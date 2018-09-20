Первая точка путешествия – памятник А. Ф. Дерябину. Свои первые задания в 14 часов получили школьники, в 16 присоединятся студенты, а в 19 часов все желающие. Каждая группа получит маршрутную карту с отмеченными на ней станциями игры, благодаря которой можно будет посетить исторические места и музейные комплексы, связанные с деятельностью оружейников города. Участники квеста узнают, кто носил звание «рябинники», попробуют свои силы в стрельбе из пневматической винтовки, сборке-разборке автомата, примут участие в мастер-классе по гравировке от Школы оружейного мастерства.
Во время своего путешествия участники посетят Генеральский дом, Национальный музей им. К. Герда, сквер Победы, памятник А.Ф. Дерябину, памятник ижевским оружейникам, Михаило-Архангельский кафедральный собор и Музейно-выставочный комплекс стрелкового оружия им. М Т. Калашникова.
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