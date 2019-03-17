В ФАП заходят даже погреться
Заместитель Председателя Правительства Удмуртии Анастасия Муталенко поблагодарила медицинских работников за их труд, за то, что откликаются на все программы.
– Ваша профессия, – сказала Анастасия Александровна, – стоит на стыке не только технологий, но и первичных качеств, связанных с образованием, воспитанием.
Фельдшер в селе – старший, главный, уважаемый человек. В ФАП заходят даже просто погреться, поговорить, прочитать, что на настенных стендах написано. Ни один аппарат МРТ не заставит человека взять в руки палки для скандинавской ходьбы и заняться своим здоровьем, а медицинский работник – благодаря участливому отношению к пациентам – это сделать может.
Анастасия Александровна отметила и недоработки отрасли. Из всех жалоб, касающихся сферы здравоохранения, большинство – на недостаточное внимание: не поговорили, не объяснили.
Очень многие проблемы решает профилактика заболеваний. Это направление в работе отрасли необходимо развить.
Каждый ребёнок дорог
Министр здравоохранения Удмуртии Игорь Титов в начале доклада об итогах работы отрасли сообщил: в прошлом году в Удмуртии родилось 16 447 детей.
Лет пятнадцать–двадцать назад на такой же коллегии при обсуждении доклада тогдашнего министра промелькнуло: мы с вами не очень–то можем повлиять на рождаемость. И вот оказывается – можем! Игорь Георгиевич привёл факт: в 2018 году проводилось доабортное консультирование, в результате 523 женщины решили сохранить беременность.
165 малюток родились благодаря ЭКО – экстракорпоральному оплодотворению. В 2019 году в рамках обязательного медицинского страхования таких процедур будет проведено больше.
В Приволжском федеральном округе Удмуртия занимает 6–е место по рождаемости, в России в целом – 24–е.
Серьёзные резервы
Наша республика относится к тем субъектам Российской Федерации, где регистрируется низкая смертность. По этому показателю Удмуртия на 13–м месте в ПФО и на 60–м – в Российской Федерации.
Снизилась смертность от болезней органов пищеварения, дыхания, от злокачественных новообразований, туберкулёза. В то же время есть серьёзные резервы сокращения смертности от сердечно–сосудистых заболеваний и материнской смертности.
На новых площадях
В январе 2019 года Республиканский центр медицинской профилактики переехал в другое здание. В Год здоровья у центра появится несколько новых направлений медицинской деятельности. Уже сейчас психолог бесплатно консультирует беременных женщин. Здесь обучают гимнастике, скандинавской ходьбе, помогают отказаться от курения.
В первом полугодии 2019 года откроется центр медико–социальной поддержки беременных женщин: их будут консультировать не только психологи, но и социальные работники.
Планируется открыть центр диетологии и антикризисный психолого–педагогический центр для детей.
Выявила диспансеризация
Более 230 тысяч людей, 95 процентов всех, подлежащих диспансеризации, в прошлом году её прошли. Мобильные медицинские бригады провели диспансеризацию около 8 тысяч человек, на передвижных медицинских комплексах осмотрено более 2 тысяч человек.
За год впервые выявлено около 30 тысяч новых случаев заболеваний, в том числе более 8 тысяч случаев болезней системы кровообращения, зарегистрировано около одной тысячи подозрений на злокачественное новообразование.
В самые первые часы
Для того, чтобы снизить смертность от болезней системы кровообращения, в 2018 году внесли изменения в маршрутизацию пациентов с острым коронарным синдромом. В настоящее время все районы республики прикреплены к первичным сосудистым центрам. Доля больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения, госпитализированных в профильные отделения в первые 4 с половиной часа, возросла до 42,1 процента (в России в целом – 33,8 процента).
Центры онкологической помощи
55 процентов злокачественных новообразований выявлено на первой и второй стадии. Это позволило снизить одногодичную летальность до 21 процента и повысить пятилетнюю выживаемость.
В 2017 – 2018 годах в районах республики проведено 14 профилактических акций «Онкодесант», в 2019 году запланировано 10 таких акций. На базе многопрофильных медицинских организаций планируется организовать семь центров амбулаторной онкологической помощи.
Охрана материнства и детства
Младенческая и детская смертность сократилась. Резервом дальнейшего снижения младенческой смертности названа комплексная дородовая диагностика нарушений развития ребёнка.
