**Вчера, 6 сентября 2018 года, депутат Госдумы Российской Федерации Игорь Сапко в рамках региональной...

**Подведены итоги 10-летней работы региональной и местных общественных приемных в Удмуртской Республи...

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook....