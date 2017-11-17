Линия связи Ижевск – Курья, Барнаул
Технический университет важнейшим вектором своей работы избрал подготовку к 100-летнему юбилею Михаила Тимофеевича Калашникова. В программу этой подготовки вошла и поездка Валерия Грахова на родину легендарного конструктора в село Курья Алтайского края.
- Это была замечательная поездка, - поделился своими впечатлениями ректор. - Мы подписали три соглашения. Два из них о сотрудничестве со средней общеобразовательной Курьинской школой, которая носит имя Михаила Тимофеевича Калашникова. Суть соглашений в ежегодном обмене творческими проектами.
Второе соглашение направлено на то, что мы ежегодно будем приглашать выпускников Курьинской школы в университет. Мы дали гарантию, что лучшим из них будет предоставлена возможность учиться за счет наших внебюджетных средств. Тем самым мы хотим создать и укрепить линию связи между школой, носящей имя Михаила Тимофеевича Калашникова, и университетом с его именем.
Кроме этого, ижевский вуз заключил соглашение с Барнаульским техническим университетом о взаимодействии в научно-образовательной деятельности. Мы хотим сделать эту связь твердой и долговременной, - заявил Валерий Грахов.
Все пришло в норму
Стратегическая программа ИжГТУ нацелена на вступление в когорту опорных вузов страны.
Первыми шагами университета после произошедших в нем перемен стали мероприятия по реализации стратегии развития. Каждый филиал университета разработал и утвердил свою программу. Особенностью их утверждения стало согласование планов с руководителями промышленных ассоциаций в Воткинске, Глазове, Сарапуле, Чайковском и Камбарке. Директора предприятий совместно с муниципальными органами власти приняли предложения по развитию филиалов.
- Все лето, - рассказывает ректор, - мы очень активно работали над программой Камбарского филиала и добились, что ему выделено 70 бюджетных мест. Признаюсь откровенно, мы применили метод управляемого конфликта, когда заставили обратить внимание на себя и на проблемы Камбарки. Там некому было учиться, вот такая была проблема. Теперь все пришло в норму.
Чтобы получить статус опорного вуза, нужно ему соответствовать. Мы собственными силами провели работы по реконструкции и ремонту студенческого дворца «Интеграл». Привели в порядок фасады и кровлю, входные группы в учебных корпусах. Совместно с администрацией Ижевска отремонтировали дорогу, провели ревизию ограждений и многие другие работы.
ИжГТУ в этом году получил финансирование из федерального бюджета в сумме 4 миллиона рублей на выполнение природоохранных мероприятий по спортивному лагерю «Галево», который находится в черте Национального парка «Нечкинский».
Послание из прошлого
ИжГТУ проводит массу мероприятий, посвященных юбилею конструктора. В день его рождения прошел митинг, состоялся прием лучших студентов, на 16 ноября запланирована интеллектуальная онлайн-игра «Мир оружия», в которой принимает участие ижевская команда, Тульский госуниверситет, Рязанское высшее военное командное училище, Пермский военный институт войск Национальной гвардии и другие. Готовится научно-практическая конференция.
Большой план мероприятий намечен по возрождению водно-моторной станции. Последние несколько лет она была на консервации. Принято решение восстановить систему отопления и сделать станцию общеуниверситетской и общегородской базой туристических клубов Удмуртской Республики.
Событием особого значения, посвященным юбилею Михаила Калашникова, станет официальное открытие 23 февраля 2018 года Центра истории ИМИ-ИжГТУ и патриотического воспитания. Кстати, с экспозициями будущего музея нас познакомили его директор Владимир Каракчеев и сам ректор.
- Создавая центр истории университета, - подчеркнул Валерий Грахов, - мы ставим перед собой задачу привить студентам любовь к Родине, любовь к истории, к земле своей, к людям, которых она воспитала.
Одним из экспонатов музея стало послание студентов Ижевского механического института из 1968 года, лагерь тогда только строился. Записку нашли в Галево, в закопанной бутылке. Два обычных листка бумаги с текстом обращения к потомкам, написанным красными чернилами. Конечно, с юмором и добрыми пожеланиями дальнейшего развития и новых оснований для гордости.
И эти основания есть.
ИжГТУ работает с ассоциацией «Развитие». 450 человек учатся в университете по направлениям предприятий. Впервые за все годы существования вуза на первый курс нашего университета зачислены 125 иностранных студентов из 21 страны мира, которых привлекает то, что их обучение ведется на английском языке и, безусловно, то, что славу выпускникам университета обеспечивает имя Михаила Тимофеевича Калашникова.
Фото: istu.ru
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