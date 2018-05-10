Главная » Общество » Игорь Стыценко: «Романтизм мне передался от деда»

Игорь Стыценко: «Романтизм мне передался от деда»

10 мая
0

Депутат Городской думы Ижевска, заместитель генерального директора «КОМОС-Строй» рассказал о том, как легендарный родственник повлиял на его жизнь и откуда появилась тяга к морю.

P80426 110829 Игорь Стыценко: «Романтизм мне передался от деда»

Э.К.: Кофе пьёшь?

И.С.: Нет, не пью кофе вообще. Привычки, наверно, складываются с детства. С кофе, как и с табаком, у меня не сложились отношения. Связь деда и внука

Э.К.: Не могу не поговорить с тобой о твоём деде, Игоре Сергеевиче Стыценко. Благодаря этому легендарному человеку Ижевский мотозавод занял ведущую роль в космической отрасли страны. Игорь Сергеевич Герой Социалистического Труда. Его «громкое» имя накладывает на тебя ответственность?

И.С.: Конечно. Я его полный тёзка. Помню, как в детстве мы с ним гуляли и к нам постоянно подходили люди. Они здоровались с дедом, интересовались его делами. А потом я спрашивал его: «А кто этот человек? А это кто?». Дедушка знал имя и отчество каждого. Когда дед был жив, я ещё был мальчишкой, поэтому суть всей его работы понять не мог. Это сейчас, вспоминая некоторые ситуации, я могу оценить его вклад в развитие завода.

Справка «УП»

Игорь Сергеевич Стыценко был директором Ижевского мотозавода с 1965 по 1990 годы. За создание аппаратуры для ракет подводного базирования Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 марта 1976 года ему присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

Э.К.: Он ругал тебя за что-то?

И.С.: Да, мне иногда прилетало от него за шалости, за плохие оценки в школе – учился я так себе. Но меня никогда не били. В семье всё было основано на взаимном уважении.

Э.К.: Не звучали укоры в твой адрес: «Ты же внук того самого? Как можешь получать двойки?».

И.С.: Напоминали о том, что я не должен позорить честь семьи. Это сыграло большую роль в становлении характера, жизненных принципов.

Э.К.: Игорь Сергеевич был знаком с космонавтами? В годы его руководства мотозавод обслуживал космическую отрасль.

И.С.: Завод стал флагманом космической промышленности, и это заслуга дедушки. Под его руководством были созданы уникальные производства. Космонавты никогда не были у нас в гостях, но дед всегда привозил из командировок фотографии с их автографами.

Э.К.: Ты бывал с дедом на заводе?

И.С.: Как-то он провёл меня к себе в кабинет. Была зима, и я бы замёрз ждать его в машине. Но это было всего один раз.

Э.К.: Чему ты научился у деда?

И.С.: Общению. Дед даже малознакомым людям уделял внимание. При необходимости мог и отчитать. За это его уважали. Я, как и дед, следую принципу: большому руководителю не надо быть мягким, но в то же время ни в коем случае нельзя унижать собеседника.

Дело для души

Э.К.: Игорь Сергеевич построил в Ижевске яхт-клуб. Знаю, что и ты увлекаешься большим плаванием. Ты заболел этим делом благодаря клубу?

И.С.: Романтизм мне передался от деда. Яхт-клуб - его последнее крупное творение. А до этого он построил маленькую фанерную яхточку. Соорудил её в своей квартире, а потом спускал с третьего этажа через балкон. Судно было длиной примерно 3,5 метра. Я помню, как мы плавали на ней на Воложке. Благодаря деду и его яхт-клубу я стал мечтать о «большом» плавании.

Э.К.: Ты реализовал свои мечты. Какой выход в «большие» воды наиболее примечателен для тебя?

И.С.: Я дважды выходил в Атлантический океан. Тогда я понял, что в плавании в первую очередь важна сплочённость команды. Приплывёшь ли ты к берегу? Всё зависит от сил экипажа. Многие спрашивают меня: «Для чего ты это делаешь? Океан можно перелететь на самолёте за пару часов». Но меня влекут море и корабли. Я не смогу жить без этой романтики.

Э.К.: Может, надо было пойти в моряки?

И.С.: Я был троечником, и я не стесняюсь этого. За полгода до окончания школы решил пойти в юриспруденцию. Чуть позже понял, что сделал верный выбор. В университете я стал отличником, у меня появилась мотивация.

Э.К.: Какие подарки привозишь семье после морских поездок?

