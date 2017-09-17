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Инновации в деле: связисты назвали тренды бизнеса-2017

18 августа
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1 Инновации в деле: связисты назвали тренды бизнеса-2017

67% россиян уверены, что экономику страны нужно развивать за счет инноваций. По данным ВЦИОМ, две трети опрашиваемых считают современные технологии катализатором для развития страны. Предприниматели Удмуртии тенденцию подтверждают: по данным Удмуртстата, за последний год на технологические новинки бизнесмены потратили 5,55 млрд рублей.

«Востребованность нововведений отразилась и на рынке телеком-услуг, который чаще других предлагает инновационные разработки, чтобы компании могли еще более эффективно организовать бизнес-процессы. Уже каждый третий корпоративный клиент «МегаФона» в Удмуртии использует в своей работе высокотехнологичные сервисы, а за последний год спрос на телеком-решения вырос еще на 20%», — подчеркивает Александр Костылев, руководитель по развитию корпоративного бизнеса Ижевского отделения «МегаФона».

Телеком-анатилики представили топ-3 прогрессивных сервисов, которые в этом году пользуются особой популярностью среди делового сообщества Удмуртии.

1. Восстание машин. Лидером рейтинга стал «М2М-мониторинг». За последний год на 80% вырос спрос на удаленное управление и контроль оборудования через мобильную сеть. SIM-карты «МегаФон» передают показания с камер наблюдения охраняемых объектов, используются в банковских терминалах, кардиографах скорой помощи, отслеживают передвижение транспорта, и даже автоматически управляют лифтами. Тенденция на «интернет вещей», по прогнозам экспертов, будет сохраняться.

2. Естественный отбор. Бизнесмены Удмуртии стали в 1,5 раза чаще отправлять SMS клиентам, используя технологии BigData. Теперь сообщения формируют с учетом пола, возраста, геолокации, а также интернет-интересов получателей. С сервисом «МегаФон.Таргет» клиентов уже оповещают: торговые сети, службы такси, страховые компании, агентства недвижимости.

3. Экономика должна быть экономной. Бронзу у предприятий Удмуртии завоевал «Мультифон - Бизнес», в этом году на 10 % стало больше компаний, которые экономят на телефонных звонках с этим сервисом. Услуга позволяет с минимальной стоимостью организовать связь в офисе, используя для звонков вместо телефонного кабеля интернет-канал, а АТС заменить компьютером. Сервис популярен среди учебных заведений Ижевска, на производственных предприятиях, а также в компаниях нефтяной отрасли.

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