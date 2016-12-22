21 декабря в Ижевске пройдет III региональный робототехнический фестиваль «РобоФест - сезон 2016/17». Фестиваль является региональным этапом Всероссийского молодежного робототехнического фестиваля «РобоФест».
В Ижевске соберутся талантливые школьники с 1 по 11 класс, чтобы пообщаться и посостязаться в соревнованиях по пяти направлениям:
– Hello, Robot! Lego: соревнования проводятся в двух возрастных группах по следующим категориям: младшая (9-10 лет) - «Чертежник» и «Шорт-Трек»; старшая (11-12 лет) - «Траектория-квест» и «Сортировщик»;
– Hello, Robot! Arduino: соревнования проводятся в двух возрастных группах по следующим категориям: младшая (9-11 лет) - «Шорт-Трек»; старшая (12-14 лет) - «Сортировщик»;
– Робокарусель: в соревнованиях мобильных робототехнических систем для решения поставленных задач на поле участвуют команды двух возрастных групп: 7-9 класс и 10-11 класс;
– FLL Junior: робототехнические проекты обучающихся 6 – 9 лет;
– First Lego League FLL: создание проектов (тема 2016-2017 года - «Друзья животных») и участие в играх роботов.
Фестиваль пройдет в Дворце детского (юношеского) творчества по адресу: г Ижевск, ул. Кирова, 17. Открытие Фестиваля состоится в 12:00 часов.
Фото: balakovolife.ru
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