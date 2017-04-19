Руководитель Регионального исполкома Партии «Единая Россия» Андрей Макаров прокомментировал ход подготовки к предварительному голосованию. Он напомнил, что в прошлом году функция «Найди свой участок» пользовалась большой популярностью.
Особенно это касалось городских территорий. Из-за того, что был открыт только 241 участок, а это 20% от их общего числа, не все избиратели могли проголосовать по месту жительства.
Достаточно удобной формой информирования является Интернет. Человеку достаточно зайти на сайт, указать адрес проживания, чтобы сразу увидеть место нахождения участка.
Причем сделать это можно как дома с персонального компьютера, так и находясь в пути, с мобильного телефона.
По словам руководителя Регионального исполкома Партии, используются и другие средства информирования населения. В частности, это объявления по месту жительства, которые размещаются с помощью партийных активистов.
– Такие объявления особенно эффективны в сельской местности, где не всегда и не везде есть полный доступ к Интернету. Поэтому там используется также информирование в виде объявлений и приглашений, чтобы люди могли узнать адрес участка из наглядной агитации.
Андрей Макаров также добавил, что выпущены дополнительно информационные материалы, буклеты о предварительном голосовании. Кандидаты, раздавая эти буклеты, указывают место, где можно проголосовать. Соответствующая задача по информированию избирателей перед участниками предварительного голосования поставлена.
Сведения о местонахождении своего участка можно получить, зайдя на страницу pg.er.ru.
Пресс-служба Удмуртского регионального отделения партии "Единая Россия"
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