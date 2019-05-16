**Работа ООО «ИжПромТех» помогает реализации национальных программ по импортозамещению и диверсификац...

На участке улицы протяжённостью 1,6 км дорожникам предстоит поднять 15 колодцев, выполнить ямочный ре...

Администрация Главы и Правительства Удмуртской Республики и Ижевская и Удмуртская Епархия Русской Пра...