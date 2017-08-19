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Инвестиции в развитие рынка газомоторного топлива в Удмуртии составили 133,7 млн рублей

18 августа
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Инвестиционным проектом предусмотрено строительство автомобильных газонаполнительных компрессорных станций в Воткинске, Можге, Ижевске и Глазове

I Инвестиции в развитие рынка газомоторного топлива в Удмуртии составили 133,7 млн рублей

На начало июля общий объем инвестиций в строительство автомобильных газонаполнительных компрессорных станций в Удмуртии составил 133,736 млн. рублей, передает пресс-служба регионального Минпромторга. Программа развития газозаправочной сети реализуется с 2014 года.

Инвестиционным проектом предусмотрено строительство и ввод в эксплуатацию автомобильных газонаполнительных компрессорных станций на территории четырех муниципальных образований Удмуртской Республики: в Воткинске, Можге, Ижевске и Глазове. Общая стоимость проекта 692 млн. рублей.

Сейчас, сообщают в Минпромторге, строятся АГНКС в Воткинске, Можге и Глазове. По состоянию на 01.07.2017 общий объем инвестиций составил 133,736 млн. рублей (Воткинск – 128,248 млн. рублей, Можга – 5,169 млн. рублей, Глазов – 0,319 млн. рублей).

Правительством Удмуртской Республики отобраны и предоставлены в аренду без проведения торгов земельные участки под строительство станций, обеспечена плановая загрузка трех проектируемых АГНКС. Также создается парк техники для государственных и муниципальных нужд, работающей на природном газе: приобретены 161 единица техники, работающей на компримированном природном газе (КПГ), в том числе 150 автобусов и 11 единиц техники для жилищно-коммунального хозяйства. Всего в республике эксплуатируется 186 единиц газомоторной техники.

Фото: Elitegas.ru

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