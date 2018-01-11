– В последнее время пристальное внимание уделяется экологическим проблемам, в том числе связанным со сбором, вывозом и размещением отходов. Виктор Викторович, как исполняется законодательство об обращении с отходами в Удмуртии?
– Надзор за исполнением законов об охране окружающей среды и природопользовании считается одним из основных направлений надзорной деятельности. В 2017 году с учётом приоритетного значения объявленного Президентом Российской Федерации Года экологии вопросам укрепления законности в этой сфере уделялось пристальное внимание.
При проверке исполнения законов об отходах мы делаем акцент на том, как строятся и эксплуатируются объекты их размещения. Органы государственной власти республики реализуют программу «Окружающая среда и природные ресурсы», в рамках которой выполнены проектные работы по строительству мусоросортировочных станций в Алнашском и Ярском районах. В Якшур–Бодьинском и Увинском районах, в Можге построены полигоны твердых коммунальных отходов (ТКО), в том числе на средства инвесторов. Проведено информационное обеспечение и сопровождение регионального кадастра отходов производства и потребления, обследованы места постоянного их размещения, разработана территориальная схема обращения с отходами.
Но при этом в Удмуртии действует лишь пять полигонов, внесённых в государственный реестр. Это не соответствует объёму отходов, который нужно своевременно собирать и утилизировать. Поэтому увеличивается количество несанкционированных свалок, которых сегодня больше 500.
– Этой проблемой всерьёз занялись на самом высоком уровне, в регионах постепенно приступают к строительству полигонов. Всё ли выполняется в рамках закона?
– Деятельность по реализации проектов по строительству полигонов не в полной мере соответствует требованиям природоохранного законодательства. Как правило, полигоны строят вблизи населённых пунктов. Это вызывает недовольство населения, жители обращаются с жалобами в федеральные и региональные органы власти.
Более того, лишь после вмешательства прокуратуры республики Правительство республики утвердило территориальную схему обращения с отходами. Исполняющего на тот момент обязанности министра природных ресурсов и охраны окружающей среды УР Александра Нестерова подвергли к дисциплинарному взысканию в виде выговора.
– Какую роль играют власти на местах при решении проблем с отходами? Нет ли нарушений в их работе?
– Органы местного самоуправления принимают участие в организации деятельности по сбору и транспортированию ТКО, их захоронению. В районах и городах республики приняты правовые акты в сфере благоустройства и охраны окружающей среды. Вместе с тем прокуроры выявили среди них незаконные.
В некоторых районах прокуроры опротестовали муниципальные правовые акты сельских поселений, так как они регулировали порядок обращения с отходами с превышением установленной законом компетенции. По результатам рассмотрения протестов правовые акты привели в соответствие с федеральным законодательством.
Не все муниципальные образования в полном объёме очищают территории от отходов, обеспечивают санитарные требования к их сбору и накоплению. Исполняя требования прокуроров, поселения организуют вывоз мусора на легальные свалки и ликвидируют несанкционированные. Например, по представлениям прокурора Киясовского района муниципальные образования «Киясовское» и «Подгорновское» устранили нарушения, связанные с неправомерным накоплением коммунальных отходов в населённых пунктах. А прокурор Увинского района установил, что администрация района ненадлежащим образом организовала и содержала контейнерные площадки в посёлке: контейнеры располагались на открытом грунте, не было ограждений. По представлению прокурора нарушения устранили.
Кроме того, появлению свалок способствует несознательность отдельных граждан, которые считают допустимым выбрасывать отходы в овраги, лесные массивы, на обочины дорог. Необходимо повышать экологическую культуру населения. В результате прокурорского вмешательства по обращениям граждан и регионального отделения Общероссийского народного фронта ликвидированы свалки, управляющие организации определили места первичного сбора и размещения отработанных ртутьсодержащих ламп, в том числе на территории Ижевска. В последующем их передадут в специализированные организации.
– Для проведения мероприятий по рекультивации исчерпавших свой ресурс полигонов требуется длительное время и немало денег. Часто, наверное, проходится слышать жалобы на отсутствие средств?
– Действительно, это так. Эффективность мер по ликвидации несанкционированных свалок снижает отсутствие достаточной бюджетной поддержки природоохранных мероприятий и надлежащих экономических условий для инвестиционной деятельности в этой сфере. Мы считаем, что повысить уровень финансирования природоохранных мероприятий помогут неналоговые доходы бюджетов республики и местных бюджетов, которые формируются за счёт платы за негативное воздействие на окружающую среду. Также необходимо определить обоснованные тарифы в области обращения с ТКО, в том числе на оказание услуг региональным оператором.
– Кстати, когда в Удмуртии появится региональный оператор по обращению с отходами?
