первых трех подъездов дома № 261 по улице Удмуртской могут вернуться в свои квартиры уже на этой неделе. Об этом рассказал заместитель главы Ижевска по ЖКХ Сергей Задорожный.

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Он напомнил, что сейчас режим ЧС введен на все шесть подъездов пострадавшего от взрыва дома. Однако предварительное обследование, проведенное с помощью диагностического комплекса «Струна», показало, что состояние квартир в первых трех подъездах удовлетворительное. Поэтому 12 ноября в доме начала работать специальная межведомственная комиссия, в состав которой входили представители Минстроя, администрации города, МЧС, Удмуртгражданпроекта, газовой службы и управляющей компании. В ее задачи входило оценить ущерб, который был нанесен взрывом квартирам в первом, втором и третьем подъездах.

  • 12 ноября члены комиссии совместно с жителями осмотрели 91 квартиру, а 13 ноября проводился осмотр 10 оставшихся квартир. Обследование показало, что ситуация по всем квартирам в этих подъездах «стабильная», ущерб имуществу выявлен не был. Если городская комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций по итогам проверок решит, что 1-3-й подъезды пригодны для проживания людей и примет соответствующее решение по уменьшению зоны ЧС только на 4-6-й подъезды, то мы дадим разрешение на заселение. Предполагаем, что принять это решение комиссия может уже на этой неделе, соответственно, возможно, что до конца недели жильцы 1-3-го подъездов смогут вернуться в свои квартиры, - сообщил Сергей Задорожный.

  • Подготовлены к работе системы газоснабжения, отопления и водоснабжения. Проведены профилактические работы, дезинфекция - дом стоял несколько суток без воды. То есть все системы готовы к подаче ресурса, - подчеркнул Сергей Задорожный. – Тепло, свет и воду начнут подавать в квартиры сразу. А вот газ будем включать уже после заселения жильцов.

Одновременно с этим специалисты проводят обследование строительных конструкций подвала, технического этажа, то есть того, что составляет основной конструктив здания. По окончании этой работы вплотную займутся 4-м и 6-м подъездами.

  • По 5-му подъезду ситуация в целом понятна: он восстановлению не подлежит. По 4-му и 6-му подъездам нужно дополнительное обследование, чтобы понять, можно ли их восстановить. Будут прорабатываться все варианты. Возможно восстановление как одной секции дома, так и 4-го и 6-го подъездов. Все будет зависеть от того, каких затрат это потребует. После выводов комиссии и оценки затрат на восстановление или снос будут приниматься решения, – резюмировал Сергей Задорожный.

Фото: Александр ГОРБУНОВ

Метки: Удмуртия Ижевск ЧС взрыв жилого дома восстановление инженерных систем

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Автор статьи

021 Надежда БОНДАРЕНКО Все материалы этого автора

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