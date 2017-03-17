В региональном кабинете министров состоялись заседания комиссий по проведению конкурсов инвестпроектов на право получения инвесторами налоговых льгот и субсидий. На повестке дня – возможность сохранения преференций для проектов, инициаторы которых столкнулись с объективными трудностями.
– Развитые законодательные механизмы поддержки инвесторов плюс разумная гибкость во взаимоотношениях с бизнес-сообществом, постоянная совместная работа власти и бизнеса по реализации конкретных проектов – основа благоприятного инвестиционного климата, сформированного в Удмуртии в последние годы. Опыт нашего региона по привлечению частных инвестиций за счет «клиентоориентированных», индивидуальных подходов неоднократно отмечен экспертами в качестве одной из лучших российских практик, - прокомментировал итоги заседаний руководитель комиссии, Председатель Правительства УР Виктор Савельев.
По условиям конкурса в случае недостижения проектом целевых показателей договор с республикой на предоставление льгот или субсидий может быть расторгнут, а инвестор обязан вернуть полученные ранее средства.
При этом комиссии по проведению конкурсов инвестиционных проектов, анализируя каждую ситуацию индивидуально, в некоторых случаях – при сохранении пороговых значений эффективности инвестпроекта – предоставляют возможность для корректировки проектных параметров.
В рамках последнего заседания комиссии были рассмотрены обращения от организаций, столкнувшихся с объективными трудностями, в числе которых санкции, инфляция, изменения валютного курса, дорогие кредиты. Комиссия приняла решение о возможности корректировки параметров проектов и сохранении государственных преференций для завода микроэлектронных технологий, ИЭМЗ «Купол», завода «Свет», компании «Реал-Шторм» и ряда других предприятий.
Руководители еще трех организаций, перспективы реализации инвестпроектов в которых вызывают вопросы, приглашены для более подробного разговора на новые заседания комиссий – они пройдут на этой неделе.
Фото: supervsenovosti.mirtesen.ru
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