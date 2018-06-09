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Игорь Шпектор: «Будем помогать…»

8 июня
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Председатель Комиссии по ЖКХ Общественной палаты РФ проинспектировал объекты коммунальной инфраструктуры Удмуртии.

3 Игорь Шпектор: «Будем помогать…»

На этой неделе Удмуртию с трёхдневным рабочим визитом посетил, пожалуй, самый известный российский общественник в сфере городского хозяйства, председатель комиссии Общественной палаты РФ по ЖКХ, строительству и дорогам Игорь Шпектор. Цель приезда – оценить работу региональных властей в сферах ЖКХ и дорожного строительства. Результаты своей инспекционной поездки он представит президенту страны. Бывало и так, что после его докладов некоторые недобросовестные руководители городов и субъектов РФ покидали свои посты.

В Удмуртии Игорь Шпектор посетил несколько предприятий ЖКХ в Ижевске и Можге. Инженер по образованию, он лично оценил, как в регионе идёт модернизация объектов коммунальной инфраструктуры, ведётся капитальный ремонт многоквартирных домов, решаются вопросы по переселению граждан из ветхого и аварийного жилого фонда, ремонтируются дороги и благоустраиваются дворы и общественные пространства. Он также неформально пообщался с местными жителями и общественниками.

Комментируя первые итоги визита в Удмуртию, общественник подчеркнул, что в республике ведётся большая работа по модернизации коммунальной инфраструктуры, и региональные власти здесь движутся в правильном направлении, но справиться со всем ворохом накопленных проблем без помощи федерального центра им вряд ли удастся.

– Конечно, проблем в республике много. Например, вчера мы были в Можге, и там сточные воды сбрасываются в реку без очистки. Это полный беспредел. Нужно строить новые очистные сооружения, но республике этот объект в одиночку не потянуть, нужна федеральная поддержка. С такой же проблемой сталкиваются и другие города республики. Я являюсь также членом наблюдательного совета Фонда содействию реформирования ЖКХ, заместителем председателя Общественного совета при Министерстве строительства и ЖКХ РФ, членом межведомственной рабочей группы по вопросам ЖКХ при Правительстве России, поэтому буду поднимать этот вопрос в правительстве страны. Напишу письма в Минприроды и премьеру Медведеву, буду поднимать вопрос продолжения федеральной программы «Чистая вода». В Удмуртии ужасные дороги, и я считаю, что надо увеличивать республике финансирование по федеральной программе «Безопасные дороги»… Сегодня мы встречаемся с Александром Бречаловым, в Удмуртии он работает недавно, но очень грамотный и толковый руководитель, великолепный организатор. Мне пришлось поработать с ним. Поэтому мы все с ним обсудим и будем помогать,– сказал Игорь Шпектор.

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Автор статьи

021 Надежда БОНДАРЕНКО Все материалы этого автора

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