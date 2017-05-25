На круглом столе, посвященном актуальным вопросам социальной политики, его участниками были заданы острые вопросы. Ответы на них дали первый заместитель руководителя фракции партии «Единая Россия» в Государственной Думе, первый заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов России Андрей ИСАЕВ и статс-секретарь, заместитель министра труда и социальной защиты Российской Федерации Андрей ПУДОВ.
Индексация: всем восстановить невозможно
– Пожилые работающие люди лишены индексации пенсии. Но они работают не от хорошей жизни – пенсии маленькие.
– Вопрос об индексации пенсий работающих пенсионеров рассмотрен на заседании Правительства России. Будут произведены расчеты, и правительство вернется к рассмотрению этого вопроса.
Предполагается, что невозможно восстановить индексацию абсолютно всем работающим пенсионерам, но есть категории граждан, по отношению к которым это сделать нужно. Скажем, восстановить индексацию пенсий тех, кто трудится в бюджетной сфере и получает небольшую заработную плату.
Сейчас идет обсуждение, как эту проблему решить. Если в законе прописать, что сохраняется индексация пенсий тех, кто работает в государственных учреждениях, то не обернется ли это конституционным противоречием? Как только будет определено, что если человек получает такую-то сумму, то его пенсия не индексируется, не перейдет ли часть зарплаты в тень? Поэтому идет поиск решения этой проблемы.
В советское время по закону 1954 года совокупно оценивался доход: зарплата плюс пенсия. Если доход не превышал определенного уровня, пенсия выплачивалась. В международной практике также есть ограничение выплат.
Разморозят ли доплату селянам?
– С 1 января 2016 года люди, проживающие в сельской местности и проработавшие там более 30 лет, должны были получать доплату к пенсии в размере 25 процентов от федерального базового размера. Это более 1 тысячи рублей. Но селяне эту доплату не получают.
– Реализовать этот закон в 2016 году не смогли, но в специальном законе и постановлении Госдумы прописали: Правительство РФ должно внести в Госдуму предложения о мерах поддержки этой категории населения. В настоящее время правительство работает в этом направлении, собирает информацию, необходимую для оценки мер поддержки. В дальнейшем предусмотренная законом норма будет разморожена. Селяне всегда получали небольшие пенсии, а до 70-х годов у них вообще не было пенсий.
Регионы-доноры против
– Без крепкого тыла не было бы Победы в Великой Отечественной войне. Но у тружеников тыла нет тех льгот, которые есть у ветеранов труда. Наверное, необходимо принять федеральный закон, который бы решил эту проблему.
– Перед принятием 122-го федерального закона был большой спор о том, за кем должны остаться труженики тыла – за федерацией или регионами. Изначально склонялись в пользу общефедеральной нормы. Но Дмитрий Анатольевич Медведев, он тогда был Президентом России, сказал: «Значит, тогда мы должны будем забрать у регионов еще 400 миллиардов рублей налогов, иначе средств на реализацию закона не будет».
Регионы-доноры высказались категорически против этого: оставьте, дескать, льготы на региональном уровне.
Учитывая, что труженики тыла – категория, к сожалению, уходящая, может быть, попытаться еще раз подсчитать, сколько средств понадобится, если поднять льготы на федеральный уровень. Но надо понимать, что в этом случае мы должны исходить из существующего в некоторых регионах максимума льгот. То есть за основу должны будем взять именно максимум и выплачивать его труженикам тыла во всех регионах.
Почему нет понятия «дети войны»
– В законодательстве нет категории «дети войны».
– Оказалось, что принять закон о детях войны сейчас невозможно. Принятие такого закона нарушило бы существующий социальный баланс.
В стране сформировалась определенная система выплат лицам, так или иначе связанным с Великой Отечественной войной. На первом месте стоят инвалиды войны, участники боевых действий, за ними – другие категории. И если мы нарушим последовательность, это вызовет серьезные обиды, недопонимание. Мы не можем поставить детей войны выше тружеников тыла. Участники трудового фронта, а некоторые из них еще сами были детьми, вносили свой вклад в Победу. Понятно, что уровень социальной поддержки этих людей должен быть выше.
