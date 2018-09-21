– Евгений Фёдорович, ваша книга «Город оружейников» – о городе или об оружейниках?
– О городе и его нерве. Главный нерв – это завод. Не просто башня, а связанный в единый архитектурный и производственный комплекс мега–завод, организованный оружейными мастерами и офицерами. Такого завода в прошлом в России не было нигде. Что собой представлял Тульский завод? Это разбросанные по частным избам крохотные мастерские. Таковы были вековые традиции. Оружие делали по домам «левши».
У нас таких производств было на порядок меньше.
Наш казённый завод сразу делался с чистого листа. В Туле оружие производили ещё в допетровские времена, постепенно приспосабливая производство под выполнение заказов, которых имели немало. Всё–таки многое определялось близостью к Москве, Петербургу, другим крупным городам. Поэтому исторически Тула была оружёйной столицей России. И сегодня ею остаётся.
– Что мы не знаем о нашем городе, городе оружейников? Чем он может и должен удивлять читателя в вашей книге?
– В железках я не разбираюсь. А вот если говорить о необычной новизне города, то она – в людях. В тех же «кафтанщиках», в личности основателя Андрея Дерябина, в биографиях и судьбах инженеров завода. Для меня город оружейников Ижевск – это город людей, которые здесь выросли, передавали традиции от отца – сыну, внуку. Это город трудовых династий, чья работа сродни искусству. Не случайно моя первая книга была посвящена искусству оружейников, художественному началу их отношения к труду, которое закладывалось с незапамятных времён.
– Когда вы работаете над книгой, вам запоминаются интересные факты, интересные судьбы?
– Можно долго рассказывать о жизненном пути Марка Леонтиевича Колмогорова. Это, наверное, самый уважаемый из «кафтанщиков» середины XIX века человек. Он и цеховой староста, и общественный заседатель, и мировой судья. Кем он только не был! Но главное – изобретатель и, кстати, самый зажиточный рабочий. Если говорить бажовским языком, владел он «хитринкой в деле» – придумывал всевозможные приспособления для своей работы и получал за это неплохую денежку. Он 1804 года рождения. В 1838 году получил кафтан в награду за изобретательность и мастерство. Для меня лично он является воплощением ижевского характера. Интересно, что у туляков тоже были кафтаны, но, сколько не ищу, ни одной фотографии тульского оружейника в кафтане найти не могу. Они, возможно, не ценили эту награду, так как ижевские мастеровые. А у нас она была символом служения государству, Отечеству в высоком значении этого слова.
– Чтобы найти персонажей книги, нужно было пересмотреть массу архивов.
– Не будет никакого преувеличения сказать, что лучше меня 4–й архивный фонд не знает никто. Это фонд Ижевского оружейного завода. Я начал с ним работать ещё в 60–е годы, продолжаю и сегодня. «Перекопал» более шести тысяч архивных дел, перечитываю их, пересматриваю, разношу по картотекам. На каждый персонаж у меня заведена карточка. Это исследовательский труд, постоянный, архивный. В настоящее время у меня собраны документы по 610 «кафтанщикам» Ижевского завода.
– С самого его основания?
– Для меня самый интересный и романтичный период становления оружейного производства – 1807–1825 годы. Дерябинско–Дудинское время. Потом пойдут менее интересные и романтические времена. А вот спустя столетие Ижевск снова в бурном потоке событий. На большой фотографии рабочих завода в 20–х годах на фоне башни половина группы – бывшие белогвардейцы. И ничего, стоят рядом с комиссарами, чекистами из управления заводом. Все, кто остались в Китае, в Харбине, а через какое–то время вернулись в Ижевск. На заводе была объявлена амнистия, он нуждался в элитных кадрах.
– В конце 30–х эту элиту, наверное, «почистили»?
– Почистили, конечно. Но массовых репрессий не было. Если у тебя золотые руки, если у тебя одни корни с заводом, тебя не тронут. А вот если анекдот про Сталина – тогда жди беды.
Директор завода Каневский, как участник восстания, мог бы первым попасть под расстрел. Нет, он продолжал работать в советское время на приёмке оружия, потом его перевели в Москву в оружейное ведомство. Вот тебе колчаковец, который отступал вместе с заводчанами, а потом вернулся.
– Чем город оружейников отличается от прочих городов?
– Ижевский посёлок отличало сильное самоуправление. У «кафтанщиков» были советы, уполномоченные по различным жизненным вопросам. Они могли подавать жалобы высокому начальству. Великий князь Михаил Павлович очень детально рассматривал письма ижевцев, вплоть до вопросов вероисповедания.
