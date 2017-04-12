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Интернет или голос: что преобладает в мобильном мире Овнов?

11 апреля
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Image004 Интернет или голос: что преобладает в мобильном мире Овнов?

Каждый одиннадцатый абонент «МегаФона» на Урале родился под Знаком Овна. При этом, большая часть – почти 260 тысяч – представители мужского пола. Именно они задают тренды в мобильной связи на апрель.

«Отличительная черта этих абонентов – повышенный интерес к высокоскоростному мобильному интернету. Лидеры-регионы, где Овны активно «качают» интернет-трафик на своих 4G смартфонах и планшетах – Удмуртия, Коми и Кировская область. Все вместе абоненты этих территорий ежемесячно загружают около 8 Гб интернета, а это больше, чем 2 000 песен в хорошем качестве», – рассказал Сергей Алферов, директор по развитию бизнеса на массовом рынке компании «МегаФон» на Урале.

Чем удивят абоненты, рождённые под знаком Тельца, узнаем уже в следующем месяце.

«МегаФон» на Урале – предоставляет услуги связи в 10 регионах: Свердловской, Челябинской, Тюменской, Кировской, Курганской областях, Пермском крае, Республике Коми и Удмуртской Республике, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах. У «МегаФона» на Урале более 6 000 000 абонентов.

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