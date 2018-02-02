Визит
26 января с рабочим визитом Удмуртию посетил Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе (ПФО) Михаил Бабич.
С бедой справились сообща
Первым делом полпред побывал в доме на Удмуртской, 261 в Ижевске, который в ноябре 2017 года пострадал от хлопка газа. В сопровождении Главы республики Александра Бречалова он лично ознакомился с состоянием дома, заслушал доклад руководства региона о мерах по ликвидации чрезвычайной ситуации и помощи жителям.
Михаилу Бабичу сообщили, что пострадавший дом прошёл целый ряд экстренных и плановых экспертиз. Его обследовали при помощи диагностического комплекса «Струна» МЧС России на следующий день после аварии. Кроме того, к исследованию повреждений дома привлекались региональные и федеральные эксперты. По итогам всех проверок они приняли решение о работоспособности конструкций 1–3–го подъездов дома. Жильцы вернулись в свои квартиры 27 декабря прошлого года.
Продолжается углублённое исследование состояния 4–го и 6–го подъездов. 15 февраля планируется закончить работы по укреплению и утеплению конструкций и завершить экспертизы, по итогам которых будут приняты дальнейшие решения.
Михаил Бабич поблагодарил всех, кто участвовал в работе по минимизации последствий чрезвычайной ситуации:
– К сожалению, это не первая подобная ситуация в округе. Но я хочу отметить очень профессиональные, глубокие действия правительства Удмуртской Республики – своевременные, оперативные и, я бы сказал, по–хорошему человеческие. Всё, что было возможно, правительством было сделано. Отнеслись к беде с большим вниманием и минимизировали последствия, возникшие не только из–за утраты жилья, но и негативные психологические моменты. У нас есть понимание, что дальше делать по этому объекту.
Александр Бречалов отметил, что урегулировать ситуацию помогла поддержка федеральной власти.
– Вы с первой секунды оказывали поддержку – во взаимоотношениях с Правительством России и, в частности, с Минстроем. Обеспечили поддержку по экспертизе. Спасибо. Ситуация была не простой, но мы постепенно с ней справляемся.
Глава Удмуртии добавил, что на контроле остаются все вопросы, с которыми сталкиваются жильцы дома № 261 по улице Удмуртской: – Всё – от сиделки для пожилой женщины, которая находится в пункте временного размещения, до ещё одного медицинского обследования детей – объект нашего внимания. Мы понимаем, что ситуация пока не закрыта окончательно, и будем держать её на контроле до решения последнего вопроса.
В числе самых острых – вопрос с расселением жильцов пятого подъезда, потерявших жильё. Александр Бречалов сообщил, что расселять их начнут 1 марта.
Особое внимание детям–сиротам и многодетным семьям
В этот же день Михаил Бабич провёл рабочее совещание по ситуации в жилищной сфере республики. Участники встречи обсудили комплекс вопросов в сфере жилищного строительства, ипотечного кредитования, реализации жилищных программ и приоритетных федеральных проектов в сфере ЖКХ, строительства жилья для детей–сирот. Большинство из них находятся на контроле федерального правительства и Президента России Владимира Путина.
В начале совещания Михаил Бабич озвучил цифры по итогам реализации в Удмуртской Республике Региональной программы по переселению граждан из аварийного жилья и приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», с которой регион успешно справился. При этом полпред обозначил и ряд болевых для республики вопросов. Среди них предоставление земельных участков многодетным семьям и выполнение обязательств по обеспечению жильём детей–сирот. К слову, земельные участки, положенные по закону, получили лишь 10 процентов многодетных семей Удмуртии.
Михаил Бабич также попросил обратить особое внимание на вопрос предоставления жилья детям–сиротам. По итогам 2017 года в органах опеки и попечительства республики на учёте состояло 3700 детей. Из них 2700 достигли совершеннолетия, а жильё получили только 186 человек.
Александр Бречалов в свою очередь подчеркнул, что все замечания в адрес региона абсолютно справедливы:
– Людей не интересует, какой у нас долг и какой дефицит. Это наша обязанность, и мы должны её выполнять. Это касается и детей–сирот, и предоставления участков для многодетных семей. Мы провели в этом направлении большую работу и инвентаризацию.
Жилищный вопрос
На совещании речь зашла и о строительстве жилья в Удмуртии. В 2017 году в республике построили и ввели в эксплуатацию 657 тысяч квадратных метров жилья, это 101,1 процента к уровню 2016 года. В ПФО этот показатель равен 96 процентам.
– В целом по строительному комплексу проведена системная ревизия состояния дел, – подчеркнул Михаил Бабич. – Приоритеты расставлены, понимание, куда двигаться, есть. Понятно, что есть определённые бюджетные ограничения. Но я хочу сказать, что сегодня и федеральное Правительство, и Министерство предоставляют достаточно большой набор инструментов поддержки развития жилищной сферы регионов. Нужно просто научиться умело этим пользоваться, ну и, соответственно, добавлять свою долю для того, чтобы на условиях софинансирования создавать условия для решения важнейшей для людей проблемы улучшения жилищных условий.
