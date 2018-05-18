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Инвестиции в надёжность

18 мая
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16 мая, в филиале Удмуртского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» прошла селекторная пресс–конференция. В режиме телемоста, который связал Москву с 16 регионами присутствия компании, председатель правления энергохолдинга Денис Паслер подвёл итоги отопительного сезона 2017–2018 годов и поделился планами на летнюю ремонтную кампанию.

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Предваряя вопросы журналистов, глава энергохолдинга подчеркнул, что компания прошла отопительный сезон достойно. Аварийность на энергообъектах и сетях снизилась на четверть. Это результат большой подготовительной работы, которая была проведена в межотопительный период во всех регионах присутствия ПАО «Т Плюс».

– Мы вложили в это душу и деньги, мы рады видеть, что получили результаты – на 25 процентов сократилась аварийность, что повлекло за собой повышение качества работы по поставке энергоресурсов. Это главный результат, и все мы должны им гордиться, – отметил Денис Паслер.

Сейчас в энергокомпании уже начали подготовку к предстоящему отопительному сезону. По задачам, инвестициям и сложности подготовки он будет не менее напряжённым и ещё более амбициозным.

– В прошлом сезоне вложения в ремонты и техперевооружение сетей составили 10,6 млрд. рублей, что на 61 процент больше, чем в 2016 году. В 2018 компания вновь увеличит фонды обновления теплосетевой инфраструктуры – на этот раз почти на четверть – до 13 млрд. рублей, – подчеркнул глава компании.

При этом осенне–зимний период традиционно самый сложный в плане собираемости платежей – на конец первого квартала дебиторская задолженность всех категорий потребителей достигла 94 млрд. рублей. Это в три раза больше расходов компании на ремонт и перевооружение как по сетям, так и по генерации. Поэтому «Т Плюс» планирует развернуть масштабную претензионно–исковую работу в отношении должников.

– Это очень важная работа, поскольку энергетикам в условиях тарифного регулирования цены тепловой энергии неоткуда компенсировать выпадающие таким образом поступления, – отметил Денис Паслер. – Под угрозу ставятся ход ремонтной кампании и благополучие добросовестных клиентов, чего мы допустить не можем.

Удмуртские предприятия группы «Т Плюс» в прошлом году вложили в реконструкцию, техперевооружение и капитальный ремонт теплосетей более 1 млрд. рублей и ещё порядка 550 млн. – в модернизацию и ремонт генерирующих мощностей. За счёт этого удалось добиться радикального снижения аварийности в Ижевске – количество инцидентов на сетях снизилось на две трети. Во многом это связано с успехом заключённого с администрацией города концессионного соглашения на теплосетевое имущество.

Подробнее об итогах прошедшего сезона и планах ПАО «Т Плюс» на летнюю ремонтную кампанию читайте в следующем номере газеты «Удмуртская правда».

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Автор статьи

021 Надежда БОНДАРЕНКО Все материалы этого автора

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