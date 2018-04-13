На экране редакторского макбука появился мужчина, который одной рукой (!) взялся за гриф штанги, отягощённой внушительными «блинами», присел, как обычный тяжелоатлет перед рывком, чуть–чуть качнулся, ловя баланс, и всё его тело как будто вытолкнуло штангу вверх. Ему даже не потребовалось дробить рывок, чтобы сначала принять штангу на грудь, а затем поднять её над головой – его движение было цельным и мощным. И вот уже человек на видео стоит во весь рост, по–прежнему держа на одной руке вес в 50 килограммов.
Задание «УП»
Начинать никогда не поздно
– Мне самому – почти 50 лет, начал тренироваться в 37 и нахожусь в гораздо более хорошей форме, чем лет 15–20 назад. Сейчас я 20 раз приседаю с весом 100 килограммов, чувствую себя лёгким и функциональным. Знаменитый Валентин Дикуль в свои 62 года приседал с весом 450 килограммов. Об этом потенциале человеческого организма я всегда помню и уверен, что в следующие пять или даже десять лет буду прогрессировать. А в нашей стране живуч стереотип – если тебе 50 лет, садись у телевизора, не жди больше ничего от жизни. Почему–то считается, что эффективно тренироваться, не вредя своему здоровью, можно только в молодости. И я хочу убедить людей, что это не так: активный образ жизни доступен большинству из нас. Поэтому я бы хотел, чтобы газета репортажами из тренажёрных залов и интервью со спортсменами–любителями разрушила стереотип об ограничениях, которые накладывает на спортивные тренировки возраст. Начинать никогда не поздно, даже если мысль о преображении своего тела пришла вам накануне выхода на пенсию. Пока ты способен сам вставать с постели и ходить, ты можешь тренироваться! В моём клубе занимается немало людей в возрасте около 50 лет и старше, и они добиваются прекрасных результатов. Самой возрастной моей клиентке, когда она пришла на первое занятие, было 62. Она тренировалась год, и эффект был очевиден – сейчас она, бодрая и полная жизни, колесит по Европе. Другой мой клиент в свои 60 показывал в зале гораздо лучшие результаты, чем его сын, и молодой человек даже стеснялся приходить на общие с отцом тренировки, чтобы не выглядеть в его свете невыгодно.
И ещё я бы хотел, чтобы журналисты рассказали людям, что совсем необязательно тратить деньги на модное спортивное снаряжение, чтобы начать работу над своим телом. Важно не это, а то, насколько систематично и грамотно вы будете тренироваться.
Игорь Егоров: Как от желания тренироваться вы пришли к идее открыть собственный зал?
– До 37 лет я весил 69 килограммов, и мне это не нравилось. Я хотел подкачаться и полтора года занимался в нескольких залах, в том числе в больших и модных. Результат меня не устраивал, но принципы работы человеческого тела я понял. Так я разработал систему тренировок, которые позволяют при минимуме затраченного времени (два часа в день или даже час) заметно изменить своё тело. Сначала пробую всё на себе – если убеждаюсь, что это эффективно, предлагаю другим.
– Но люди же разные. То, что подходит вам, может не сработать на другом человеке.
– Процессы в организме у всех происходят по одинаковым принципам. Мы меняемся, только когда выходим за рамки привычного. Если вы сядете на обычный тренажёр (между прочим, тренажёры были изначально изобретены для реабилитации людей с серьёзными травмами, а не для занятий здоровых людей), эффекта не будет. А ржавая железка даст эффект.
Анна Вардугина: Почему именно ржавая?
– Сейчас это просто метафора. Но несколько лет назад, когда лишних денег на открытие зала не было, я действительно собрал всё «железо» для своего зала своими руками: нашёл подходящий металлолом, сварочный аппарат был в гараже… Сейчас я мог бы поставить профессиональное заводское «железо», но не вижу в этом смысла: конечно, если всё будет новое и блестящее, зал будет выглядеть презентабельнее, но суть тренировок не изменится нисколько.
Нина Пузанова: Когда вы пытались добиться результатов в популярных тренажёрных залах, вам предлагали «химию» для быстрого эффекта?
– Конечно. И чтобы снять с вопроса оттенок провокационности, должен сказать, что «фарма» – это необязательно плохо. Весь современный спорт – это фармакология. И я даже не говорю о выступающих на соревнованиях бодибилдерах, для которых поддержание их особой формы – часть профессии. Есть фармакологические препараты, которые позволяют быстрее устранять небольшие травмы. Кроме того, у каждого человека с возрастом снижается гормональный фон, и «фарма» его регулирует. В США и Западной Европе мужчины с хорошим достатком после 45–50 лет начинают принимать гормонозаместительную терапию, и это позволяет им действительно чувствовать себя лучше. Так что в «фарме», как и во многом другом, важно ответственное использование.
Энвиль Касимов: С появлением нового тела сознание меняется?
– Конечно. За те десять лет, что у меня есть свой зал, я не перестал удивляться, как фантастически меняются приходящие туда люди. Каждый раз это не только внешнее преображение, но и новое отношение к себе и своей жизни. Практически всегда новое тело даёт большую внутреннюю силу, уверенность в себе. Пять или шесть девушек, которые занимались у меня постоянно, развелись. Это происходит так. Через полгода занятий женщина преображается, у неё формируется убеждение, что для значительных изменений достаточно прилагать вполне посильные усилия. И она начинает подталкивать своего мужа – диванного увальня – присоединиться к ней в тренировках. Она уже сильная, причём в первую очередь не физически, а эмоционально. И, конечно, ей нужен рядом не менее сильный мужчина – способный на поступок, готовый двигаться вперёд. И когда её муж отвечает раз за разом, что ему и так неплохо, она уходит, чтобы продолжать это движение вперёд и вверх, но уже без него.
