Э.К.: Кофе пьёшь?
И.С.: Нет, не пью кофе вообще. Привычки, наверно, складываются с детства. С кофе, как и с табаком, у меня не сложились отношения. Связь деда и внука
Э.К.: Не могу не поговорить с тобой о твоём деде, Игоре Сергеевиче Стыценко. Благодаря этому легендарному человеку Ижевский мотозавод занял ведущую роль в космической отрасли страны. Игорь Сергеевич Герой Социалистического Труда. Его «громкое» имя накладывает на тебя ответственность?
И.С.: Конечно. Я его полный тёзка. Помню, как в детстве мы с ним гуляли и к нам постоянно подходили люди. Они здоровались с дедом, интересовались его делами. А потом я спрашивал его: «А кто этот человек? А это кто?». Дедушка знал имя и отчество каждого. Когда дед был жив, я ещё был мальчишкой, поэтому суть всей его работы понять не мог. Это сейчас, вспоминая некоторые ситуации, я могу оценить его вклад в развитие завода.
Справка «УП»
Игорь Сергеевич Стыценко был директором Ижевского мотозавода с 1965 по 1990 годы. За создание аппаратуры для ракет подводного базирования Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 марта 1976 года ему присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».
Э.К.: Он ругал тебя за что-то?
И.С.: Да, мне иногда прилетало от него за шалости, за плохие оценки в школе – учился я так себе. Но меня никогда не били. В семье всё было основано на взаимном уважении.
Э.К.: Не звучали укоры в твой адрес: «Ты же внук того самого? Как можешь получать двойки?».
И.С.: Напоминали о том, что я не должен позорить честь семьи. Это сыграло большую роль в становлении характера, жизненных принципов.
Э.К.: Игорь Сергеевич был знаком с космонавтами? В годы его руководства мотозавод обслуживал космическую отрасль.
И.С.: Завод стал флагманом космической промышленности, и это заслуга дедушки. Под его руководством были созданы уникальные производства. Космонавты никогда не были у нас в гостях, но дед всегда привозил из командировок фотографии с их автографами.
Э.К.: Ты бывал с дедом на заводе?
И.С.: Как-то он провёл меня к себе в кабинет. Была зима, и я бы замёрз ждать его в машине. Но это было всего один раз.
Э.К.: Чему ты научился у деда?
И.С.: Общению. Дед даже малознакомым людям уделял внимание. При необходимости мог и отчитать. За это его уважали. Я, как и дед, следую принципу: большому руководителю не надо быть мягким, но в то же время ни в коем случае нельзя унижать собеседника.
Дело для души
Э.К.: Игорь Сергеевич построил в Ижевске яхт-клуб. Знаю, что и ты увлекаешься большим плаванием. Ты заболел этим делом благодаря клубу?
И.С.: Романтизм мне передался от деда. Яхт-клуб - его последнее крупное творение. А до этого он построил маленькую фанерную яхточку. Соорудил её в своей квартире, а потом спускал с третьего этажа через балкон. Судно было длиной примерно 3,5 метра. Я помню, как мы плавали на ней на Воложке. Благодаря деду и его яхт-клубу я стал мечтать о «большом» плавании.
Э.К.: Ты реализовал свои мечты. Какой выход в «большие» воды наиболее примечателен для тебя?
И.С.: Я дважды выходил в Атлантический океан. Тогда я понял, что в плавании в первую очередь важна сплочённость команды. Приплывёшь ли ты к берегу? Всё зависит от сил экипажа. Многие спрашивают меня: «Для чего ты это делаешь? Океан можно перелететь на самолёте за пару часов». Но меня влекут море и корабли. Я не смогу жить без этой романтики.
Э.К.: Может, надо было пойти в моряки?
И.С.: Я был троечником, и я не стесняюсь этого. За полгода до окончания школы решил пойти в юриспруденцию. Чуть позже понял, что сделал верный выбор. В университете я стал отличником, у меня появилась мотивация.
Э.К.: Какие подарки привозишь семье после морских поездок?
И.С.: Считаю, что самое яркое, что можно привезти из путешествий, – это впечатления. Мне в этом помогает камера. Моё второе хобби – видеосъёмка и монтаж.
Философия жизни
Э.К.: Любишь готовить?
И.С.: До женитьбы я всегда говорил: «Где я и где кухня? Я не буду готовить». Но в последнее время кулинария стала приносить мне удовольствие. Мне нравится на даче готовить рыбу. В детстве я не любил морепродукты. Но когда ты находишься в плавании, то других вариантов обеда нет. Попробовав свежевыловленную рыбу, я понял, что многое упустил в своей жизни. Я запекаю рыбу на открытом огне в фольге, приправляю солью, перцем и розмарином. Всё гениальное просто.
Э.К.: Находишь общий язык со своими детьми? Как относишься к их музыкальным увлечениям?
И.С.: Спокойно отношусь. Дочь увлекается японским роком. Она даже пыталась выучить этот язык. Я нахожу это увлечение полезным. Но я категорически против песен, в которых есть мат. Хотя группу «Ленинград» иногда бывает весело послушать.
Э.К.: Как относишься к социальным сетям?
И.С.: Меня там нет. Я не хочу находиться в публичном пространстве, где собрана негативная информация. Я эти гадости и так вижу каждый день. И тем не менее я не противник соцсетей. Возможно, когда-нибудь на пенсии я стану видеоблогером.
Э.К.: Ты верующий человек?
И.С.: Да. Меня мама окрестила, когда мне было 12 лет. Сначала я не понимал религию, в храм особо не ходил. По-настоящему проникся верой, будучи студентом. Стал задумываться о смысле жизни, о том, как правильно вести себя в мире. Нательный крест всегда со мной.
Э.К.: Какие желания загадаешь золотой рыбке?
И.С.: Хочу, чтобы родственники были здоровы. Хочется понять себя. Зачастую, разобравшись в себе, ты понимаешь суть всего происходящего вокруг.
Э.К.: Приятно побеседовали. Много интересного узнал о тебе. Спасибо.
И.С.: И тебе спасибо за душевный разговор.
Факты:
Игорь Сергеевич Стыценко родился 18 января 1976 года.
В 1998 году окончил юридический факультет Удмуртского государственного университета.
В 2009 году окончил Академию народного хозяйства и госслужбы при Правительстве РФ.
Заместитель генерального директора по правовому обеспечению ООО «КОМОС-Строй».
Депутат Городской думы V созыва.
Подготовила Яна ШАЙМАРДАНОВА
Фото ИА «Сусанин»
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