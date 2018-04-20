17 апреля прошел один из первых таких проектов, ориентированный на школьников и студентов – «Венчурный Акселератор». Проект посетило более 4 тысяч школьников, а также студенты ведущих вузов города. Состоялась встреча–презентация, на которой ребятам рассказали о возможности пройти онлайн-обучение от успешных московских экспертов. Это представители крупнейших компаний, таких как Microsoft, ФРИИ, Технопарк Сколково, региональные технопарки и другие. Также с участниками из Ижевска будут проводиться очные встречи, где эксперты из Удмуртии обучат ребят навыкам самопрезентации, уверенного поведения и упаковке своих бизнес-идей. Всего ребят ожидает 36 дней обучения и 20 уроков.
По итогам обучения, которое завершится в конце мая, будет проведен день презентаций, где ребята представят свои уже доработанные бизнес-проекты.
«Чем раньше молодые ребята Ижевска начнут реализовывать свои идеи, пробовать, ошибаться, делать правильно, тем больше у них шансов на успех. Финал «Венчурного Акселератора» в Ижевске состоится в мае. Мы планируем, что будет не менее 15 ИТ-проектов, которые ребята создадут совместно с «Венчурным акселератором». Лучшие проекты получат награды: первое место – ноутбук; далее - планшет и телефон. Остальные ребята получат сертификаты, подтверждающие знания ребят основ ИТ-предпринимательства» - Александр Румянцев, венчурный инвестор, г.Москва.
«Основа для большинства системных решений закладывается не в вузе, когда человек уже сделал свой выбор, зачастую, полагаясь на очень маленький опыт или даже его отсутствие, а гораздо раньше - в школе. По этой причине очень важно дать возможность школьникам получить качественный профориентационный опыт ещё в том возрасте, когда пробы и ошибки приносят исключительно пользу, чтобы лечь в основу будущих взвешенных решений взрослеющего человека о том, чему он посвятит свою жизнь» - Олег Вылегжанин, Директор Центра Высоких технологий, г.Ижевск.
«При поддержке регионального Правительства мы смогли идею по организации «Венчурного Акселератора», возникшую осенью прошлого года, воплотить в реальность уже сегодня. Это здорово! В зале чувствовался позитивный эмоциональный посыл от ребят, их желание действовать. Желаем всем успехов и приглашаем к сотрудничеству» - Наталья Черных, директор Республиканского бизнес инкубатора, г.Ижевск.
«Из своих увлечений русским языком у меня родился ИТ-проект – Онлайн-школа русского языка, который помогает школьникам изучать тонкости русского языка. Я хочу, чтобы ребята поняли, что свой бизнес может создать школьник из любой семьи, из любого города. Это никак не влияет на успешность его продукта» - Азат Хасаншин, ученик 9 класса, г.Альметьевск.
Программа онлайн-обучения для школьников и студентов:
Ввод в технологическое предпринимательство;
Команда;
Поиск и подтверждение проблемы;
Создание минимального продукта;
Привлечение клиентов;
Инвестиции и масштабирование;
DemoDay
Безусловно, все это будет способствовать личностному развитию ребят, обучению лидерским качествам, целеустремленности и личностной эффективности. Пожелаем им успехов в обучении и бизнесе!
По вопросам информационного партнерства:
Руководитель пресс-центра Программы
Оксана Клюева
89199126432
Официальный сайт Программы (находится в разработке): molpredudm.ru
Официальный сайт проекта «Венчурный акселератор»: 1va.vc/izh
Комментарии
Написать комментарий
Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети
Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.