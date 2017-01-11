Вышел в свет электронный сборник «Пора путешествовать по России». В нем представлена информация о 85 туристических событиях из 30 регионов России - лауреатах и участниках Национальной премии в области событийного туризма «Russian Event Awards». В их числе – ежегодный фестиваль «Всемирный День пельменя», сообщает пресс-служба Министерства национальной политики Удмуртии.
«Наш сборник «Пора путешествовать по России» по своему содержанию представляет собой календарь лучших туристических событий страны на 2017 год по версии Национальной премии «RussianEventAwards». Возможно, спустя некоторое время данный сборник пополнится новыми материалами. Надеюсь, что представленная информация поможет туроператорам или самостоятельным туристам спланировать 2017 год для путешествий по нашей стране», - прокомментировал выход сборника Геннадий Шаталов, председатель Правления ФРОС «Region PR», основатель Федеральных туристических премий: «Russian Event Awards», «Маршрут года», «Туристический сувенир» и «МедиаТур».
Напомним, что фестиваль «Всемирный день пельменя» проводится ежегодно в течение двух недель на различных площадках Удмуртской Республики. В 2017 году центральное мероприятие состоится 11 февраля на Центральной площади Ижевска.
Девиз фестиваля 2017 года - «Мы идем на рекорд!». Рекордные успехи фестиваля за три года будут закреплены настоящими рекордами: массовым – для Международной книги рекордов, семейными и индивидуальными – для истории фестиваля и Удмуртской Республики.
Кроме того, 11 февраля на Центральной площади пройдут различные конкурсы, розыгрыши, состоится фолк-фестиваль, а также пройдут ярмарки-продажи изделий декоративно-прикладного искусства, а также пельменных блюд и полуфабрикатов к ним.
Фестиваль является серебряным призером национальных премий Russian Event Awards и Eventиада Awards. Сувенир фестиваля «Подушка-пельмень» обладатель Гран-при Всероссийского конкурса «Туристический сувенир» в номинации «Сувенир события».
Туристический маршрут «Пельменный уикенд» стал обладателем Всероссийской туристской премии «Маршрут года» в номинации «Лучший событийный тур».
Сборник «Пора путешествовать по России» размещен на официальном сайте Национальной премии «Russian Event Awards» в разделе «Сборник». Скачать полную версию можно по ссылке http://rea-awards.ru/sbornik/.
Фото: izhlib.ru
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