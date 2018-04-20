Главная » Образование » Им нет еще 18, но у них уже может быть свой бизнес

Им нет еще 18, но у них уже может быть свой бизнес

19 апреля
0

2018 год становится для республики особенным, в том числе, и по причине запуска в регионе Федеральной Программы «Ты-предприниматель». Это – федеральная программа, реализуемая Федеральным Агентством по делам молодежи (Росмолодежь) при Министерстве образования и науки РФ. В рамках программы в течение ближайшего года на территории Удмуртии будут организованы образовательные проекты, направленные на вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность. Представителем оператора, реализующим Программу, стал Республиканский бизнес-инкубатор, региональный оператор - Министерство экономики Удмуртской Республики.

mg 9640 Им нет еще 18, но у них уже может быть свой бизнес

17 апреля прошел один из первых таких проектов, ориентированный на школьников и студентов – «Венчурный Акселератор». Проект посетило более 4 тысяч школьников, а также студенты ведущих вузов города. Состоялась встреча–презентация, на которой ребятам рассказали о возможности пройти онлайн-обучение от успешных московских экспертов. Это представители крупнейших компаний, таких как Microsoft, ФРИИ, Технопарк Сколково, региональные технопарки и другие. Также с участниками из Ижевска будут проводиться очные встречи, где эксперты из Удмуртии обучат ребят навыкам самопрезентации, уверенного поведения и упаковке своих бизнес-идей. Всего ребят ожидает 36 дней обучения и 20 уроков.

По итогам обучения, которое завершится в конце мая, будет проведен день презентаций, где ребята представят свои уже доработанные бизнес-проекты.

«Чем раньше молодые ребята Ижевска начнут реализовывать свои идеи, пробовать, ошибаться, делать правильно, тем больше у них шансов на успех. Финал «Венчурного Акселератора» в Ижевске состоится в мае. Мы планируем, что будет не менее 15 ИТ-проектов, которые ребята создадут совместно с «Венчурным акселератором». Лучшие проекты получат награды: первое место – ноутбук; далее - планшет и телефон. Остальные ребята получат сертификаты, подтверждающие знания ребят основ ИТ-предпринимательства» - Александр Румянцев, венчурный инвестор, г.Москва.

«Основа для большинства системных решений закладывается не в вузе, когда человек уже сделал свой выбор, зачастую, полагаясь на очень маленький опыт или даже его отсутствие, а гораздо раньше - в школе. По этой причине очень важно дать возможность школьникам получить качественный профориентационный опыт ещё в том возрасте, когда пробы и ошибки приносят исключительно пользу, чтобы лечь в основу будущих взвешенных решений взрослеющего человека о том, чему он посвятит свою жизнь» - Олег Вылегжанин, Директор Центра Высоких технологий, г.Ижевск.

«При поддержке регионального Правительства мы смогли идею по организации «Венчурного Акселератора», возникшую осенью прошлого года, воплотить в реальность уже сегодня. Это здорово! В зале чувствовался позитивный эмоциональный посыл от ребят, их желание действовать. Желаем всем успехов и приглашаем к сотрудничеству» - Наталья Черных, директор Республиканского бизнес инкубатора, г.Ижевск.

«Из своих увлечений русским языком у меня родился ИТ-проект – Онлайн-школа русского языка, который помогает школьникам изучать тонкости русского языка. Я хочу, чтобы ребята поняли, что свой бизнес может создать школьник из любой семьи, из любого города. Это никак не влияет на успешность его продукта» - Азат Хасаншин, ученик 9 класса, г.Альметьевск.

Программа онлайн-обучения для школьников и студентов:

  1. Ввод в технологическое предпринимательство;

  2. Команда;

  3. Поиск и подтверждение проблемы;

  4. Создание минимального продукта;

  5. Привлечение клиентов;

  6. Инвестиции и масштабирование;

  7. DemoDay

Безусловно, все это будет способствовать личностному развитию ребят, обучению лидерским качествам, целеустремленности и личностной эффективности. Пожелаем им успехов в обучении и бизнесе!

По вопросам информационного партнерства:

Руководитель пресс-центра Программы

Оксана Клюева

89199126432

inforbi@gmail.com

Официальный сайт Программы (находится в разработке): molpredudm.ru

Официальный сайт проекта «Венчурный акселератор»: 1va.vc/izh

Комментарии

нет комментарев

Написать комментарий

Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети

Войти через Facebook Войти через Vkontakte Войти через Twitter Войти через Google Войти через Yandex

Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.

Читать также

«Сириус» – одарённым детям. Центр поддержки одарённых детей создан в Удмуртии
19 апреля
Образовательный центр «Сириус» в Сочи – наследие XXII Олимпийских зимних игр. Он создан образовательн...
В Сарапуле выбрали лучшего студента года Удмуртии
19 апреля
18 апреля на базе Сарапульского техникума машиностроения и информационных технологий проходил Республ...
Кадетский корпус в Пермском крае будет шире использовать возможности шефских подразделений Росгвардии
19 апреля
В один из лучших кадетских корпусов округа могут поступать и дети из Удмуртии. ...
Подведены итоги первого общероссийского конкурса профмастерства среди предприятий холдинга АО «Технодинамика» ТD-PROF-2018
13 апреля
Двенадцатого апреля в Удмуртии на базе Сарапульского электрогенераторного завода (СЭГЗ) состоялся кор...

Вопросы и ответы Rss

вопрос 21 июня 2016
О строительстве Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков
ответ
вопрос 24 мая 2016
В размере 60 процентов от заработка
ответ
вопрос 24 мая 2016
Хочу узнать, откуда я родом и кто мой отец
ответ
вопрос 27 апреля 2016
ответ
Задать вопрос

Час письма Rss

Любовь Ионова, Борис Решетников, Анна Кузнецова, Любовь Репина, Вероника Санникова, Мария Шелемова, пос. Кизнер
«Наша работа - о людях забота»
Юрий ПОЛУПУДНОВ, г. Самара
Заехал к другу в Акилово
Светлана РОДИОНОВА, г. Сарапул
Не называйте «детьми войны»
Тимиргузяль Гафурова
Праздничный маршрут
Написать письмо