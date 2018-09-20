Главная » Общество » Игорь Маковский назначен генеральным директором МРСК Центра и займется цифровизацией электросетей в регионах ЦФО и ПФО

Игорь Маковский назначен генеральным директором МРСК Центра и займется цифровизацией электросетей в регионах ЦФО и ПФО

19 сентября
0

Игорь Маковский, ранее возглавлявший «Янтарьэнерго», приступит к обязанностям генерального директора МРСК Центра.

21 Игорь Маковский назначен генеральным директором МРСК Центра и займется цифровизацией электросетей в регионах ЦФО и ПФО

Совет директоров МРСК Центра согласовал его назначение с 19 сентября 2018 года на позицию главы МРСК Центра, в настоящий момент являющейся также единоличным исполнительным органом МРСК Центра и Приволжья (все компании входят в группу «Россети»). МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья предоставляют услуги по передаче и распределению электроэнергии, а также технологическому присоединению к электросетям в 20 регионах Центрального и Приволжского федеральных округов.

В новой должности Игорю Маковскому поручено тиражировать успешный опыт, полученный в Калининградской области, в части повышения эффективности, надежности и качества электроснабжения потребителей всех категорий, уделив особое внимание реализации стратегии группы «Россети» по построению в России до конца 2030 года интеллектуального электросетевого комплекса.

«Игорь Маковский имеет 15-летний стаж работы в энергетике. Он отлично проявил себя на посту генерального директора «Янтарьэнерго». Под его руководством были безупречно выполнены все поставленные государственные задачи, начиная от строительства необходимой для ввода в эксплуатацию новых объектов генерации сетевой инфраструктуры, заканчивая подготовкой и проведением мероприятий Чемпионата Мира по футболу 2018. За счет реализации мероприятий в рамках построения цифровой сети на территории региона достигнут беспрецедентный уровень надежности энергоснабжения потребителей. «Янтарьэнерго» стала первой компанией в группе «Россети», полностью завершившей пилотный проект по созданию «Цифрового РЭС» в двух районах Калининградской области.

Энергетики «Янтарьэнерго» достойно справились с работами в рамках Всероссийских учений в Республике Дагестан и показали один из самых лучших результатов среди дочерних компаний группы «Россети». Игорь Маковский ответственен, инициативен, нацелен на результат, и что на мой взгляд, особенно важно, не боится сложных задач и амбициозных вызовов», - прокомментировал назначение генеральный директор компании «Россети» Павел Ливинский.

Компания «Янтарьэнерго» под руководством Игоря Маковского на протяжении нескольких лет является неизменным лидером в группе «Россети» по повышению показателей надежности и качества электроснабжения потребителей всех категорий. За этот период благодаря новым подходам к подготовке и управлению энергообъектами сетевой инфраструктуры, не взирая на рост числа опасных метеоявлений, аварийность в сетях снижена более чем в 15 раз. За этот же период показатели Пsaidi (длительность технологических нарушения) и Пsaifi (частота технологических нарушений) улучшены в целом по Калининградской области в 2 раза.

Внедрение передовых технологий как в производственный процесс, так и в систему управления позволили «Янтарьэнерго» стабилизировать финансовое положение.

Эффективность реализованного «Янтарьэнерго» под руководством Маковского комплекса мер на территории Калининградской области настолько существенна, что принято решение о распространении опыта на всей территории России.

Региональные власти не раз отмечали значительный вклад «Янтарьэнерго» и лично Игоря Маковского в создание современной инфраструктуры в Калининградской области и раскрытие потенциала самой западной территории страны.

«Впервые за долгие годы энергетики Калининградской области работают с опережением своих планов, способствуя социально-экономическому развитию всего нашего региона. Яркий пример – строительство подстанций для обеспечения электроснабжения индустриальных парков, а также подстанция «Береговая», построенная к ЧМ-2018. И регион, и инвесторы получают свободную электрическую мощность под перспективные проекты. Видно, что под руководством Игоря Маковского у Правительства Калининградской области и «Янтарьэнерго» была одна общая цель – создание условий для развития территории и комфортной жизни калининградцев», - сказал губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

Сегодня перед МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья стоит масштабная задача по переходу на цифровой режим работы, изменения затронут все сферы электросетевого комплекса, потребуют нестандартного мышления, принципиально новых решений при планировании и эксплуатации, а также изменений в структуре энергетических компаний.

Игорь Маковский обладает всеми необходимыми качествами и опытом для успешной реализации намеченных планов по повышению эффективности и надежности электросетей в регионах Центрального и Приволжского федерального округов.

Комментарии

нет комментарев

Написать комментарий

Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети

Войти через Facebook Войти через Vkontakte Войти через Twitter Войти через Google Войти через Yandex

Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.

Автор статьи

Screenshot 6 Администратор сайта Все материалы этого автора

Читать также

Скоро потеплеет. Тепло придёт во все дома Ижевска в течение двух недель
20 сентября
**В понедельник в столице Удмуртии начался отопительный сезон. Программа запуска отопления рассчитана...
Оружейная Удмуртия в федеральной повестке. Деловая программа стала особенностью празднования Дня оружейника в Удмуртии
20 сентября
**На Центральной площади столицы Удмуртии открылась выставка военной техники заводов Удмуртии и ретро...
Оружейники на приёме у Главы Удмуртии. Большой праздник для людей труда
20 сентября
**Торжественный приём в честь Дня оружейника прошёл в Резиденции Главы Удмуртской Республики. На нём ...
Быть вместе интересно. Более трёх тысяч ижевчан поддержали проект #НаРавных
20 сентября
**В субботу, 15 сентября, в фан-зоне парка им. Кирова прошло очень значимое и, как оказалось, нужное ...

Вопросы и ответы Rss

вопрос 21 июня 2016
О строительстве Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков
ответ
вопрос 24 мая 2016
В размере 60 процентов от заработка
ответ
вопрос 24 мая 2016
Хочу узнать, откуда я родом и кто мой отец
ответ
вопрос 27 апреля 2016
ответ
Задать вопрос

Час письма Rss

Любовь Ионова, Борис Решетников, Анна Кузнецова, Любовь Репина, Вероника Санникова, Мария Шелемова, пос. Кизнер
«Наша работа - о людях забота»
Юрий ПОЛУПУДНОВ, г. Самара
Заехал к другу в Акилово
Светлана РОДИОНОВА, г. Сарапул
Не называйте «детьми войны»
Тимиргузяль Гафурова
Праздничный маршрут
Написать письмо