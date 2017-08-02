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Игорь Шувалов высоко оценил продукцию предпринимателей Удмуртии

1 августа
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Первому вице-премьеру представили проекционные дисплеи для автомобилей, очки виртуальной реальности и другие перспективные проекты

Nik 0826 %d0%ba%d0%b0%d1%80%d0%b8%d0%bf%d0%be%d0%b2 Игорь Шувалов высоко оценил продукцию предпринимателей Удмуртии

Сегодня первому вице-премьеру Игорь Шувалову перед презентацией карты инвестиционных возможностей региона была продемонстрирована высокотехнологичная продукция малого и среднего бизнеса Удмуртской Республики, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

Генеральный директор компании Hudway Иван Клабуков представил первому вице-премьеру портативный проекционный дисплей, позволяющий водителю видеть все навигационные автомобильные данные в одном месте. Он устанавливается перед лобовым стеклом, на уровне глаз водителя.

Иван Клабуков рассказал Игорю Шувалову, что Hudway ведёт переговоры с АВТОВАЗом, чтобы запустить с российским автопроизводителем совместный проект.

«Опции, которые стоят в машине за 2 тысячи долларов, вы можете купить за 12 тысяч рублей», - сказал предприниматель.

Также в Ижевске Игорю Шувалову свои проекты представили компаний по производству рубашек по индивидуальным меркам, оборудования для нефтегазовых компаний, обжаренного кофе и команда производителей очков виртуальной реальности. Картонный каркас со специальной оптикой является футляром, куда ставится мобильный телефон с установленным приложением дополненной реальности. Надевая очки, пользователь оказывается в виртуальном 3-D пространстве.

Игорь Шувалов напомнил, что около трёх лет назад глава Сбербанка Герман Греф подарил членам правительства такие очки.

«Серьёзный качественный рывок за три года», - сказал первый заместитель Председателя Правительства России, примерив очки. Он уточнил, отечественный ли это продукт.

Представитель компании отметил, что очки полностью производятся из российских комплектующих. Стоимость их в рознице составляет 300 рублей.

Общаясь с Константином Симоненко из НПО "Гидросистемы", Игорь Шувалов уточнил, сколько человек работает в этой компании-разработчике гидравлического оборудования.

Глава компании сказал, что компания - представитель малого бизнеса с оборотом 120 млн рублей.

«Вам надо с корпорацией (малого и среднего бизнеса - прим.) работать. В том числе, и в части доступа к закупкам»,- отметил первый вице-премьер.

Фото: Пресс-служба главы и правительства УР

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