Глазов - удивительный город. Маленький и совсем негромкий, несет в себе высокий генетический код - он обладает способностью рождать прекрасные таланты. И пусть эти люди, как правило, начинают сиять на звездном небосклоне уже после того, как покинут свой отчий порог, но родной город любить не перестают.
И вот что для каждого из них характерно: где бы они ни жили, в каких столицах мира ни сложилась бы их звездная судьба, никто никогда не прячет в глубинах своих биографий простого, но такого светлого названия города, в котором они родились и начались как будущие носители громких имен.
Каждый раз, приезжая в Россию, известный на весь мир художник Игорь Бабайлов обязательно бывает в Глазове. И всегда приходит в детскую художественную школу, с которой когда-то начинался его путь в мир большого искусства, чтобы дать детям мастер-класс.
Секреты мастерства
Высокий, импозантный, рыжие кудри, на шее – атласное черное кашне и очень добрый светлый взгляд из-за очков. Признаться, ждал от его встречи с учениками, от мастер-класса, который он давал, какой-то помпезности, важности. Но Игорь Валерьевич - спокойный, доступный, взял в руки карандаш, поприветствовал ребят и приступил к творчеству.
Всякий раз именитому выпускнику «художки» позируют известные люди Глазова. И в этом году Игорь Бабайлов писал портрет одного из руководителей городских предприятий. Перед нами стоял и передавал ребятам секреты живописи не только мастер, но и учитель, доходчиво рассказывая о тех или иных приемах рисования, тонкостях теневых переходов, о необходимости и умении отдыхать у полотна…
Мастер комментирует некоторые моменты работы, понятные юным художникам. Они сидят, как завороженные! И снимают, снимают его фотокамерами своих мобильных телефонов.
– У меня в жизни было много школ, - рассказывал мне потом Игорь Бабайлов. - Но самые главные и важные - в Глазове, средняя школа № 2 и художественная. В «художке» мне необычайно повезло на настоящих мастеров. Я и сегодня пользуюсь советами моего первого учителя, члена Союза художников России Владимира Федоровича Семакина.
– Игорь Валерьевич, как вы ощущаете Глазов?
– Это когда что-то щемит и щиплет душу. Глазов - это самое главное, здесь со мной случилось все - от рождения до творчества. Когда я еду в Глазов и вдруг вижу из окна поезда корпуса «Химмаша», внутри все замирает... Всегда, везде, всем я говорю, что моя родина - Глазов. И я этим горжусь.
– Вы – автор многих портретов лидеров мирового сообщества, у вас не одна тысяча работ, выполненных в различных стилях. Интересно, есть ли среди них те, которыми вы особенно гордитесь?
– Все, что я написал, сделано с любовью. Любой труд должен приносить радость. Этому меня научила моя мама, мои учителя, к этому через сомнения, переживания, каждодневный труд пришел и я. Где бы ни находился, постоянно делаю наброски карандашом.
Родина, мама, семья
– Игорь Валерьевич, в 1989 году с вашей будущей супругой вы приехали в Канаду, год спустя приняли решение работать за океаном. Интересно, изменилось ли за эти годы ваше восприятие мира? На каком языке вы сегодня думаете?
– Где бы я ни был, моя душа и сердце всегда были и будут с Россией. Как русский художник на Западе я всегда видел свою миссию в поддержании высочайшего статуса России в глазах американцев, несмотря ни на какие разногласия.
Прекрасно понимаю, что самыми большими ценностями для нормального человека остаются такие понятия, как Родина, мама, семья. Знаю, что моя мама всегда ждет в гости своего сына, любит и вечно волнуется за меня, как за маленького. Так что в эти дни я приехал в Глазов прежде всего на день рождения мамы.
На каком языке я думаю? К радости или сожалению, но думаю сегодня я в основном на английском. Никуда от этого не деться: на английском постоянно приходится общаться, читать лекции в университетах, выступать на симпозиумах и конференциях.
