Более 20 предложений высказали предприниматели на дискуссии «Инвестируй в Удмуртию - возможности для инвесторов в Республике», которая состоялась в рамках форума «Сделано в Удмуртии». Об этом сообщает пресс-служба Агентства инвестиционного развития Удмуртии.
Руководитель Агентства инвестразвития Римма Бякова дала оценку инвестиционному климату Удмуртии, рассказала о тенденциях экономики и перспективных направлениях для инвестиций в регион.
«Сегодня была высказана ключевая, на мой взгляд, идея, что государство – это сервис для бизнеса. Для того чтобы реализовать это понятие, органам власти необходимо перестраиваться и перезагружаться. Сейчас у нас есть конкретные проблемы во внутренних коммуникациях – «инвестор - Агентство инвестиционного развития – отраслевое министерство». К сожалению, органы власти не мотивированы на работу с инвестором. Мы это понимаем. В республике реализуется система «одно окно» для бизнеса. На данный момент 14 дней нужно инвестору, чтобы войти в Реестр проектов республики и получить право на государственную поддержку. Но возникает вопрос эффективности. Поэтому, я считаю, нужен «апгрейд» этой системы, она должна работать для каждого инвестора. Например, 3-х ступенчатый отбор проектов позволит увидеть, на какой стадии находится проект, и дать оценку, каким образом с ним работать. Нам важно разделять проекты на имеющие финансовую составляющую и технико-экономическое обоснование и проекты, находящиеся на стадии идеи», - акцентировала Римма Бякова.
В ходе встречи были обозначены ряд проблем в сфере инфраструктуры, недостаточности действующих мер поддержки инвесторов.
«Сегодня мы строили дискуссию в формате чек-листов, то есть каждый выступающий предлагал набор из 5 мер, которые нужно внедрить в республике. Больше 20 предложений высказали предприниматели. Самые популярные - развитие промышленного туризма, повышение привлекательности рабочих профессий, «одно окно» для предпринимателей как единая точка входа в регион, единый центр упаковки проектов для экспорта. Важная вещь, о которой много говорили участники дискуссии, - это понятная четкая стратегия развития и видения будущего республики», - прокомментировал Михаил Хомич.
Как отметил председатель правления банка «Возрождение» Константин Басманов, сейчас набирает скорость "борьба" регионов за активных бизнесменов и инвесторов. Поэтому каждый субъект должен реализовывать потенциал, вводить новые разнообразные меры государственной поддержки – льготы, субсидии, гарантии. «Удмуртия имеет точки роста. Это большой машиностроительный кластер. Он является центром компетенции для республики. Практически все крупные предприятия встроены в федеральные цепочки. Очевидно, что вокруг этого и нужно строить молодежные программы, вовлекать студентов технических вузов в создание новых технологий. Кроме того, строить вокруг этих предприятий индустриальные парки для привлечения малого и среднего бизнеса», - рассказал Константин Басманов.
По итогам дискуссии были сформированы предложения по повышению эффективности инвестиционной политики, которые в дальнейшем будут реализованы в регионе.
Фото: Агентство инвестиционного развития УР
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