В бой идут лучшие
На призыв откликнулась все комсомольские организации республики. На оснащение истребителей танков было собрано свыше 1,422 миллиона рублей.
Орудия изготавливали, оставаясь в цехах после рабочей смены. Стрельбы проводили на полигоне. Средний и младший командный составы, а также наводчики комплектовались из 18-й запасной стрелковой бригады. Республиканский комитет ВЛКСМ провёл отбор в рядовой состав. В него вошли комсомольцы, представители несоюзной молодежи Воткинского и трёх ижевских заводов. Общая численность по добровольному набору составила 221 человек.
6 сентября 1942 года воткинские новобранцы прибыли в Ижевск. Сборы, комплектация и прощание были недолгими. 22 сентября на Казанском вокзале состоялись торжественные проводы на фронт 174-го отдельного истребительного противотанкового артиллерийского дивизиона имени Комсомола Удмуртии. Командиром был назначен майор М. М. Семченко (впоследствии капитан М.А. Яцкевич), замполитом капитан А. В. Попов.
Изначально подразделение было вооружено самыми распространёнными на то время орудиями. По штату имелось три батареи по 4 единицы 45-мм противотанковых пушек 53-K. С августа 1943 года «сорокапятки» заменили на более мощные 76-мм пушки ЗИС-3 с конной тягой.
Целая рота воинов-бронебойщиков была вооружена противотанковыми ружьями Симонова и Дегтярёва.
От Дона до Эльбы
С момента создания и до окончания войны артдивизион входил в состав 172-й стрелковой дивизии и воевал на Юго-Западном, Белорусском, 1-м Украинском фронтах. Наши земляки участвовали в многочисленных боях за освобождение Сталинграда, Донбасса, Европы.
Благодаря усилиям комсомольцев Удмуртии были освобождены города Кантемировка, Новопсков, Купянск, Балаклея, Славянск, Павлоград, Дубно, Радзивиллов, Броды, Перемышль, Ярослав, Ровно, Крейцбург.
Боевой путь дивизиона проходил нелёгкими тропами от Дона до Эльбы через преодоление семи водных преград. На плотах, лодках, с помощью понтонов форсировали Дон, Северный Донец, Сан, Вислу, Одер, Бобер, Нейсе, Эльбу.
В покорённой Гитлером Европе участвовали в освобождении Сандомира, Тарнобжега, Кельцев, Пиотрукув, Шпротау, Зоммерфельда, Пфетана, Виттенберга. В конце войны артдивизион освобождал Прагу.
Однако победа достигалась путём неимоверных усилий и горьких потерь. 1 августа 1943 года в артдивизион поступило пополнение: 90 человек, 12 пушек, 20 противотанковых ружей и 33 лошади со сбруей и упряжью.
В апреле 1944 года - 40 человек.
В июле 1944 года ещё 60 человек.
6 марта 1945 года - 64 человека.
Итого на смену убитым и раненым из Удмуртии на фронт прибыло 254 человека. Другими словами, личный состав артдивизиона полностью обновился за счёт добровольцев - молодёжи достигшей совершеннолетия. Ещё вчера они стояли у станков Воткинского и Ижевского заводов, монтируя те самые пушки, с которыми сегодня прибыли на фронт.
В Удмуртии никогда не забывали своих героев. К 26-й годовщине ВЛКСМ (1944 год) артдивизион вновь пополнили техникой и живой силой. На ротацию было направлено 50 молодых добровольцев, 5 пушек калибра 45 мм, 50 карабинов, 20 противотанковых ружей, 10 пистолетов «ТТ». Учащиеся Больше-учинской средней школы в сентябре 1944 года собрали на покупку обмундирования 6000 рублей, Якшур-Бодьинская семилетка собрала 1000 рублей, молодёжь Увинского района - 10 000 рублей, из Грахово поступило 13 000 рублей.
За образцовое выполнение заданий
За время боевых действий на счету артдивизиона 3 уничтоженных самолётa (из противотанковых ружей), 57 танков, 55 миномётов, 74 автомашины, 4 миномётных батареи, 65 орудий, 34 дзотa, 29 бронетранспортеров, 220 огневых точек, 48 крупнокалиберных пулемётов, 74 станковых пулемёта, 108 ручных пулемётов, 76 повозок с грузами, 6000 человек живой силы противника. Разбито 23 наблюдательных и 4 командных пункта, 4 склада. В качестве трофеев захвачено 26 пушек, 15 тягачей, 94 автомашины, 14 раций, 8 складов, 12 бронетранспортёров, 34 пулемёта и множество другой техники и амуниции.
12 мая 1944 года истребители танков получили боевое Красное знамя и грамоту Президиума Верховного Совета СССР. 3 мая 1945 года бойцы дивизиона ворвались в город Виттенберг и после упорных уличных боёв овладели городом. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 28 мая 1945 года с формулировкой «за образцовое выполнение заданий командования в боях с немецкими захватчиками» воинская часть была награждёна орденом Красной Звезды.