И.С.: Считаю, что самое яркое, что можно привезти из путешествий, – это впечатления. Мне в этом помогает камера. Моё второе хобби – видеосъёмка и монтаж.

Философия жизни

Э.К.: Любишь готовить?

И.С.: До женитьбы я всегда говорил: «Где я и где кухня? Я не буду готовить». Но в последнее время кулинария стала приносить мне удовольствие. Мне нравится на даче готовить рыбу. В детстве я не любил морепродукты. Но когда ты находишься в плавании, то других вариантов обеда нет. Попробовав свежевыловленную рыбу, я понял, что многое упустил в своей жизни. Я запекаю рыбу на открытом огне в фольге, приправляю солью, перцем и розмарином. Всё гениальное просто.

Э.К.: Находишь общий язык со своими детьми? Как относишься к их музыкальным увлечениям?

И.С.: Спокойно отношусь. Дочь увлекается японским роком. Она даже пыталась выучить этот язык. Я нахожу это увлечение полезным. Но я категорически против песен, в которых есть мат. Хотя группу «Ленинград» иногда бывает весело послушать.

Э.К.: Как относишься к социальным сетям?

И.С.: Меня там нет. Я не хочу находиться в публичном пространстве, где собрана негативная информация. Я эти гадости и так вижу каждый день. И тем не менее я не противник соцсетей. Возможно, когда-нибудь на пенсии я стану видеоблогером.

Э.К.: Ты верующий человек?

И.С.: Да. Меня мама окрестила, когда мне было 12 лет. Сначала я не понимал религию, в храм особо не ходил. По-настоящему проникся верой, будучи студентом. Стал задумываться о смысле жизни, о том, как правильно вести себя в мире. Нательный крест всегда со мной.

Э.К.: Какие желания загадаешь золотой рыбке?

И.С.: Хочу, чтобы родственники были здоровы. Хочется понять себя. Зачастую, разобравшись в себе, ты понимаешь суть всего происходящего вокруг.

Э.К.: Приятно побеседовали. Много интересного узнал о тебе. Спасибо.

И.С.: И тебе спасибо за душевный разговор.

Факты:

Игорь Сергеевич Стыценко родился 18 января 1976 года.

В 1998 году окончил юридический факультет Удмуртского государственного университета.

В 2009 году окончил Академию народного хозяйства и госслужбы при Правительстве РФ.

Заместитель генерального директора по правовому обеспечению ООО «КОМОС-Строй».

Депутат Городской думы V созыва.

Подготовила Яна ШАЙМАРДАНОВА

Фото ИА «Сусанин»

Комментарии

нет комментарев

Написать комментарий

Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети

Войти через Facebook Войти через Vkontakte Войти через Twitter Войти через Google Войти через Yandex

Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.

Автор статьи

Яна Шаймарданова Все материалы этого автора

Читать также

Митрополит Ижевский и Удмуртский Викторин принимает поздравления
10 мая
Сегодня митрополит Ижевский и Удмуртский Викторин отмечает 65-летие со дня рождения. Главу Удмуртской...
Личная Победа. Бессмертный полк газеты «Удмуртской правды»
10 мая
День Победы не состоялся бы без мужества наших отважных воинов. Миллионы мужчин воевали на фронтах Ве...
Подвиг боевой и трудовой не забудем никогда. Сарапульский электрогенераторный завод чтит своих ветеранов
10 мая
В эти дни вся Россия вспоминает героев Победы – тех, кто подарил нам мир и возможность жить в свободн...
Третий лишний. Собственники могут платить за воду, газ и отопление напрямую поставщикам
10 мая
В апреле вступил в силу новый федеральный закон, согласно которому потребители коммунальных услуг мог...

Вопросы и ответы Rss

вопрос 21 июня 2016
О строительстве Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков
ответ
вопрос 24 мая 2016
В размере 60 процентов от заработка
ответ
вопрос 24 мая 2016
Хочу узнать, откуда я родом и кто мой отец
ответ
вопрос 27 апреля 2016
ответ
Задать вопрос

Час письма Rss

Любовь Ионова, Борис Решетников, Анна Кузнецова, Любовь Репина, Вероника Санникова, Мария Шелемова, пос. Кизнер
«Наша работа - о людях забота»
Юрий ПОЛУПУДНОВ, г. Самара
Заехал к другу в Акилово
Светлана РОДИОНОВА, г. Сарапул
Не называйте «детьми войны»
Тимиргузяль Гафурова
Праздничный маршрут
Написать письмо