Существовало и малое самоуправление на уровне мастерской. Там общество решало свои вопросы, например, размер отчислений на храм им никто не навязывал. Они всё решали самостоятельно: где проложить или отремонтировать тротуар, перекинуть мостик через канаву и т.д. Всё строго контролировалось. Был свой цеховой суд. Колмогоров, кстати, и был цеховым судьёй.
В отличие от Тулы, Ижевск более военизирован. Тула была губернской столицей. А это значит, был губернатор, была светская власть, своя епархия и много ещё чего. У нас губернатора не было. Главный человек – генерал. Поэтому Ижевск – генеральский, гарнизонный город. Генерал – начальник завода. Он одновременно командовал гарнизоном численностью до трёхсот–четырёхсот человек. 25 генералов поочерёдно руководили городом–заводом до революции. Во всей Вятской губернии не было ни одного такого поселения.
– А какое отношение к Ижевскому заводу имел Нобель?
– Людвиг Нобель был одним из арендаторов завода. Кстати, он вкладывал деньги в его модернизацию, обновление производства. Благодаря Нобелю хотя и с запозданием, появились на заводе паровые двигатели, которые заменили водяные колеса. В состав товарищества, взявшего завод в аренду, входили промышленники, а также знаменитый изобретатель динамита Альфред Нобель. Никаких рабочих волнений, а тем более забастовок в период аренды не отмечалось. Развитие предприятия приносило неплохие доходы арендаторам, но и рабочие, как говорится, в накладе не оставались, росло производство, шло освоение новой продукции. Нобель в переводе – честный. Он приезжал в Ижевск, анализировал экономическое и социальное положение работников. Основывал школы и ремесленные училища.
– Речь идёт об оружейной школе?
– Школа оружейников всегда у нас была, даже если в какие–то периоды она так не называлась. Учились и до Дерябина, в церковных школах, в домашних условиях, но в 1807 году начинается системный подход к профессиональному обучению на государственной основе. Появляются школа для детей оружейников, сразу две школы для детей благородного сословия. В этих заведениях непосредственно ружейного дела не изучали, но основы, без которых нельзя стать мастером оружейного дела, там получали. Следующая ступень обучения – прикрепление к наставнику. Учениками могли быть с 9 лет, бывали случаи, когда принимали и шестилетних. Лет пять–шесть наблюдали, как работают мастера, потом их начинали допускать к производственным процессам. Такая форма обучения существовала и в начале XX века.
– И всё–таки с какого времени начался отсчёт славы ижевского оружия?
– В советский период мы начали преувеличивать вклад ижевского завода в победу над Наполеоном в Отечественной войне 1812 года. В эти годы мы фактически ещё строились. В 1812 году главный корпус оружейного завода ещё не был построен, кадров было маловато. За месяц до Бородинского сражения Кутузов приказал Тульский завод эвакуировать в Ижевск. Но с дороги повернул людей обратно. По существу, Тульский завод не останавливался, за исключением нескольких дней, был главным предприятием, поставлявшим оружие в армию. Мы, что называется, были на подхвате, поставляли ружья по чертежам французских конструкторов в небольших объёмах. А вот в период Великой Отечественной войны 1941 –1945 годов ижевские оружейники совершили подвиг. Если говорить об оружейной столице, то именно тогда ею, безусловно, стал Ижевск. Здесь производились все системы стрелкового оружия, работали лучшие силы конструкторского цеха. В послевоенные годы они уехали от нас.
Проблема оружейного Ижевска в том, что у нас своих конструкторов не было. Завод при Дерябине и после него выпускал французские системы, затем осваивали тульские разработки. Своя конструкторская школа появилась только в годы НЭПа, когда занялись производством охотничьих ружей.
Михаил Тимофеевич Калашников благодаря творческим, деловым и человеческим качествам сумел объединить народный потенциал мастеров оружейного производства в единую команду и встать во главе этого коллектива. Вот этот уникальный сплав таланта конструктора и мастерства рабочих и были основой создания легендарного автомата Калашникова и целого ряда образцов стрелкового оружия, прославивших Ижевск.
В плеяду имён выдающихся конструкторов входят и уроженцы Удмуртии Евгений Драгунов и Геннадий Никонов.
– Общероссийский профессиональный праздник оружейников появился благодаря инициативе Михаила Тимофеевича Калашникова. Ижевск традиционно является центром торжеств, посвящённых уникальной профессии.
– К сожалению, в этом году праздник для меня с грустным оттенком. В первый раз он проходит без символа оружейников – триумфальной колонны над заводской башней. Сто лет назад колонна лишилась главного символа – двуглавого орла, в 1919 году его утопили в пруду. Прошло ещё столетие, и главный символ оружейной славы приобрёл весьма печальный вид. Кстати, до революции мы были единственным городом. России, над которым в высшей точке реял орёл. Первый город – Москва, с орлами над кремлёвскими башнями, вторым был Ижевск. Главный державный символ город утратил.
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