Льготы труженикам тыла предоставляют регионы, значит, и льготы детям войны должны будут отданы тоже им. Но регионы, у которых есть ресурс, и сейчас используют его для выплат детям войны. А те, у кого такой возможности нет, определили бы символические меры поддержки. То есть с введением такой категории ничего не поменяется.
Дело еще в том, что Российская Федерация является правопреемником Советского Союза. Это означает: если введем новую категорию, которая, по существу, была в свое время общесоюзной, и напишем в законе, что к ней относятся только граждане, проживающие в России, то через некоторое время международные суды могут обязать нас выплачивать деньги и детям войны, проживающим в других государствах. Значительную часть средств, предназначенных для наших граждан, пришлось бы отправлять за рубеж.
Все дети войны – люди пожилые, получают пенсии. Вот и надо стремиться к увеличению пенсий. Никто не отменял, например, закон о том, что если у Пенсионного фонда образуются дополнительные доходы, то проводится вторая индексация пенсий. Просто дополнительных доходов не было. Но если мы начнем выходить из кризиса, то появятся основания для второй индексации.
До кризиса пенсии росли быстрее, чем инфляция, тогда была не индексация, а повышение пенсий. Вот к этому – росту пенсий, а не только к их индексации – мы и должны вернуться.
Популистская ошибка
– Много нареканий из-за нехватки льготных лекарств и путевок в санаторий.
– Если речь идет о социальном пакете, то надо признать, что при принятии 122-го закона допущена серьезная популистская ошибка: предоставлено право выбирать деньги или льготы. Люди, нуждающиеся в лекарственном обеспечении и санаторно-курортных путевках в меньшей степени, естественно, выбрали деньги. Число таких людей год от года растет, и на полноценное лечение тех, кто оставил за собой социальный пакет, денег уже не хватает.
Видимо, надо сделать то, что не осуществили во время вступления в силу 122-го закона, - домонетизировать лекарства и санаторно-курортное лечение. В этом случае необходимо принять государственную программу – по типу 7 нозологий, которая бы предусмотрела оказание помощи отдельным категориям граждан, нуждающимся в постоянном лекарственном обеспечении.
Учителям не видать индексации?
– Если исходить из среднедушевого дохода, то мы давно выполнили указы президента. Это означает, что в ближайшем будущем учителям, воспитателям никакая индексация не светит. Почему мы перешли на новую методику расчета среднедушевого дохода?
– Никто никого не обманывает. Методика открыта. Все зависит от возможностей субъекта Российской Федерации. Изменится ситуация, будут меняться и подходы к расчетам.
Нужна воля!
– Все знают, что не платят налоги те, кто работает по серым схемам. Но почему-то меры не принимаются. На Западе так: кто не платит налоги, тот сидит в тюрьме.
– Еще два года назад только отдельные главы муниципальных образований владели ситуацией. Сейчас же, думаем, глава муниципального образования уже знает, сколько населения на территории, сколько – работающих, экономически активных, сколько – в так называемой сфере занятости.
Законы, необходимые для воздействия на нарушителей, есть: предусмотрена уголовная ответственность за невыплату зарплаты, уклонение от налогов. Пока нет уголовной ответственности за неуплату страховых взносов, но сейчас в Госдуме рассматривается законопроект, касающийся страховых взносов.
Надо менять сознание. Не хватает только воли! Что, глава муниципального образования не знает, что на мойке работают три нелегала? А при проверке появляется табличка «Сегодня мойка не работает по техническим причинам». Это оттого, что на уровне муниципальных образований попустительствуют нарушителям. Надеемся, что спрос с муниципальных образований будет более жестким.
Десять лет назад в Германии мы задали вопрос о том, как в этой стране с неплатежами в систему социальных фондов. Переводчик перевел эту фразу несколько раз. Почему нас не понимают? Переводчик не тот? Так до этого нормально переводил. Оказалось, там просто нет темы задолженности. Если в какой-то месяц вы не заплатили то, что положено, у вас обязательно спросят, что произошло. Может быть, не так бизнес-план составлен? Но если и в следующем месяце допустите задолженность, то вам просто перекроют возможность хозяйственной деятельности.
Сейчас в нашей стране разработан законопроект, предусматривающий доступ субъектов федерации к полноценным информационным ресурсам: каждый человек будет виден.
Фото: susanin.news
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