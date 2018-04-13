По прогнозу, доля «отказников» может возрасти. Если… Вот об этом «если» мы беседуем с Сергеем БЛОХИНЫМ, заместителем управляющего Отделением Пенсионного фонда России по Удмуртской Республике.
Забили тревогу
– На международном форуме по пенсионному обеспечению был такой случай. Когда сотрудники Пенсионного фонда России спросили коллегу, приехавшего из Финляндии, как там борются с теми, кто задолжал Пенсионному фонду, тот долго не мог понять, о чём речь. Оказалось, в Финляндии таких должников вообще нет. Все платят пенсионные взносы вовремя, а значит, и страховую пенсию люди получают в срок.
– А у нас?
– Несколько лет назад мы сопоставили цифры: в республике 850 тысяч граждан трудоспособного возраста, но на счета 235 тысяч граждан в Пенсионном фонде взносы не поступают! Из общего числа трудоспособных убрали школьников от 14 лет, студентов–очников, и всё равно получилось огромное число неплательщиков взносов.
Мы забили тревогу, и тогда в правительстве республики каждый месяц стали рассматривать ситуацию по уплате взносов в Пенсионный фонд, приглашали работодателей–неплательщиков. В результате за 2016 год из тени вышли почти 27 тысяч граждан, а работодатели уплатили за них в Пенсионный фонд 193 миллиона рублей.
Существенно «белее» стали зарплаты в 2017 году: удалось легализовать ещё 14 тысяч работников, и в Пенсионный фонд дополнительно поступили взносы на сумму в 150 миллионов рублей.
Выявить недобросовестных работодателей не так уж и сложно. Скажем, подан отчёт о том, что предприятие приостановило деятельность, в нём никто не работает. Между тем счёт предприятия в банке действует, на него поступают миллионы рублей. Так как же – «нет работников»?
Или такой пример. Хозяйство, в котором трудились 350 человек, вдруг стало отчитываться лишь о 170 работниках. Объявления о сокращении не было. Наши специалисты поехали в это хозяйство и выяснили: работодатель попытался сэкономить на взносах в Пенсионный фонд.
Сам себя обманул
– Как вы воздействуете на нерадивых работодателей?
– Убеждением. А если это не помогало, направляли материалы о неуплате взносов в правоохранительные органы, органы прокуратуры или трудовую инспекцию.
С 2017 года Пенсионный фонд не занимается сбором пенсионных взносов – это делает налоговая инспекция. А мы объясняем гражданам: проверяйте, уплатило ли ваше предприятие за вас взносы. Это необходимо не только государству – самим работникам нужно. Помню, как вызывающе вёл себя предприниматель, которому мы сказали: нет взносов, не будет и страховой пенсии. Он хорохорился: «Да я сейчас проверну такую сделку, что мне денег до конца жизни хватит!».
И «провернул»: партнёры его кинули. Остался ни с чем. Тут и о пенсии задумался, как раз подходил пенсионный возраст. Но раз перечислений взносов в Пенсионный фонд не было, то ему в назначении страховой пенсии по старости отказали. Возмутился: «Почему вы с меня эти взносы не взыскали?».
– В общем, с больной головы да на здоровую… А ведь сам себя обманул. Но это предприниматель, он сам себе хозяин. А наёмному работнику порой нелегко отстоять право на официальную зарплату, а не на подачку в конверте.
– Просто не надо соблазняться зарплатой в конверте.
Сенсационная история
Я сейчас расскажу историю, вам она может показаться сенсационной. Началось всё с того, что специалист пошла на уступку работодателю. При заключении трудового договора условились: официально она получает 12 тысяч рублей, но на её банковскую карточку будет поступать на 30 тысяч рублей больше, эти дополнительные деньги официально учитываться не будут. Тогда такой договор специалиста устроил, а через несколько лет ситуация в организации изменилась, и специалист решила перейти туда, где платят больше, причём не «чёрную» или «серую», а «белую» зарплату. Специалист была ценным сотрудником, и работодатель ей в увольнении отказал. Послала заявление об увольнении заказным письмом, но работодатель сделал ответный ход: написал в МВД заявление о том, что специалист на протяжении длительного времени похищала средства организации по предварительному сговору с бухгалтером. Доказательства? А вот выписка из банка о ежемесячном перечислении денег на счёт специалиста в сумме 42 тысячи рублей, а вот трудовой договор, по которому специалисту полагались лишь 12 тысяч рублей.