– Выбирать регионального оператора республика будет в 2018 году. Часть нормативных документов Министерство энергетики, жилищно–коммунального хозяйства и государственного регулирования тарифов республики уже подготовило. Но даже после выбора регионального оператора проблема с отходами не снимется. Модель, когда региональный оператор заключает договор на оказание услуг по обращению с ТКО и вывозит их в места сбора, пока только разрабатывается, поэтому трудно назвать положительный опыт этой работы. Большая часть регионов, как и Удмуртия, регионального оператора ещё не выбрала. Но у нас, по крайней мере, по инициативе прокуратуры республики приняли территориальную схему обращения с отходами, без которой невозможно понять, где и какие полигоны строить. Кроме того, необходимо идти по пути расширения возможностей раздельного бора мусора и его переработки, поскольку вторичное использование отходов является одним из условий экономии природных ресурсов, сохранения окружающей среды и здоровья населения.
Через тернии к правде Месяцы, а порой и годы требуются для того, чтобы решить ту или иную экологическую проблему
Уходящий год для Удмуртской природоохранной межрайонной прокуратуры ознаменовался немалым количеством разрешённых проблем в сфере обращения с отходами. О некоторых корреспонденту «Удмуртской правды» рассказал Егор Вихарев, Удмуртский природоохранный межрайонный прокурор.
– Жители сразу трёх районов Удмуртии жаловались на незаконность размещения близ их деревень и сёл полигонов. Благодаря вмешательству природоохранной прокуратуры строительство удалось остановить. Егор Иванович, расскажите об этих делах.
– Полигоны ТБО предполагалось создать в Сарапульском и Воткинском районах. В Глазовском районе уже велись строительные работы. Проверки показали, что деятельность по реализации этих проектов не в полной мере соответствует требованиям природоохранного законодательства. Например, при организации и проведении общественных обсуждений проектной документации в Сарапульском районе допущены нарушения Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду. В СМИ не полностью разместили информацию о проведении общественных обсуждений, а представленные на экспертизу материалы по оценке воздействия на окружающую среду не соответствовали требованиям. Поэтому в апреле 2017 года мы направили в Первомайский районный суд Ижевска заявление о признании незаконным заключения государственной экологической экспертизы по материалам проектной документации и приказа о его утверждении. В августе суд вынес решение об удовлетворении наших требований. По аналогичным основаниям в судебном порядке природоохранная прокуратура обжаловала заключения государственной экологической экспертизы документации по строительству объектов размещения отходов в Глазовском и Воткинском районах. Суд заявления удовлетворил. В настоящее время эти объекты не строятся.
– Впечатляет объём работы, который проведён вами по решению судьбы полигона ТБО, что на 12–м километре Сарапульского тракта.
– Работа действительно проведена колоссальная. Этим полигоном после многочисленных жалоб жителей деревни Старый Чультем природоохранная прокуратура занялась ещё в 2006 году. Свалка к тому времени исчерпала свой ресурс. Было принято решение о её рекультивации и строительстве нового полигона по Нылгинскому тракту. Но судебное решение выносилось очень сложно.
Работы по рекультивации свалки затягивались и из–за бездействия муниципальных властей. В 2012 и 2014 годах, например, по результатам проверок возбудили два административных дела в отношении администрации Ижевска из–за отсутствия контроля за состоянием окружающей среды и сброса фильтра на почву. Два дела было и в отношении бывшего главы ижевской администрации Дениса Агашина из–за ненадлежащего контроля за состоянием полигона и невыполнение представления прокурора об устранении нарушений закона при мониторинге состояния полигона.
Долго решить вопрос с рекультивацией полигона не могли и из–за нехватки денег. В ценах 2015 года требовалось более 128 миллионов рублей. В декабре 2016 года проведение работ по рекультивации полигона включили в федеральный проект «Чистая страна». На реализацию работ федеральный бюджет выделил более 52 миллионов рублей, республиканский – свыше 24. За счёт указанных средств подрядной организацией в 2017 году проведены работы по планировке свалочного грунта, откачке, вывозу и утилизации стоков, устройству нагорной канавы и биогазового дренажа. Рекультивация будет продолжена в 2018 году.
Кроме того, судебные решения, принятые по заявлениям природоохранной прокуратуры, признали подлежащими рекультивации загрязнённые отходами земельные участки в Вавожском, Граховском, Дебёсском, Малопургинском районах. Они использовались в качестве «районных свалок» и не соответствовали природоохранным и санитарно–эпидемиологическим требованиям.
P.S. Работа природоохранных прокуроров, направленная на обеспечение исполнения природоохранного законодательства, не ограничивается лишь надзором за реализацией законов в сфере обращения с отходами. Под их пристальным наблюдением вопросы охраны атмосферного воздуха, водных объектов, почвы, лесов и животного мира. Обо всём этом мы расскажем в ближайшем номере «Удмуртской правды».
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