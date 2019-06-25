16 июня в спортивно-оздоровительном комплексе имени Г.А. Кулаковой стартовала 68-я Всероссийская многодневная велосипедная гонка на призы «Удмуртской правды». В этом году в традиционных соревнованиях участвует рекордное число велогонщиков – 130 спортсменов из 14 регионов России. При этом их могло быть ещё больше, по разным причинам смогли приехать не все заявившиеся.
Первый легендарный
Многодневка этого года запомнится ещё и тем, что среди гостей, приветствовавших спортсменов, был победитель первой велогонки «Удмуртской правды», легенда спорта Владимир Васильевич Осинцев. В 1951 году он стал победителем сразу трёх этапов, а этап Глазов – Якшур-Бодья, это свыше 160 километров, проехал за 5 часов 39 минут. Конечно, скорости тех лет не сравнить с современными. Каждый год устанавливаются новые рекорды. И ничего удивительного в этом нет: совершенствуются техника, тренировочный процесс. И всё же результат Владимира Осинцева был прогрессивным для своего времени. Тем более что для него велоспорт не был основным, участвуя в велогонках, он готовился к стартам по лыжному двоеборью.
– 51-й год выдался для меня велосипедным годом, – поделился воспоминаниями Владимир Васильевич. – В гонке в Смоленске команда Удмуртии, показав на 100 километрах время 3 часа 6 минут, заняла 15-е место. А сам я в Туле на дистанции 100 километров со временем 3 часа 12 минут стал четвёртым.
Владимир Осинцев пожелал спортсменам удачных стартов и финишей:
– Пусть сегодня тактика и физическая подготовка принесут победу сильнейшему. Желаю, чтобы ваши спортивные результаты росли. Из года в год, пока вы молодые, принимайте участие в стартах. В 51-м году мне было 23 года. Много лет прошло с тех пор, но я с удовольствием вспоминаю годы, когда занимался спортом.
Велогонщику в Удмуртии отдыхать некогда
У большинства участников 68-й велогонки самые важные старты и победы ещё впереди. Но уже сегодня у многих из них есть достижения. Так, Владимир Ильченко, представляющий команду Москвы, – чемпион России на треке, участник чемпионата и первенства Европы. В 2018 году Владимир занял первое место в международных велогонках на треке. Велосипедом спортсмен увлёкся, будучи учеником 4-го класса.
– В детстве у меня были проблемы с лишним весом. Решил, что нужно похудеть. Когда узнал, что идёт набор в велошколу в Липецке, я оттуда родом, записался. Со временем велоспорт из увлечения перерос в дело моей жизни.
В многодневке «Удмуртской правды» Владимир Ильченко участвовал в 2017 году, говорит, что удмуртские трассы сложные и технически, и по рельефу. Короткие горы, на которые нужно очень мощно заходить, требуют силы и выносливости.
Вообще, с кем из велогонщиков ни поговори, все считают наши трассы сложными. Спортсмены из Адыгеи Артём Бондарев, Валерий Исаченко и Валерий Исламов в первый раз в Удмуртии. Таких трасс на их родине нет, поэтому велогонщики осваивают их с первого дня пребывания здесь.
– Отдыхать велогонщику здесь некогда, – улыбается Артём Бондарев, – всё время приходится работать. Мы не упускаем возможности покататься по технически сложным трассам, где много резких поворотов и крутых гор. Нам, спортсменам, удмуртские трассы интересны.
Впервые участвуют в велогонке «Удмуртской правды» и спортсмены из Ростовской области. А вот их тренер Кирилл Баженко проезжал многодневку неоднократно, был даже победителем одного из этапов.
– Ребята, конечно, волнуются перед стартом, всё-таки у них нет опыта выступления на подобных трассах. Чтобы показать достойный результат, нужна хорошая техника. Думаю, многодневка поможет им подготовиться к чемпионату России, который пройдёт в Белгороде.
Несмотря на то, что спортсмены Удмуртии выступают дома, где, как известно, и стены помогают, они волнуются ничуть не меньше своих соперников. Юниор Елисей Усманов участвует в велогонке «Удмуртской правды» впервые. Но настроение у молодого спортсмена боевое. Как и у Анастасии Цымбалюк, тоже юниорки. Вообще девушки, как правило, не участвуют в велогонке на призы нашей газеты. Но в этом году Настя и её старшая сестра Ксения, кстати, неоднократный призёр чемпионатов России и первенства Европы, решили попробовать свои силы перед стартами в Белгороде и поучаствовать в многодневке вне конкурса.
– Нужно, чтобы рядом всегда был сильный соперник, – рассуждает Анастасия. – Это помогает не расслабляться и держать себя в тонусе.
В велоспорт Анастасия пришла следом за сестрой. Достижения Ксении становятся стимулом для покорения новых высот. Без сомнения, у Анастасии впереди много ярких побед. А велогонка «Удмуртской правды» станет хорошей платформой для успешных стартов.
В следующем номере газеты «Удмуртская правда» мы расскажем о победителях и закрытии велогонки.
От первого лица
– Сегодня велогонка на призы «Удмуртской правды» является старейшей среди действующих велогонок в Российской Федерации. Для нас большая честь принимать такое большое количество спортсменов, цвет велосипедного спорта России. Благодарю наших партнёров, газету «Удмуртская правда», Федерацию велосипедного спорта России, Федерацию велосипедного спорта Удмуртии, которые на протяжении многих десятилетий помогают в проведении велогонки. Наша стратегическая задача на ближайшие десять лет – придать ей статус международной. В 2015 году такая попытка была, международный комиссар УСИ (Международный союз велосипедистов. – Прим. ред.) оценил её положительно. Был дан карт-бланш для того, чтобы проводить гонку на международном уровне. Министерство по спорту, физической культуре и молодёжной политике совместно с Правительством Удмуртской Республики будут поддерживать эту инициативу и обеспечивать её реализацию.
Денис Парахин, исполняющий обязанности министра по физической культуре, спорту и молодёжной политике Удмуртии.
Пьедестал
Промежуточные итоги стартов
Первый этап – групповая гонка на 114 километров:
1 место – Глеб Кугаевский, Тюменская область.
2 место – Сергей Курьянов, Тюменская область.
3 место – Захар Левашов, Удмуртская Республика.
По сумме набранных очков майку «Активного гонщика» завоевал Сергей Курьянов.
Второй этап – групповая гонка на 120 километров:
1 место – Никита Разумов, Москва.
2 место – Сергей Курьянов, Тюменская область.
3 место – Валерий Фаткуллин, Тюменская область.
По сумме набранных очков майку «Лидера» и «Активного гонщика» завоевал Сергей Курьянов.
Третий этап – индивидуальная гонка на время, 21 километр:
1 место – Никита Разумов, Москва.
2 место – Игорь Сидоров, Тюменская область.
3 место – Сергей Курьянов, Тюменская область.
По сумме набранных очков майку «Лидера» завоевал Сергей Курьянов, майку «Активного гонщика» – Глеб Кугаевский.
Редакция газеты «Удмуртская правда» выражает огромную благодарность партнёрам в организации велогонки. Призы победителям соревнований предоставили АО «Белкамнефть» имени А.А. Волкова, компания «Мегафон», ООО «Воткинский хлебокомбинат» и ООО «Производственно-коммерческая фирма «Фанат».
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