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Игорь Комаров дал старт окружному фестивалю «Театральное Приволжье»

28 марта
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Школьные и студенческие театры со всего округа покажут, на что они способны и получат возможность заслужить народное признание.

D1zq6mistxo Игорь Комаров дал старт окружному фестивалю «Театральное Приволжье»

27 марта 2019 года Игорь Комаров посетил Нижегородский театр «Комедiя» и перед началом спектакля поздравил зрителей и актеров с Днем театра.

В своем выступлении полпред напомнил, что Указом Президента России Владимира Путина 2019 год в Российской Федерации объявлен Годом театра. Игорь Комаров отметил, что в Приволжском федеральном округе ведется работа по поддержке самых разных инициатив, связанных с театральной деятельностью, но особое внимание уделяется молодежи и ее вовлечению в театральную среду.

Полномочный представитель Президента РФ в ПФО объявил, что в округе стартует фестиваль школьных и студенческих коллективов «Театральное Приволжье», который в 2019 году может объединить более тысячи школьных и 130 студенческих театров из регионов ПФО и станет одним из главных культурных событий округа.

Фестиваль включает региональные этапы, где будут определяться сильнейшие коллективы каждого из 14 субъектов ПФО, и окружной этап, по итогам которого объявят победителей в номинациях «Лучший спектакль», «Лучшая режиссерская работа», «Лучший актер», «Лучшая актриса». Постановки театров-финалистов будут транслироваться по телевидению и в интернете.

В Удмуртии, по словам Министра культуры Владимира Соловьева, действует около 100 детских и около 30-ти студенческих театральных коллективов. Все они смогут принять участие в региональном отборочном туре окружного фестиваля, лучшие пройдут в финал. Победители будут выбираться уже не членами жюри, а народным голосованием.

Мероприятие в подобном формате в округе будет проводиться впервые, но в перспективе планируется придать фестивалю ежегодный характер и расширить круг его участников.

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Автор статьи

Пресс-служба полпреда Президента России в ПФО Все материалы этого автора

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