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Интеллектуальное путешествие «Город оружейников - умный город» стартовал

19 сентября
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В Ижевске стартовал исторический квест - интеллектуальное путешествие «Город оружейников - умный город», приуроченный к празднованию Дня оружейника. Первые по маршруту квеста отправились школьники.

Img 2695 Интеллектуальное путешествие «Город оружейников - умный город» стартовал

Первая точка путешествия – памятник А. Ф. Дерябину. Свои первые задания в 14 часов получили школьники, в 16 присоединятся студенты, а в 19 часов все желающие. Каждая группа получит маршрутную карту с отмеченными на ней станциями игры, благодаря которой можно будет посетить исторические места и музейные комплексы, связанные с деятельностью оружейников города. Участники квеста узнают, кто носил звание «рябинники», попробуют свои силы в стрельбе из пневматической винтовки, сборке-разборке автомата, примут участие в мастер-классе по гравировке от Школы оружейного мастерства.

Во время своего путешествия участники посетят Генеральский дом, Национальный музей им. К. Герда, сквер Победы, памятник А.Ф. Дерябину, памятник ижевским оружейникам, Михаило-Архангельский кафедральный собор и Музейно-выставочный комплекс стрелкового оружия им. М Т. Калашникова.

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Автор статьи

E772muxrpyq Анжела ПОЗДЕЕВА Все материалы этого автора

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