– Сегодня есть тенденция на рынке, что потребительский спрос в этой части несколько падает, – сказал в продолжение полпред. – Это создаёт дополнительные проблемы для застройщиков. И, собственно, от этого у нас и возникает увеличение количества обманутых дольщиков, поэтому нужно смотреть по механизмам, которые могут простимулировать людей, рынок для того, чтобы объёмы вводимого жилья действительно реализовывались. И соответственно появлялся обратный поток для строителей, для того чтобы они могли рассчитываться по кредитам и не попадать в сложную финансовую ситуацию. Ну и, самое главное – чтобы закладывать новые объекты жилищного строительства.
Заместитель министра строительства и жилищно–коммунального хозяйства Российской Федерации Никита Стасишин также отметил, что в прошлом году по уровню вводимого жилья регион превысил показатели предыдущего года. Он обратил внимание участников совещания на то, что в 2018 году Удмуртия приступила к реализации пилотного проекта по повышению доступности жилья на первичном рынке и ипотечных займов, увеличения объёмов ипотечного жилищного кредитования. Проект предусматривает предоставление займов по ставке на 3 процентных пункта ниже действующих по ипотечным продуктам Агентства ипотечного жилищного кредитования. Ипотечная ставка для заёмщиков может составить от 6 процентов годовых.
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В каких программах участвует Удмуртия
В рамках Региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2013–2017 годы на 25 января 2018 года полностью расселено 667 аварийных домов. Общая стоимость программы на 2013–2017 годы составила 3,1 миллиарда рублей.
Республика полностью выполнила поставленные задачи по реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». На эти цели из федерального бюджета выделено 273 млн. рублей, из республиканского бюджета – 122 млн. рублей. В 2017 году благоустроено 293 двора, 8 общественных пространств и парк.
В 2017 году количество предоставленных ипотечных жилищных кредитов в республике составило 14910 на сумму 18,8 миллиарда рублей, что почти на 20 процентов выше показателя 2016 года.
Для поддержки застройщиков и молодых семей в 2015 году в Удмуртии стартовал новый проект «Молодёжная квартира» по предоставлению молодым семьям единовременной субсидии на первоначальный взнос при приобретении жилья. С начала действия программы её участниками стали 1130 семей.
Удмуртия участвует в федеральной программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014–2017 годы и на период до 2020 года». Размер социальных выплат за счёт средств федерального и регионального бюджетов на строительство и приобретение жилья в сельской местности составляет до 70 процентов от стоимости жилья для молодых семей и 30 процентов для граждан.
В рамках федеральной целевой программы «Жилище» в 2017 году получены субсидии в размере 140 млн. рублей, из них 129 млн. рублей на строительство детского сада на 220 мест в жилом районе «Восточный» на ул. Архитектора Берша в Ижевске.
К главному событию страны готовы
Михаил Бабич дал высокую оценку Удмуртии по подготовке к президентским выборам
В конце рабочего визита в Ижевск Михаил Бабич встретился с журналистами и прокомментировал подготовку Удмуртии к президентским выборам.
– Одно из сегодняшних совещаний было посвящено подготовке к выборам, – сказал полпред. – Для нас, как для руководителей органов государственной власти, выборы имеют длительный подготовительный период. Для того, чтобы 18 марта люди пришли и спокойно, комфортно, безопасно проголосовали, требуется большая организационно–административная работа: по подготовке избирательных участков, решению всех вопросов, связанных с безопасностью, транспортным обеспечением, работе всех аварийных и чрезвычайных служб.
– Мы заслушали всех руководителей, посмотрели, как эти направления в республике отработаны, – подчеркнул Михаил Бабич. – Должен сказать, что проделана большая работа. Необходимые корректировки мы внесли. 50 дней до выборов – вполне достаточно, чтобы выполнить все планы и задачи. Работа построена на высоком организационном уровне. Молодцы, что начали это делать заблаговременно: и по оснащению избирательных участков, и по информированию населения о дате голосования, о факте самих выборов.
Михаил Бабич также отметил работу чрезвычайных служб и правоохранительных органов:
– Выборная кампания всегда сопряжена с большим скоплением людей, и от правоохранительных органов требуется чёткая, системная работа для того, чтобы были обеспечены вопросы безопасности, транспортной логистики, вопросы удобства людей, доставки и т.д. Все это мы сегодня рассмотрели. Я поблагодарил всех коллег за проделанную работу и сказал, что есть вопросы, которые нужно доработать. И они в ближайшее время будут доработаны.
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