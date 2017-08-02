Вечером 1 августа Первый заместитель Председателя Правительства России Игорь Шувалов и временно исполняющий обязанности Главы республики Александр Бречалов подвели итоги рабочего дня и рассказали представителям СМИ о своих впечатлениях, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
"В Удмуртии огромные возможности и промышленного, и сельскохозяйственного развития, развития малого и среднего бизнеса, - сказал Игорь Шувалов. - Сегодня руководитель республики и его команда показали, что у них имеется в разработке. За четыре месяца были исследованы возможности всех муниципальных образований. Это очень сложная работа. И то, что мы сегодня видели в рамках презентации, - итог совместной работы".
Он заметил, что удалось познакомиться с молодыми предпринимателями, занимающимися развитием инновационного бизнеса. Его удивил Иван Клабуков, который необычным способом смог добиться финансирования своего проекта, теперь поставляет продукцию во многие страны. Возможность стать его партнёром рассматривает АвтоВАЗ. Предприниматели республики стараются сократить издержки и сделать продукцию высококачественной и доступной. "Я увидел инициативу, реальный интерес и готовность двигаться вперёд. Нам были представлены и крупные проекты, это агропромышленные холдинги, переработка и производство продуктов питания, большие машиностроительные заводы и корпорации. Территория региона достаточно компактна, удобна для управления, для освоения и размещения производственных мощностей", - подчеркнул вице-премьер. Он выразил надежду, что инвестиционные возможности будут реализованы и положительно скажутся на благосостоянии людей. Республика получит совершенно иной экономический облик, хотя для этого потребуются годы. Думаю, через десятилетие Удмуртия будет уютным, хорошим, благоустроенным субъектом Российской Федерации, отметил Игорь Шувалов.
На вопрос журналистов о дальнейшей работе с потенциальными инвесторами Александр Бречалов сказал, что республика теперь работает в режиме "одного окна", для этого создаётся Корпорация развития. "Пока сделан первый шаг. Четыре месяца сложной и кропотливой работы. Ведь надо было не только инвентаризацию проектов провести, но и подвигнуть на эту работу глав муниципальных образований. Считаю, что у нас получилось слиться в единую команду", - подчеркнул врио Главы УР.
Сейчас главная задача - реализовать все проекты. К ним есть интерес. Необходимо работать с российскими инвесторами, готовить бизнес-миссии в европейские и азиатские страны."Всё это будем делать. Несмотря на то, что республика показывает уверенный рост практически по всем направлениям, мы этим не довольны. Для того, чтобы конкурировать, надо расти как минимум в два раза быстрее", - заявил руководитель Удмуртии.
Фото: Пресс-служба Главы и Правительства УР
Комментарии
Написать комментарий
Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети
Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.