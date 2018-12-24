Вторую строчку занимает Instagram, следом «Одноклассники», крупнейшая мировая сеть Facebook пока только на 4-ом месте по популярности. Она проигрывает лидеру по количеству загруженного контента более чем в 15 раз.
Согласно исследованию Hootsuite, в мире насчитывается более 3 миллиардов активных пользователей социальными медиа, из них 2,9 миллиарда предпочитают листать ленту новостей со смартфона. Россия вошла в ТОП-10 стран по количеству новых пользователей соцсетями, за год продемонстрировав динамику более чем в 8 млн. человек. Чтобы посмотреть фото друзей и поделиться своими в среднем ежедневно у россиян уходит 2 часа 19 минут.
«Для комфортного онлайн-общения важен быстрый и надежный интернет, и мы его обеспечиваем. В этом году жители Удмуртии загрузили в сети «МегаФона» на 20% больше данных, чем в 2017-ом. Самые активные интернет-пользователи живут в Ижевске, Воткинске, Глазове, Сарапуле и Кезу. Всего за месяц они скачивают из всемирной паутины столько трафика, что его хватило бы на загрузку 337 миллионов электронных книг «Италмас» нашего соотечественника Михаила Петрова», — отметил технический руководитель «МегаФона» в Удмуртии Алексей Жарский.
Несмотря на активность в социальных медиа, еще на 15% больше интернет-трафика жители Удмуртии расходуют на просмотр видео в YouTube. Обмениваться сообщениями предпочитают в WhatsApp, скачивать приложения из GooglePlay и пользоваться инструментами Yandex.
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