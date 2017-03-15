22 марта в ижевском дворце культуры «Аксион» состоится XIX ежегодный Спортивный бал, где подведут итоги 2016 года и объявят имена лучших спортсменов и работников отрасли физической культуры и спорта.
Это мероприятие проводится для людей, которые вкладывают душу в любимое дело, способствуют развитию физической культуры и спорта в столице Удмуртии, рассказала Гульнара Маликова, начальник Управления по физической культуре и спорту Администрации города.
Традиция подведения итогов очередного спортивного года в истории Ижевска заложена в 1998 году, сообщает пресс-служба муниципалитета столицы Удмуртии. Торжественная церемония награждения свидетельствует об окончании прошедшего спортивного цикла и становится началом отсчета для работы и стремления к новым рекордам.
Лучших спортсменов и тренеров наградят в 11 номинациях. Среди них - Лучший спортсмен Олимпийских видов спорта, Лучший спортсмен не Олимпийских видов спорта, Лучший тренер года, Лучший инструктор физической культуры детского дошкольного учреждения, Лучший спортивный коллектив и др. Для людей с ограниченными возможностями здоровья, которые смогли, преодолев себя, установить спортивные рекорды, есть специальная номинация «Преодоление».
Победителей в номинациях выберет жюри Спортивного бала, в состав которого входят прославленные спортсмены, представители муниципалитета Ижевска, общественных организаций.
Наталья Решетникова, мастер спорта международного класса, призер первенства Европы, чемпионка Всемирной Универсиады в Южной Корее 2015 года, серебряный призер Первенства Мира, игрок ижевской гандбольной команды «Университет», которая играет в суперлиге, трижды становилась номинантом Спортивного бала и дважды - победителем: в 2008 и 2016 годах.
Наталья Решетникова уверена: «Участие в Спортивном бале престижно для каждого спортсмена. Важно, что тебя оценивают по достоинству: вложенный труд, многолетняя подготовка к соревнованиям, завоеванные медали. Это хороший пример для детей, которые только собираются достичь спортивных высот».
Фото: udmtv.ru
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