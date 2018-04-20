Образовательный центр «Сириус» в Сочи – наследие XXII Олимпийских зимних игр. Он создан образовательн...

18 апреля на базе Сарапульского техникума машиностроения и информационных технологий проходил Республ...

В один из лучших кадетских корпусов округа могут поступать и дети из Удмуртии. ...