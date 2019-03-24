Задача регионального отделения партии «Единая Россия» - помочь каждому человеку «здесь, сегодня и сейчас» В четверг, 21 марта, в Государственном Театре оперы и балета им. П.И. Чайковского состоялось расширен...

Нацпроекты — не про деньги, а про людей. В Москве 7—8 февраля прошёл съезд Общероссийского конгресса муниципальных образований, в котором учас...

Главой Юкаменского района избран Константин Бельтюков **Сегодня в Юкаменском состоялась сессия районного совета депутатов, на которой был избран глава муни...