В 2018 году в рамках Десятилетия детства и демографических инициатив, объявленных Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, в 22–х медицинских организациях укреплена материально–техническая база детских поликлиник и отделений. Перед республикой поставлена задача: к 2021 году все детские поликлиники и отделения должны стать бережливыми.
Очень порадовало такое мнение министра: «Уйти от очередей в поликлиниках можно за 4–5 месяцев». Но для этого нужно улучшить логистику.
Будем строить не только ФАПы
В 2018 году за счёт республиканского бюджета возведено 18 ФАПов. И ещё один ФАП – за счёт средств федерального бюджета, предусмотренных по программе «Устойчивое развитие сельских территорий». В 2019 году в рамках национального проекта и вышеназванной федеральной целевой программы планируется строительство двух ФАПов. Кроме того, предстоит проектирование не менее 47 ФАПов.
В Ленинском районе города Ижевска благодаря средствам из резервного фонда Президента Российской Федерации в объёме 274 миллиона рублей завершено строительство поликлиники. Это очень значимое событие. Его ждали много лет.
В 2019 году в Ижевске начнётся строительство лечебного корпуса с поликлиникой Республиканской клинической туберкулёзной больницы. Для этого из федерального бюджета будет привлечено 1,2 миллиарда рублей.
На лечение в Удмуртию
Ещё пять лет назад высокотехнологичную медицинскую помощь в Удмуртии оказывали всего в двух медицинских организациях по 2 профилям. Сегодня – в 10 медицинских организациях государственной системы здравоохранения по 19 профилям.
Всё чаще на лечение в больницы Удмуртии приезжают пациенты из других регионов. В 2018 году уже сто пациентов получили лечение по таким профилям, как ортопедия, сердечно–сосудистая хирургия.
Все ли знают страховую компанию?
Заместитель Председателя Госсовета УР, председатель постоянной комиссии по здравоохранению, демографической и семейной политике Надежда Михайлова высказала мнение:
– Большинство населения и даже депутаты не знают основных положений программы госгарантий. Эта программа вывешена в приёмных отделениях, поликлиниках, но её трудно читать. Поэтому мы решили сделать выдержки из программы. Они должны быть и у депутатов, и у глав администраций. Население должно быть информировано. Многие люди не знают, в какой компании они застрахованы.
Кадры
Выучатся и не уедут?
Благодаря программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер» в 2018 году к работе в сельской местности приступили 40 врачей и 12 фельдшеров.
В 2019 году снимаются возрастные ограничения для тех, кто участвует в программе «Земский доктор»: переехавшие в село или малый город специалисты старше 50 лет тоже смогут получить единовременную выплату. Врачам полагается по 1 миллиону рублей, фельдшерам – по 500 тысяч рублей. В текущем году единовременную компенсационную выплату в республике смогут получить 75 врачей и 40 фельдшеров.
Министерство представило для согласования проект постановления Правительства Удмуртии «О мерах социальной поддержки отдельных категорий медицинских работников бюджетных учреждений здравоохранения Удмуртской Республики». В рамках проекта предусмотрена единовременная денежная выплата в размере 500 тысяч рублей медицинским работникам с высшим образованием и в размере 300 тысяч рублей – фельдшерам, акушеркам, прибывшим на работу в фельдшерско–акушерские пункты.
О том, насколько важно создавать в республике условия для закрепления медицинских кадров, говорил на коллегии и и.о. ректора Ижевской государственной медицинской академии Алексей Шкляев. По итогам приёмной кампании 2018 года только 24 процента абитуриентов ИГМА – жители Удмуртии. Но по целевому приёму на бюджетное обучение принято более 50 процентов абитуриентов из Удмуртской Республики. Более трети бюджетных мест по программам специалитета и по программам ординатуры в Ижевской государственной медицинской академии отдано Минздраву УР.
Алексей Евгеньевич назвал проблемы, решение которых необходимо для выполнения национальных проектов:
– В региональном проекте «Кадры» обозначено создание условий для обучения на клинических базах. Однако от ряда главных врачей мы получаем требования компенсировать коммунальные расходы…
Госзадание по «последиплому» во всех медицинских вузах сокращается. Часть врачей может остаться без бюджетных учебных мест, а значит, не повысив квалификацию, – потерять право на практическую деятельность. Решить эту проблему можно только с помощью Территориального фонда обязательного медицинского страхования.
Проблемы потому и поднимались, чтобы совместно найти их решение. Очень важно, чтобы выпускникам ИГМА хотелось работать именно в Удмуртии.
Фото Сергея Рогозина
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