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Икону Божией Матери «Избавительница от бед» доставили в Удмуртию самарские казаки

3 февраля
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Izbav.kr Икону Божией Матери «Избавительница от бед» доставили в Удмуртию самарские казаки

В этом году исполняется 100 лет со дня явления святыни Самарской епархии - Ташлинской иконы Божией Матери «Избавительница от бед». В крестный ход с чудодейственной иконой по регионам Поволжья отправились самарские казаки. Прибыв в Удмуртию, они посетили исправительную колонию в поселке Хохряки Завьяловского района.

Этого визита ждали многие осужденные. Прикоснуться к святыне и помолиться ей пришли почти 80 человек, сообщает пресс-служба УФСИН России по Удмуртии.

Есаул Александр Дмитриев поведал собравшимся в храме историю явления иконы. Найдена она была в октябре 1917 года в деревне Ташла Самарской области. В овраге, где была обнаружена икона, возник целительный источник, который действует и по сей день. Уже сотню лет со всех уголков страны сюда тянутся паломники за исцелением и избавлением от бед.

Как отметил иерей Виталий Маркин, за 8 лет его служения в храме, он впервые видит такое столько осужденных, собравшихся на службу: очередь к иконе выстроилась даже за пределами храма.

Фото: penzanews.ru

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Автор статьи

Антуганова А Все материалы этого автора

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