Для тех, кто не спит. Сколько нужно спать, как спать и что помогает при бессоннице **Мы нередко жертвуем сном, чтобы иметь больше времени для дел и удовольствий. Чем это чревато? Секре...

На здоровье! В Ленинском районе Ижевска откроется долгожданная поликлиника **22 марта начнёт работу поликлиника № 4 на улице Баранова, 40. То, что это событие долгожданное, ска...

Пройдём диспансеризацию в субботу! Очередной «единый день» - 16 марта **В субботу, 9 февраля, прошёл единый день диспансеризации. Впервые это было очень масштабное меропри...