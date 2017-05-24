23 мая глава Ижевска Юрий Тюрин встретился с Павлом Тимцом, руководителем компании «Крытые парки аттракционов» из Санкт-Петербурга. Об этом сообщает информационно-аналитическое управление администрации города Ижевска.
Питерская компания с 1999 года работает в индустрии развлечений, открывает развлекательные центры в крупных городах России и проявляет заинтересованность в развитии городских парков Ижевска.
«Вчера мы побывали в двух городских парках – Летнем саду и парке им. Кирова. Для себя отметил, что трафик в парках хороший, горожане посещают их даже в будние дни. Естественно, необходимо более детальное исследование потоков, чтобы конкретнее проработать формат этих общественных пространств», - отметил на встрече Павел Тимец.
«Летний сад – это очень популярное место отдыха наших горожан, люди любят приходить сюда с детьми, кататься на аттракционах, но он небольшой по площади, поэтому нередко, особенно в хорошую погоду, у касс возникают очереди, что порой портит впечатление об отдыхе. Поэтому нам нужно предлагать людям альтернативу для досуга как внутри Летнего сада, так и в других парках города», - поделился мнением Глава Ижевска Юрий Тюрин.
По словам инвестора, в Летнем саду сегодня недостаточно крытых зон, точек общественного питания, где можно было бы отдохнуть или укрыться от дождя. Также Павел Тимец предложил организовать в ижевских парках зоны для празднования детских дней рождения.
«Сейчас уже есть ряд идей, каким образом переформатировать эти пространства, чем их можно дополнить. Концепция будет подготовлена, однако для реализации проекта будет необходима поддержка властей, прежде всего, по подключению к коммуникациям», - обратился к Главе Ижевска Павел Тимец.
«Инвестпроекты интересны только тогда, когда это выгодно обеим сторонам, поэтому муниципалитет окажет содействие в подключении к коммуникациям и в других организационных вопросах. Нам важно как можно скорее насытить наши парки качественными развлечениями, так как спрос на эти услуги у горожан большой», - подвёл итоги встречи Глава Ижевска Юрий Тюрин.
Фото: izh.ru
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