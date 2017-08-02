Первый вице-премьер Правительства России Игорь Шувалов и полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич прибыли в Ижевск. Они посетят презентацию карты инвестиционных возможностей #ИнвестируйвУдмуртию, передает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.
Проект представит руководитель республики Александр Бречалов. В презентации участвуют более 250 представителей бизнеса и различных ведомств федерального и регионального уровня, руководителей крупных российских компаний, инвесторов и бизнесменов, представителей правительств регионов Приволжского федерального округа, Крыма, Севастополя и Москвы по работе с инвесторами. Также в мероприятии примут участие делегации из Китая, Индии, ряда европейских стран, представители крупнейших инвестиционных сообществ, таких как Национальная ассоциация бизнес-ангелов (НАБА).
Напомним, в течение трёх месяцев эксперты проводили анализ возможностей республики для новых инвестиционных проектов, предварительно побывав в каждом муниципальном образовании.
В результате проведения исследования получена информация и сформированы предложения по 374 инвестиционным площадкам, являющимся потенциально привлекательными для реализации инвестиционных проектов на территории Удмуртии.
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