Со 2 мая началось перечисление доплат людям, чьи пенсии до 2019 года были ниже прожиточного минимума.
Каков размер доплат, от чего он зависит? На эти и другие вопросы ответили управляющий Отделением Пенсионного фонда России по Удмуртской Республике Алексей БЕЛЬТЮКОВ и его заместитель Светлана АДАЕВА:
– Пенсионные выплаты в новом размере в мае получат более 37 тысяч жителей нашей республики. Это люди, пенсия которых в 2018 году была ниже прожиточного минимума. В соответствии с законодательством федерация доплачивала им до прожиточного минимума, который в Удмуртии равен 8502 рублям. То есть меньше этой суммы никто из пенсионеров не получал.
С 1 января 2019 года страховые (трудовые) пенсии проиндексированы. Но именно – пенсии, а не общие пенсионные выплаты с учётом федеральной доплаты. В результате более 37 тысяч неработающих людей, у которых в прошлом был маленький стаж или небольшой заработок, не заметили повышения пенсии: после её увеличения уменьшилась доплата, и они как получали в 2018 году 8502 рубля, так и в 2019 году продолжали получать столько же. Причём более 6 тысяч пенсионеров потеряли право на доплату: их пенсия после индексации достигла уровня в 8502 рубля или его превысила.
Люди посчитали такую индексацию несправедливой, обратились к депутатам с предложением внести изменения в порядок индексации, и в апреле вышел в свет закон, по которому в мае люди получают доплату к прожиточному минимуму в размере январской индексации. Если собственно пенсия человека – 7 000 рублей, а 1502 рубля – федеральная доплата до прожиточного минимума, то к сумме в 8502 рубля в мае добавлены 493 рубля 50 копеек, то есть 7,05 процента (это размер январской индексации) от пенсии в 7 000 рублей.
Пенсии у всех разные, поэтому и суммы доплат тоже разные. Кроме пенсионных выплат в новом размере пенсионеры получат в мае и доплату с 1 января 2019 года, то есть за четыре месяца. Но в июне размер общей пенсионной выплаты окажется уже меньше, так как доиндексация за четыре месяца будет произведена в мае.
– Может ли случиться так, что кто-то получит пенсию в новом размере и доплаты за четыре месяца не в мае, а в июне?
– Законодательство обязывает нас осуществить такие выплаты в мае-июне, но мы уже подготовили выплатные документы на 37 672 человека и перечислим средства в мае.
Однако в жизни бывают разные ситуации: кто-то принёс документы на перерасчёт, кто-то переехал в Удмуртию из другой области… В этих случаях доплата не может быть начислена автоматически. Такие расчёты осуществляются уже в ручном режиме, поэтому и доплата будет произведена не в мае, а несколько позже.
– Если человек, получающий маленькую пенсию, продолжает трудиться, его пенсия не индексируется?
– В настоящее время продолжают трудиться 10 тысяч человек, имеющих пенсию ниже прожиточного минимума. Федеральная социальная доплата к их пенсии не начисляется, а сама пенсия не индексируется. И доплата, и индексация будут осуществлены лишь в том случае, если человек завершит трудовую деятельность. Но вот что важно: тем пенсионерам, кто до мая не работал, дополнительные начисления произведены автоматически, а если человек с маленькой пенсией только что оставил работу, то ему надо самому обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда с заявлением о доначислении сумм индексации, иначе прибавки не будет.
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