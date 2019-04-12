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«Идём в гости к ёжику». В детской поликлинике у каждого этажа – своя зверушка

12 апреля
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– Потрясающе! Не похоже, что мы в поликлинике, – женщина, пришедшая с маленьким ребёнком на приём к врачу, не скрывала положительных эмоций.

В детской поликлинике ижевской Городской клинической больницы № 8 уютно, удобно, нет очередей.

1547220857 716978 63 «Идём в гости к ёжику». В детской поликлинике у каждого этажа – своя зверушка

Цветные корешки

На фоне больших часов – стойка администратора. Стеллажей с медицинскими картами тут нет. К администратору Людмиле Комлевой подходят те, кто пришёл на первичный приём, и Людмила Валентиновна помогает им сориентироваться. Если подросток или многодетная мама забыли, в каком кабинете их ждут, администратор подскажет. А приёмом вызовов врача на дом теперь занимается колл-центр.

Медицинские карты находятся в хранилище. Допустим, ребёнок записан на приём к доктору на 8 часов 50 минут. Ещё накануне администратор найдёт его карту и карты других пациентов этого участка, а утром медсестра их возьмёт. Найти карты нетрудно, перебирать их не надо: корешки карт детей, относящихся к разным педиатрическим участкам, разные и по цвету, и по рисунку. На корешке же – и первая буква фамилии ребёнка, год его рождения.

Неотложная помощь

– Всех первичных больных принимаем в кабинете неотложной помощи, – поясняет врач-педиатр Наталья Видякина. – Раньше экстренные больные обращались вначале в регистратуру, там выясняли, кто из докторов может принять. Потом пациенту приходилось ждать, когда его пригласят в кабинет врача. А сейчас пациент сразу идёт в кабинет неотложной помощи. Тут же – процедурный кабинет. В нём и ингаляцию сделают, и инъекцию…

Настойчиво вызывали «скорую помощь» для ребёнка с интоксикацией, сильной рвотой. Первую помощь оказали ему в поликлинике, а затем «скорая» отвезла ребёнка в инфекционную клинику.

На прививку без проблем

Сначала опыт бережливого производства нарабатывали поликлиники, участвовавшие в пилотном проекте, а затем эти знания, умения тиражировались. Детская поликлиника, о которой тут речь, как раз не пилотная, а «тиражируемая». Интересуюсь, с какими вопросами обращались в детскую поликлинику Городской клинической больницы № 7, которая являлась пилотной.

– Мы спрашивали, как оптимизировать вакцинопрофилактику, чтобы – без очередей – принять больше пациентов, – отвечает на вопрос Нина Селивёрстова, заведующая детской «тиражируемой» поликлиникой. – Нам подсказали: организуйте предварительную электронную запись тех, кто идёт на прививку.

Детская поликлиника Городской клинической больницы № 8 – сравнительно новая, поэтому у прививочного блока сразу был отдельный вход, свой гардероб. Раньше была и своя картотека, но теперь она не нужна – перешли на электронный вариант.

После прививки дети в течение получаса находятся под наблюдением: необходимо проверить реакцию на вакцину. Они сидят на красивых стульчиках, а мамы читают им книжки.

Не до капризов

В комнате матери и ребёнка - два пеленальных стола. Для малышей чуть постарше в другой комнате расположены игры, развивающие мелкую моторику. Кого-то завораживает географическая карта, показывающая, в какой части планеты обитают те или иные животные.

Все этажи в поликлинике разного цвета, и у каждого – своя «зверушка». «Пойдём к ёжику», – говорит мама малышу, и он топает за ней на второй этаж.

Гомон, тонкоголосые возгласы. Кто-то из ребят настойчиво убеждает другого малыша: «Нет, не так». Но детского плача, хныканья мы не услышали. Наверное, маленькие пациенты просто не успевают тут устать…

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Автор статьи

1021030 Галина АНИЩЕНКО редактор отдела писем, Заслуженный журналист УР Все материалы этого автора

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