506 артдивизионовцев отмечены боевыми орденами, каждый солдат - медалями. Трое имели по пять наград, 15 - по четыре, 43 - по три, 166 - по две. Наводчик орудия младший сержант Виталий Андреевич Ульянов стал Героем Советского Союза.
18 августа 1945 года победители были доставлены в пункт своего постоянного сосредоточения город Коростень.
Подвиги артдивизиона имени Комсомола Удмуртии увековечены в памяти народа.
С 1964 года в школе (позднее лицее) № 14 города Ижевска работает музей боевой славы героического подразделения Красной армии. В 1968 году в честь бойцов 174-го артдивизиона имени Комсомола Удмуртии в Ижевске на улице Ленина, в сквере кинотеатра «Дружба» установлен памятник. Авторы И.В. Керсантинов, А.Е. Добровицкий.
В 1985 году в честь 40-летия Великой Победы и в память о воинах противотанкистах в городском сквере Воткинска открыт мемориал. Здесь вечный покой обрела пушка, которая прошла свой боевой путь вместе с артиллеристами до Праги.
Под деревней Гороховкой
…Артдивизион получил батальное крещение 16 декабря 1942 года в районе деревни Гороховка Воронежской области. После нескольких дней боёв фашисты превратили населённый пункт в неприступный оборонительный рубеж. Пехота окапывалась в глубоком снегу. Для укрытия орудия пригодилась старая скирда. «Сорокапятку» упрятали с невидимой врагу стороны. Из расчёта в живых на тот момент остались командир орудия Борисов и замковой Нурохмедов. Всё. Воюй, как сможешь. Вот из-за высотки появились немецкие Т-3. Огонь по танкам открыли в упор, с расстояния в 300 метров. Промахнись с первого выстрела, через 45 секунд танки смяли бы засаду в лепёшку. У наших героев получилось, как в тире. Вначале один панцер завертелся на разорванной гусенице. Другой остановился на краю поляны. Видимо, башенный высматривал цель для поражения. Хлёсткий выстрел взметнул столб огня чуть поодаль от наших артиллеристов. Над головой противно фыркнули осколки. У расчёта было не более 7 секунд, пока немец перезарядится. Успели. Из моторного отсека чудовища поползли струйки дыма. Под прицельный огонь попала ещё и машина с пехотой сопровождения. Но 4 танка обходили позицию левее. От зажигательного выстрела вспыхнула солома. Жар ударил в лицо. На радость канонирам спасать пушку подоспели ездовые. Подхватив сошники орудия, солдаты подцепили их к тягам. Поздно. Грохот и всполох пламени. Раскалённой железкой вспороло шинель Борисова во всю спину. Вокруг лежали искромсанные тела убитых ездовых, в агонии предсмертным храпом исходили лошади. Командир неимоверными усилиями свернул прицельный механизм и разбил прибор о казённик. Нурохмедов подхватил раненого Борисова под руки, поволок из-под обстрела в сторону. Беда не приходит одна. Осколок ударил замковому в голову. Оставляя после себя кровавый след, Борисов с трудом прополз сотню метров до кустов можжевельника. Там и забылся в беспамятстве. Когда пришёл в себя, зарылся в снег. Так было теплее и врагу незаметнее. В какой-то момент сознание уплывало, перед глазами мелькали разноцветные круги. Становилось понятно, что от потери крови конец неизбежен. Но в этот раз трагедии не случилось. Умирающего в снегу храбреца разыскала восемнадцатилетняя медсестричка Инна Механошина. Однако не ей было суждено спасти героя. Немецкий офицер в упор расстрелял в неё обойму «Вальтера».
Отряд под грифом «секретно»
Мало кто знает, но в годы лихолетья было сформировано ещё одно воинское подразделение имени Комсомола Удмуртии. Вследствие специфики выполняемых приказов и заданий оно было засекречено.
В августе 1942 года Удмуртским обкомом ВЛКСМ из добровольцев была сформирована и отправлена в Новгородскую область диверсионная группа в количестве 40 человек. 15 октября 1943 года отряд имени Комсомола Удмуртии был заброшен в тыл противника. В составе 11-й Волховской партизанской бригады ижевцы включились в теневую войну с оккупантами. В начале 1944 года они приняли участие в Ленинградско-Новгородской наступательной операции. В этих боях диверсионный отряд потерял половину личного состава.
Титаническими усилиями Красной армии и всего советского народа колыбель революции была освобождена. Родина высоко ценила подвиг героев, однако оставшиеся в живых сохраняли тайну до самой смерти. После снятия блокады города на Неве партизанский отряд имени Комсомола Удмуртии был расформирован. До сих пор документы об этом героическом подразделении в полном объёме не рассекречены.
Александр Щербаков - Ижевский
На снимке: Митинг на Воткинском заводе, посвящённый отправке артдивизиона на фронт.
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