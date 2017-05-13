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Инвестируй в Удмуртию

13 мая
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В республике появится новый формат работы с инвесторами

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Под руководством советника врио Главы Удмуртии Александра Свинина прошли две встречи с участниками машиностроительного и туристско-рекреационного кластеров УР, в которых приняли участие руководитель Агентства инвестиционного развития УР Римма Бякова, и.о. министра промышленности и торговли УР Виктор Лашкарев, представители промышленных и туристических предприятий региона, бизнеса, научных и образовательных организаций республики.

3 мая прошла встреча с представителями крупного, среднего и малого бизнеса в сфере машиностроения.

Резиденты инновационно-территориального машиностроительного кластера обратили внимание на проблемы в работе: высокую потребность в расширении площадей и рынков сбыта продукции, отсутствие фирменного стиля, промышленного дизайна.

– Одна из главных задач машиностроительного кластера - решение не частных вопросов, а общих проблем предпринимателей, причастных к отрасли. Например, обучение кадров, создание инфраструктуры, информационная поддержка и другие. Участники кластера заинтересованы в привлечении инвестиций. Чаще всего в России инвесторы готовы вкладываться в крупные проекты. Поэтому нам сейчас важно объединяться, стать крупнее и виднее. Это возможно, развивая кластер, - подчеркнула Полина Павлова.

4 мая в Сарапуле состоялась встреча с представителями туристско-рекреационного кластера «Камский берег». Глава Сарапула Александр Ессен рассказал, что город вошел в федеральную целевую программу. В ближайшее время уже откроется обновленная набережная, а следующим объектом благоустройства станет сквер города и прилегающие территории, а также пляж, пристань и безымянный остров на Каме.

Группа компаний «Турист» (участник кластера) представила проект «Влюбиться в Удмуртию», который реализуется в республике с декабря 2016 года. Сейчас он проходит регистрацию у ведущих туроператоров России. Это комбинированный тур для всех, кто хочет познакомиться с Удмуртией. Он проходит через всю республику: Воткинск – родина Чайковского, купеческий Сарапул, родина бабушек из Бураново, Тол Бабай в Шаркане. Александр Свинин высоко оценил проект и выразил готовность поддержать его на федеральном уровне.

Участник кластера Сергей Шумков презентовал агрохутор «Зеленая звезда» - это 50 гектаров в селе Вятское Каракулинского района, с участками и садами, на которых расположены 25 домиков со всеми удобствами, банный комплекс и автокемпинг, куда может приехать любой желающий, поработать на природе или просто отдохнуть.

Отвечая на вопросы, Александр Свинин сказал, что в середине июня будет сформирована карта «Инвестируй в Удмуртию», куда смогут войти все желающие. Это новый формат работы с инвесторами, формат поддержки малого и среднего бизнеса региона в режиме «одного окна» и в режиме консультаций по широкому кругу вопросов.

В середине мая состоится форум «Сделано в Удмуртии», на котором можно презентовать себя и зарегистрироваться. В дальнейшем это будет полноценный ресурс, продвигающий товары и услуги Удмуртской Республики.

Также Александр Свинин рассказал о планируемых в республике бизнес-миссиях и пригласил участников встречи принять в них активное участие. Первая ожидается уже 18-19 мая. В Удмуртию приедут представители бизнеса Крыма и Севастополя.

Вера БАЖЕНОВА

На фото: Дом купца Башенина и номера Н.П. Зылева по ул. Труда. Купеческий Сарапул войдет в комбинированный тур «Влюбиться в Удмуртию». Автор фото: С.Килин.

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