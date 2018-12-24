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Интернет-сезон – 2018: в Удмуртии определили самую популярную соцсеть года

19 декабря
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19 декабря 2018 года, Ижевск. Жители Удмуртии предпочитают дружить «ВКонтакте». Именно эта социальная сеть по итогам интернет-сезона 2018 года заняла первое место по объему загруженного мобильного трафика в республике. По данным «МегаФона», любители пообщаться онлайн в 4 раза чаще прибегают к VK, чем к другим соцсетям.

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Вторую строчку занимает Instagram, следом «Одноклассники», крупнейшая мировая сеть Facebook пока только на 4-ом месте по популярности. Она проигрывает лидеру по количеству загруженного контента более чем в 15 раз.

Согласно исследованию Hootsuite, в мире насчитывается более 3 миллиардов активных пользователей социальными медиа, из них 2,9 миллиарда предпочитают листать ленту новостей со смартфона. Россия вошла в ТОП-10 стран по количеству новых пользователей соцсетями, за год продемонстрировав динамику более чем в 8 млн. человек. Чтобы посмотреть фото друзей и поделиться своими в среднем ежедневно у россиян уходит 2 часа 19 минут.

«Для комфортного онлайн-общения важен быстрый и надежный интернет, и мы его обеспечиваем. В этом году жители Удмуртии загрузили в сети «МегаФона» на 20% больше данных, чем в 2017-ом. Самые активные интернет-пользователи живут в Ижевске, Воткинске, Глазове, Сарапуле и Кезу. Всего за месяц они скачивают из всемирной паутины столько трафика, что его хватило бы на загрузку 337 миллионов электронных книг «Италмас» нашего соотечественника Михаила Петрова», — отметил технический руководитель «МегаФона» в Удмуртии Алексей Жарский.

Несмотря на активность в социальных медиа, еще на 15% больше интернет-трафика жители Удмуртии расходуют на просмотр видео в YouTube. Обмениваться сообщениями предпочитают в WhatsApp, скачивать приложения из GooglePlay и пользоваться инструментами Yandex.

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