Она всё–таки уволилась. Знаете, по какой статье? По 81–й статье Трудового кодекса Российской Федерации – за кражу. В отношении специалиста возбуждено уголовное дело, и чем эта история закончится, ещё неизвестно.
– А в каких ситуациях вам удавалось помочь конкретным работникам?
– Каждый работник имеет право заказать на предприятии справку о периодах своей работы и зарплате. Одна женщина принесла такую справку и говорит: «Тут не все периоды отмечены и зарплата – в разы ниже». Интересуемся, сохранила ли работница расчётные листки. «Да, – отвечает, – сохранила, в них зарплата – выше».
Имея такие документы, мы доказали работодателю, что он недоплачивал Пенсионному фонду и тем самым уменьшил пенсионные права работницы. В конце концов недостающие суммы он перечислил. К тому же ему пришлось уплатить штраф за недостоверные сведения, которые он сообщил Пенсионному фонду.
– Благодаря вашему вмешательству женщина вышла на пенсию вовремя?
– Да, в 55 лет. А если бы работница не попыталась разобраться в ситуации, то получила бы страховую пенсию на несколько лет позже. Стажа ей хватало, а пенсионных баллов недоставало.
Копите баллы смолоду
– Поясните, пожалуйста, что такое пенсионные баллы и почему ими надо интересоваться ещё в молодом возрасте.
– Известно, что в 2025 году человеку, претендующему на страховую пенсию (в 55 лет для женщин и в 60 для мужчин) надо иметь не менее 15 лет стажа и 30 пенсионных баллов. Может оказаться так: стажа – больше требуемого, не менее тридцати лет, а баллов не хватает. Это в том случае, если человек все трудовые годы получал низкую зарплату. Причём взять и заработать недостающие баллы в самые последние годы перед пенсией не получится. Покажу это на примере.
Скажем, женщина работала неофициально, а в 35 лет всё же устроилась в организацию, где платят 11 тысяч рублей в месяц. То есть к 55 годам, когда она могла бы выйти на пенсию, стажа у неё будет достаточно. А теперь посмотрим, сколько баллов она наберёт за эти 20 лет. Если зарплата женщины останется примерно на том же уровне, то работница наберёт всего 20 баллов, а для назначения страховой пенсии требуется 30 баллов. Недостающие баллы она сможет набрать, только если хотя бы 2 года будет получать по 85 тысяч рублей в месяц. Но для многих ли это реально? Думается, нет.
Для того, чтобы этой женщине всё же выйти на страховую пенсию, пусть даже позже 55 лет, ей придётся дополнительно отработать 2 года, причём получать в это время зарплату не ниже 30 тысяч рублей. В этом случае она выйдет на страховую пенсию в 57 лет.
– А какую зарплату надо иметь, чтобы, отработав 20 лет, обладать тридцатью баллами?
– Зарплату не менее 18 тысяч рублей. Причём важно, чтобы она каждый год росла – не менее чем на уровень инфляции.
– С чем связано это условие?
– Одна и та же зарплата в разные годы даёт разное количество пенсионных баллов. Так, ежемесячная зарплата в 47,5 тысячи рублей равнозначна в 2017 году 6,5 балла, а в 2018 году – уже только 5,6 балла. Это потому, что база обложения фонда оплаты труда страховыми взносами каждый год индексируется, и размер взноса в его абсолютном значении по отношению к этой базе уменьшается. Так что копите баллы смолоду.
Знаете, однажды, когда мы проводили прямую линию, к нам позвонила бабушка, озабоченная… будущей пенсией внука. А повод для беспокойства у неё был. Если внук, которому сейчас 24 года, ещё десять лет проработает нелегально, то рассчитывать на страховую пенсию ему будет крайне сложно, вряд ли он получит её вовремя.
Молодец, бабушка. Наверное, она сумеет убедить внука, что работать «на дядю», не заботясь о себе, своём будущем, неразумно.
Записала Галина АНИЩЕНКО
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