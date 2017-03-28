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Инвестициям – зеленый свет

27 марта
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В прошлом году Удмуртия выполнила поставленную Главой региона Александром Соловьевым задачу по привлечению инвестиций в объеме 85 млрд. рублей.

Размер кредитного портфеля и укрепление позиций в Национальном рейтинге стали интегральными показателями работы по формированию в республике благоприятного инвестиционного климата – в течение последних двух лет ее ведет Агентство инвестиционного развития УР. Итоги деятельности ведомства в 2016 году и планы на будущее были озвучены на расширенном заседании коллегии 21 марта.

– Рост показателей инвестиционной привлекательности региона обеспечен использованием возможностей федерального законодательства в области поддержки инвесторов и внедрением новых инструментов, - пояснила руководитель агентства Римма Бякова.

Государственные преференции в виде субсидий и налоговых льгот получили в прошлом году более 40 организаций республики – реализация их инвестпроектов позволит привлечь в регион более 9 млрд. рублей инвестиций. Также Удмуртия в числе передовых регионов воспользовалась предоставленной российским законодательством возможностью – освобождать инвестора от налога на имущество и без конкурса снижать инвесторам налог на прибыль до 10%.

В числе «ноу-хау» республики – предоставление льготных условий пользования земельными участками. Так, в прошлом году по решению Главы Удмуртской Республики для реализации шести инвестиционных проектов земельные участки в аренду были предоставлены без торгов.

Итог – одна из лучших региональных законодательных баз в области привлечения инвестиций, наработанный опыт сопровождения инвестпроектов по принципу «одного окна», республиканский Реестр из 180 приоритетных инвестпроектов общим объемом в 250 млрд. рублей и «хорошая практика» в области реализации ГЧП-проектов и работы по развитию моногородов.

В формате государственно-частного партнерства планируются к реализации 10 крупных инвестиционных проектов. Три проекта в сфере социальной поддержки населения, четыре – в области создания инфраструктуры для спорта и здорового образа жизни и еще три – в здравоохранении.

Задачи агентства на 2017 год – увеличение объема привлеченных в Удмуртию инвестиций до 90 млрд. рублей и работа по федеральной повестке в сотрудничестве с государственными институтами, в числе которых Агентство стратегических инициатив и Агентство технологического развития.

Также регион продолжит отработку собственных механизмов – таких как системное привлечение инвестиций в АПК через создание «агрогородка» на территории одного из районов Удмуртии. Такое предложение внес на заседании коллегии Председатель Правительства УР Виктор Савельев.

Премьер-министр дал положительную оценку работе Агентства инвестразвития и перспективам привлечения инвестиций в республику, базовой особенностью которой является концентрация высокотехнологичных производств.

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