Вы, должно быть, обратили внимание: когда я давал мастер-класс ребятам детской художественной школы, нередко сбивался на английскую речь, порой не мог подобрать необходимую фразу, термин, чтобы поточнее высказать свою мысль. Но, поверьте, русский язык не забыл. Достаточно грамотно пишу и знаю, где ставить тире или запятые, по-прежнему с удовольствием читаю русскую литературу.
Сила символов
Особое место в творчестве Игоря Бабайлова занимают портреты мировых религиозных деятелей. Необычайно искренними и одухотворенными получились у мастера портреты пап Иоанна Павла II и Бенедикта XVI. Обе работы выполнены по заказу Ватикана.
В 2011 году Игорь Валерьевич удостоен особого титула «Живущий мастер» от Центра художественного Возрождения.
В 2012 году, когда отмечалось воссоединение Русской православной церкви в Отечестве и за рубежом, митрополит Иларион, возглавляющий зарубежную церковь, преподнес в дар патриарху Кириллу его портрет работы Игоря Бабайлова.
– Патриарх Кирилл высоко оценил мою работу, сказал, что это – лучший портрет, который когда-либо был написан с него, - рассказывает художник. - В каждой своей работе я использую силу символов. Вот почему на моем портрете патриарх изображен на фоне «Троицы» Рублева, символа русской культуры, истории и религии. Виден Храм, к которому ведут все дороги, река – как символ вечности.
– Говорят, кому многое дано, с того много и спросится. Что важно для вас?
– Быть самим собой. Не бояться отдавать, не думая, получишь ли ты что-то взамен. Много лет занимаюсь благотворительностью, помогаю российским детским домам. В конечном счете, все это возвращается…
Галерея портретов
Сегодня Игорь Бабайлов - известный в мире художник. Он много лет жил в Канаде, сейчас – в Соединенных Штатах Америки. Его персональные выставки посещают ведущие художники планеты. Он преподает во Флорентийской академии художеств. Обладатель Гран-при международного конкурса портретистов и многих других первых премий на самых престижных конкурсах.
Бабайлов писал портреты Президента России Владимира Путина и патриарха Кирилла, Михаила Калашникова и Хиллари Клинтон, индейского вождя Андрю Мэрэкла, легенды канадского хоккея Бобби Халла, ставшего его другом, и президента США Джорджа Буша, многих других известнейших людей.
– Как вы находите героев для портретов?
– Как правило, герои ищут меня. Заказов хватает. Без работы не сижу.
– Слышал, в детстве у вас было прозвище «Бобби Халл» по имени канадского хоккеиста.
– Да, такое было. В детстве очень любил смотреть хоккей и видел по телевизору виртуозную игру канадца Бобби Хала. Тот всегда жевал на льду жвачку. Мне хотелось быть на него похожим, но поскольку жевательной резинки тогда в стране не было, я жевал полиэтиленовую пробочку. Вот Владимир Федорович Семакин и прозвал меня Бобби Халлом. И ведь надо ж такому случиться: приехал в Канаду, и меня познакомили с этой мировой легендой и попросили написать его портрет. С тех пор мы друзья, все праздники, события отмечаем семьями.
СПРАВКА УП:
На выбор Игоря Бабайлова стать художником во многом повлиял его отец Валерий Валерьянович. Он был одним из основателей детской художественной школы в Глазове, Игорь был в ее первом выпуске.
А поверить в свои силы и талант помогла мама Игоря Роза Васильевна, к которой он до сих пор очень привязан.
Кто знает, как бы сложилась его судьба, если бы Роза Васильевна не увидела в одной из центральных газет объявление о конкурсном наборе юных художников в школу при Суриковском училище. Увидела поздно: все сроки подачи документов уже прошли. Но она взяла работы сына, поехала в Москву, уговорила членов приемной комиссии просто посмотреть, как и что пишет ее Игорь, и....
Так в 1979 году Игорь был зачислен в Московскую художественную школу на единственное вакантное место. Желающих попасть туда была тысяча человек.
Николай ПОТЕМКИН
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