Нина Пузанова: Девушек в вашем зале больше, чем мужчин?
– Да. Сегодня очень много возможностей выглядеть здорово – хорошая одежда, салоны красоты. И девушки, в натуре которых есть амбициозность, делают для себя вывод, что вся эта мода будет смотреться более выигрышно, если каркасом для платьев–волос–туфелек станет красивое тело. И они идут в зал. Даже не для того, чтобы нравиться мужчинам, но чтобы нравиться себе в отражении зеркальной витрины, когда они идут по улице. А наши мужчины более стеснительные, для них кажется странным хотеть любоваться собой. И они не понимают, что изменившаяся женщина хочет видеть рядом с собой не рыхлый мешок, а динамичного, энергичного человека.
– Бывает, что вы сами «за руки» приводите человека на тренировки?
– Как правило, всё же люди приходят сами, потому что достигают внутренней готовности меняться. Но однажды у нас в гаражном комплексе я увидел парня лет 13, в котором почувствовал потенциал. Видно было, что он настоящий лидер, то есть силы воли для тренировок должно хватить. И буквально приволок его в зал. Через два года он погнул мне штангу – столько блинов на неё навесил, что когда поднял её, железный гриф обвис. От своей уличной компании он быстро отдалился – интересы изменились. Последнее, что я о нём знаю – он стал чемпионом республики по армрестлингу.
Игорь Егоров: Для вас тренажёрный зал – бизнес?
– Думаю, нет. Он помогает поддерживать не очень притязательный уровень жизни. У меня в гараже стоит старый УАЗ. Я не вижу смысла обновлять машину, потому что она мне нужна только чтобы выехать на охоту или просто уехать одному на природу на пару дней – перезагрузиться вдали от людей. Такой опыт самостоятельного выживания очень важен: когда никто о тебе не заботится, ты должен сам развести костёр, приготовить еду, обеспечить себе ночлег. Чтобы чувствовать себя хорошо и естественно, человек должен прикладывать усилия для достижения целей. Так заложено природой. Учёные провели эксперимент: поселили крыс в идеальные условия, где всегда было тепло и сухо, еды и воды было в избытке. Вскоре животные погибли: без постоянного решения проблем, без ясной цели жизнь теряет смысл – и прекращается.
– Когда вы начали тренироваться, изменили рацион питания?
– Чтобы набрать хорошую мышечную форму, нужно много есть. Я даже ночью вставал, чтобы покушать. А вот состав еды не менял: ел и ем и сладкое (часто – очень сладкое), и солёное, и горькое, запечённое и жареное. Отказался только от молочных продуктов, даже от творога, который считается ценным источником кальция. Но на самом деле нам столько кальция в организме и не нужно. Кости с возрастом становятся более хрупкими не из–за недостатка кальция, а потому, что в них становится меньше пластического материала. Чтобы его восстановить, нужно употреблять коллаген – а это животная пища, соединительные ткани, хрящи. Натуральный холодец для наших костей полезнее творога.
Животное и человеческое
Анна Вардугина: Вы упомянули, что ездите на охоту…
– Арнольд Шварценеггер говорил, что наше тело предназначено для ежедневной сорокамильной пробежки и охоты на саблезубого тигра. Согласен с ним! Я родился в семье потомственного охотника, в детстве моими игрушками были отстрелянные гильзы от патронов к охотничьему ружью и заячьи лапки. Совсем мальчишкой начал проситься с отцом на охоту, но он сказал, что возьмёт меня с собой только тогда, когда я смогу держать ружьё на вытянутой руке. Я тут же начал тренироваться со старым чугунным утюгом, развивать мускулы рук. Отец обещание выполнил: лет с 14 я уже ходил с ним на рябчиков. Саблезубых тигров в наших лесах нет, но есть медведи и кабаны весом более 300 килограммов. Когда при мне с такого кабана сняли шкуру, я увидел, что его калкан – ороговевший нарост, который защищает его бока и плечи, – выглядит как настоящая броня, да и брякает как доспех.
Энвиль Касимов: Говорят, на охоте ты добываешь секретное зелье.
– Можно и так сказать. Это секрет (или секреция) желёз взрослого бобра, которую в народе называют бобровой струёй. Настойка из неё – очень действенная штука. Когда я впервые поставил такую спиртовую настойку, был уверен, что попробовать не рискну: пахнет она ужасно – мощно, терпко, зверино. И через полгода не решился. А ещё через несколько месяцев начал принимать понемногу и обнаружил, что сосуды и сердце стали реагировать на нагрузки тренировок намного лучше. Сосуды стали чистыми, эластичными, и сердце легче справляется с работой. Если раньше сердце зашкаливало от нагрузок, стучало где–то у горла, то теперь я его не чувствую, тренируюсь, пока мышцы не отказывают.
Игорь Егоров: В чём для вас смысл жизни?
– Большинство действий человека сводится к трём главным вещам: еда, доминантность и воспроизводство. Но в них нет ничего специфически человеческого, так живут все животные. Человеческое в нас только творчество. Я имею в виду широкое значение этого слова – осмысление известных вещей, поиск новых смыслов, создание чего–то, несущего отпечаток твоей личности.
Записала Анна ВАРДУГИНА
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